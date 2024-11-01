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說到桃園吃到飽餐廳，網友們一致推薦的就是這間｜我家牛排館！不但有排餐可以選擇，還有超過百種自助吧食材任你吃

其豐富的自助吧菜色還被網友封為”被牛排耽誤的自助吧”，甚至還有很多百萬youtuber前往餐廳拍攝介紹！從這就可以看出這間餐廳到底有多厲害了

桃園牛排吃到飽推薦｜我家牛排

我家牛排是一間連鎖平價牛排館，以豐富自助吧食材以及鮮嫩的排餐為其特色，每到了用餐時段總是可以看看滿滿人潮~

我家牛排在桃園共有兩間分店，分別是桃園春日店和桃園南崁店~一間在桃園藝文特區，一間在南崁蘆竹市中心附近，大家可以根據自身的距離來選擇要去哪間用餐哦。

企鵝小時候也常常跟著家人來桃園春日店用餐好幾次，每次來都吃的超級開心和滿足！

多年後再訪一樣覺得這間餐廳的CP值真的很高！每次吃自助吧都吃到肚子快炸開🤣 但還是想繼續吃哈哈

成為部落客後終於找到機會來跟大家好好分享這間充滿回憶的牛排館餐廳🥰

我家牛排 春日店 停車資訊

目前這兩間都有設立專屬的停車場，只是很快就滿了🤣 畢竟這間牛排在桃園真的是很受歡迎！

像企鵝這次去我家牛排桃園春日店店餐，明明營業時間是11點，10點40分到的時候車位都沒了😂 這樣就算了，還看到一堆人在門口等店家開門XD 真的很誇張！

有開車前往的朋友建議大家提前到達，如果滿了附近也有滿多收費停車場可以停的~走過來大概五分鐘上下，其實也不遠~

我家牛排 春日店 菜單

我家牛排 春日店的排餐主要以牛排為主，最低只要390元即享一份特製牛排加自助吧吃到飽！

以這個價格來說，超級划算！現在外面一間吃到飽的價格至少都599以上~真的很少看到這麼佛心的店家了除了牛排之外，他們家還有提供雞排、豬排以及海鮮等排餐可以選哦❤️

當然如果你今天食量不大，或是想要甚麼都吃一點的朋友則可以選擇他們加的自助吧哦！

超過百樣食材吃到飽大人只要360元😍 想吃多少都可以！

而小朋友則依照身高酌收不同的自助價格~

身高140~121公分以上價格：NT$280元

身高120~91公分(含)以下價格：NT$180元

看到這價格就知道為甚麼這邊餐廳這麼多人了吧~以現在的物價來說CP值真的是超級高的！也難怪每次用餐時間都會客滿🤣

我家牛排 春日店 用餐環境

我家牛排 春日店的用餐空間其實滿大的，上上下下加起來至少快100個位置~

而且還有長桌或六人桌等大空間，非常適合家庭或同事聚餐哦❤️ 只是要記得先打電話訂位哦~不然可能吃不到😂

他們家的用餐環境也是打掃得很乾淨，在用餐時隨時可以看到店員在巡桌，看到垃圾或使用完的空盤都會幫忙做整理👍

服務很友善也很快速！

以上兩張照片來自於我家牛排的官網，因為我去的那天用餐人數真的太多🤣滿滿的人，為了讓大家更清楚用餐的空間所以直接從官網抓下來給大家參考~

我家牛排 春日店 自助吧

我家牛排的自助吧真的超級豐富！大到玉米濃湯、餐包、炸雞塊、薯條、水果蛋糕都有！重點是還有超多一大盤的蔬菜熱炒、滷味小食、三杯雞、鮮蝦川燙等高達100種食材可以選😍

不用花大錢就可以吃到這麼多好料真的超級划算！

自助吧的菜色還會根據當季食蔬做更換，每次來都能看到不一樣的餐點和限定季節供應的食材！每次用餐都讓人充滿期待這次可以吃到什麼😂

下面就跟著企鵝一起來看看我家牛排春日店豐富的自助吧有什麼吧

前菜沙拉、水果、湯品自助區

這間的沙拉水果區的選擇也是多到讓人不知道如何開始🤣

蔬菜就有將近十種可以選，還有提供和風醬、凱薩醬和千島醬 等等…..喜歡吃什麼都有的選👍

水果也是一盤盤的準備好！除了當季的水果外還有很多大家都愛吃蘋果、柳橙和奇異果等等…..

