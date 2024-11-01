圖書館對我來說，有種莫名的吸引力，無論國內外，只要哪個地方有圖書館就想進去晃晃走走。

這座新竹市定古蹟「新竹州圖書館」自1925年日治時期建立，目前已有近百年歷史，為世界大戰後保留最完整的獨棟公共圖書館之一，同時保留著建築與文化的歷史軌跡。

2023年，由「星巴克咖啡」承攬「新竹州圖書館」，使古蹟活化再利用，背負著“閱讀風城 咖啡生活”使命。

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「星巴克 新竹州圖門市」對面即是新竹護城河，綠樹成蔭、水平如鏡，是守護舊城區兩百餘年的見證，如今轉變為新竹市民的生活一隅。

從新竹車站沿著新竹護城河走來，約十分鐘不到腳程；當然，你也可以利用免費新竹觀光巴士搭乘至東門國小站，步行不到五分鐘就能瞧見這間保留日治時期建物特色的獨棟建築物。

「新竹州圖書館」採近代復興式建築，兼具古典與現代建築元素，重視水平線條分割，整體方正，其拱形入口、上方的裝飾紋章、加寬的門柱、磚形條紋的柱面，皆是由日本建築師宇敷赳夫設計。

其興建是為1923年日本皇太子造訪新竹的紀念，故玄關上能清楚看見代表日本皇室的菊花紋章。

至1950年代，「新竹州圖書館」是當時重要的公共場所，其藏書豐富，留存了無比珍貴的歷史文獻。

在歷經所有權轉換、公告為市定古蹟、修繕後，於2023年3月由星巴克進駐營運，「星巴克 新竹州圖門市」成為全台八間古蹟星巴克之一。

修繕過後的「新竹州圖書館」仍舊保有近百年的歷史韻味，「星巴克 新竹州圖門市」室內同是啟發自圖書館書架的功能意象，採拱形拱腹設計。

但稍微可惜的是，原以為是書店與咖啡廳的結合，或是仍會保留部分古籍供參觀，但目前空間已完全轉化為供休憩的咖啡廳。

在一個平日下午造訪，近150座席位竟意外的坐滿約八成。

挑高的空間感沒有一般咖啡廳的壓迫感，室內採光高窗使得陽光能輕易的灑落在建築物內的每一處，明亮而寬敞。

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▲福吉茶那堤（中）$130

福吉茶其實就是日本焙茶，茶香跟鮮奶的濃醇很完美的結合，是我星巴克前幾名喜歡的品項，只是對我來說甜度還是稍微偏高，價格也是，但偶爾來上一杯也是挺療癒的。

【本篇為與星巴克 新竹州圖門市合作文章】

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星巴克 新竹州圖門市

地址：新竹市東區文化街8號

電話：03-522-8587

營業時間：07:00-21:00

※備註：提供插座 / 提供wifi

（用餐日期：2024/10）



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