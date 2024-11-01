新竹韓式料理推薦！清大商區炸雞、建功一路熱門必吃美食推薦、點心首選、免費外送、清大夜市小吃、招牌炸雞飯盒
新竹市東區必吃美食「哈奇客韓式炸雞」
以超高CP值的韓式料理著稱 Google評分4.5星 主打平價的韓式炸雞、韓式起司拉麵、韓式炸年糕 菜色種類多元
無論是外帶當正餐或宵夜 還是加菜 都非常適合 此外 店內還提供免費的白飯、飲料及果醬吐司 真的可以吃飽飽
另外哈奇客韓式炸雞也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受
原文: 哈奇客韓式炸雞｜新竹韓式料理推薦！學區高CP值韓料 白飯、飲料、果醬吐司免費供應。菜單價位(新竹清大夜市)
哈奇客韓式炸雞在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
名稱:哈奇客-Hot Chicken-韓式炸雞
哈奇客韓式炸雞電話:03-575-2722
哈奇客韓式炸雞營業時間:平日 11:30–14:30, 16:30–20:45 假日 11:30–21:30 詳見官網或google商家資訊
哈奇客韓式炸雞ＦＢ:點我
哈奇客韓式炸雞ＩＧ:點我
哈奇客韓式炸雞地址:300新竹市東區建功一路35號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以哈奇客韓式炸雞為主
文章內有哈奇客韓式炸雞地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚
設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！
合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問
Instagram ID：yuno05199
「哈奇客韓式炸雞」位於新竹市東區建功一路35號 鄰近清大夜市 黃色招牌相當顯眼
若開車前往的小夥伴們 可將車停在俥亭光復停車場 步行僅需三分鐘
明亮乾淨的透明玻璃半開放廚房更增添了安心感 騎機車的朋友也能方便停在門口的機車格
「哈奇客韓式炸雞」雖然店內空間不大 裝潢帶有家庭式風格 整體氛圍溫馨舒適
還提供置物籃 方便顧客存放隨身物品
哈奇客韓式炸雞菜單價位
選擇豐富，涵蓋炸雞、附餐、無酒精飲料、含酒精飲料、單人套餐、雙人套餐、超值小火鍋、學生套餐和飯盒類 能滿足不同顧客的需求
牆上有點餐流程 掃描QR code自行點餐 等待叫號 並根據上方顯示的號碼取餐 用完餐點自行將餐盤放回
自助吧提供白飯、飲料、果醬吐司限量免費供應 不用怕吃不飽
用餐完畢後 需要將餐具自行放置於回收區
哈奇客韓式炸雞｜韓國起士拉麵＆香濃起士拉麵
拉麵配料相當豐富 湯頭微辣並充滿濃郁的起司香氣 麵條Q彈有嚼勁 使用韓式泡麵麵條煮得恰到好處
內含鑫鑫腸、起司片、星星年糕、韓式黑輪、高麗菜和蛋 讓整鍋滿滿都是料
如果吃完麵後感覺不飽 還可以加白飯進湯中 變成美味的起司湯泡飯
哈奇客韓式炸雞｜韓式醃蘿蔔＆清脆泡菜
韓式醃蘿蔔＆清脆泡菜吃起來爽口解膩 搭配餐點非常適合 增添了韓式風味的層次感
哈奇客韓式炸雞｜招牌炸雞-韓式甘醬
餐點皆為現點現做 所以炸雞需要等候時間 若不想等候太久建議可以電話事先預訂
外皮不失酥脆的迷人口感 肉質軟嫩多汁 韓式甘醬微微的辛香感伴隨著微甜滋味 就算不擅吃辣的小夥伴們也很推薦一試喔！
哈奇客韓式炸雞｜招牌起士炸雞
起司控必點！將炸雞翅＆小棒腿與濃郁的起司結合 增添了豐富的口感和風味
哈奇客韓式炸雞｜韓式炸年糕
經典的韓式炸年糕 外酥內Q彈 搭配濃郁甜辣醬汁 吃起來相當涮嘴
清大附近的平價韓式餐點 內用白飯、吐司、飲料免費供應 cp值很高
喜歡吃韓式炸雞的小夥伴們 可不要錯過囉！跟各位分享
經過清大夜市附近時不妨也來哈奇客韓式炸雞嘗嘗看吧!!
YUNO聲明：
每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹
如果您跟我口味不同 也希望理性指教
YUNO的更多美食文章就在粉絲團
喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦
想看YUNO的更多文章請關注
YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog
YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519
YUNO的Line id：@053tidin
YUNO的IG:yuno05199
合作邀約事宜請洽v84454058@yahoo.com.tw或洽 粉絲團 ＆ @053tidin 私訊詢問
歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!
YUNO喜歡用照片記錄自己的生活
再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享
也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~
您的鼓勵是YUNO最大的動力
請幫YUNO按個或回應一下吧!!