而且都很貼心幫消費者剝好皮，拿了就可以直接吃！我超喜歡這個貼心服務，不用自己動手剝皮就有的吃甜美的水果👍

蔬菜、熱炒、麵飯自助區

這區應該是最熱鬧和熱門的自助吧了，菜色超級多~每次來這邊夾菜的人都超級多😂 遇到尖峰時段還要排隊才可以！

在這區除了有各種蔬菜滷味外，還有一些熱炒像是三杯雞、炒牛腱、鹽酥雞等等，選擇非常豐富！

再加上白飯、壽司肉燒醬和現熬濃湯免費供應！其實一般人吃這些應該就飽了XD

此外還有企鵝平常最喜歡吃得涼拌五骨鳳抓和豬耳朵等等，這些吃起來清涼可口很適合當作開胃菜享用😋

最讓我驚豔的是他們竟然有提供紅燒豬腳！而且份量還不少，滿滿的豬腳任你吃！感覺超奢侈的😍

外面買一份豬腳便當都要120元起跳，來這裡多吃一點就回本了🤣

炸物、小點、飲料、冰淇淋自助區

炸物區和港式小點這邊是小朋友最愛的自助區了！不但有炸雞塊、薯條、鹽酥雞還有銀絲卷、燒賣和小籠包等等…

每一個的份量都有控制的小小的，就算是小朋友也可以輕鬆夾取用餐❤️

提供的飲品選擇也很多元，不管是長輩最愛的咖啡、現泡茶，還是小朋友最愛的果汁、冰沙都有！

當然大小朋友都愛的汽水也少不了😆 想喝什麼都可以自己裝

我家牛排 春日店 牛排推薦

除了以上自助吧之外，企鵝和朋友也各點了一份牛排來品嚐~分別是板腱菲力牛排和嫩煎牛小排。

這兩個口感都很軟嫩多汁~不管是大小朋友都還蠻適合點一份來吃

他們家的排餐除了主食外，也有提供蘑菇麵~以整體來說分量算滿多的！一個女生吃一份排餐可能就7分飽了🤣

板腱菲力牛排

這塊牛排外表煎得恰到好處，外皮帶著焦黃的酥脆感，而內部卻保持了柔嫩的粉紅色~

每一口都能感受到肉質的細緻與鮮嫩，搭配略帶焦香風味的外皮，吃起來口感也是很豐富🤤

如果牛排醬汁不夠的話，我家牛排春日店也有提供額外蘑菇醬、黑胡椒醬~有需要的朋友也可以自取哦❤️

企鵝我自己是最喜歡拿牛排來沾蘑菇醬，酸酸甜甜又可口😋

嫩煎牛小排

嫩煎牛小排取自牛隻的自肋骨部位，肉質跟板腱菲力比起來有比較豐富的油花，吃的時候能品嚐到更明顯的肉汁！吃起來屬於軟中帶嫩，嫩中帶著嚼勁~口感也很不錯🥰

牛排的表面一樣煎的焦香酥脆，刀叉輕輕切下時，就可以感受到牛小排專屬的肉汁隨之溢出~

脂香濃郁又帶來滿滿的牛肉風味！我自己也很喜歡這一道牛排

牛排端上桌的時候，店員都會貼心提醒如果熟度有任何問題都可以向他們反應哦~店員會協助處理👍

我家牛排 春日店 評價

我家牛排的CP值真的很高！從沙拉、水果、湯品、餐包到蔬菜、滷食、熱炒、海鮮、白飯、炸物，再到甜點、蛋糕、飲料通通有😍

上上下下加一家真的超過百種食材，很多時才第一次來的時候根本吃不下🤣 要多來幾次才能全部品嘗完！

重點是價格也不貴，一家四口吃到飽也不會有太大的負擔~是我也會想天天來吃的那種哈哈

他們家的排餐也很不錯，肉質對得起價格！吃起來的口感軟嫩多汁又不柴👍 想要單純來吃牛排的朋友也很適合來哦

我家牛排 春日店 店面資訊

🏠店名：我家牛排桃園春日店

📍地址：桃園市春日路150號

🅿️停車：我家牛排專屬停車場

☎️電話：03-339-8255

📩粉絲團：我家牛排粉絲團

⏰營業時間：11:00–22:00(最後收客21:00)

💰付款方式：只收現金