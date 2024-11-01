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松山最強美顏鍋物「梁湯火鍋 港式煲湯鍋物」，梁湯老闆來自香港，將港式煲湯原汁原味帶來台灣，招牌黃金花膠雞湯以四大極品中的花膠入鍋，並嚴選頂級食材，慢火熬製而成的黃金雞湯，滿滿的膠原蛋白，美味與美顏兼具！Google評論上4.9顆星高分，松山火鍋必吃推薦，超強雞湯火鍋、和牛火鍋、海鮮火鍋一次滿足！

梁湯火鍋｜聚餐首選！最強黃金花膠雞湯

老闆傳承來自媽媽正統港式煲湯的手藝，以給家人喝的好湯為最高標準，用長時間慢火熬煮出豐富食材的精華，湯底的濃郁醇厚、滋補養生是最大特色，饕客們不用飛香港🇭🇰，在梁湯火鍋 港式煲湯鍋物就能品嚐到結合台灣在地食材與港式煲湯的美食饗宴。

梁湯火鍋｜店內環境開箱

松山火鍋「梁湯火鍋」在捷運小巨蛋站和捷運南京復興站中間，步行約10分鐘即可抵達，外觀設計很有質感，是一間漂亮的火鍋店，約會、慶生、聚餐、聚會都很適合唷！

一進門木質簡約的清新感，打造出舒適溫馨的用餐空間，饕客們可以在平易近人的悠閒氣氛下享用精心準備的鍋物，而天花板的竹篩是畫龍點睛之筆，非常有特色，屏風隔間包廂隱私性很棒，用餐環境明亮乾淨，是女孩們會喜歡的火鍋店唷！

梁湯火鍋｜黃金花膠雞湯（全雞）

梁湯火鍋 港式煲湯鍋物必點招牌「黃金花膠雞湯」，人多推薦加點全雞，全雞需要兩天前預約，訂位時記得要先預約喔！

整隻雞放入花膠雞湯中，一上桌立刻成為餐桌上的焦點，大家都忍不住拿出手機狂拍照，真的會給你一份花膠和一隻肥美豐腴的全雞，超級澎湃看了就好滿足啊！

雞湯是以港式老火湯的方式烹調，以食材慢火熬煮而成，一鍋精華滿滿的雞湯，入口滑順醇厚，完全不死鹹非常舒服的雞湯，喝完嘴唇會有一層膠質，真材實料的好雞湯呀！

全雞是使用「土雞」，不是熬湯的土雞，而是另外一隻全新的雞，所以雞肉很彈牙不乾柴，推薦聚餐聚會必點，真的可以吃得很滿足唷！花膠又稱為魚膠，是高級的膠原蛋白。

一大鍋的雞湯份量十足，在滾沸的煙霧中，霸氣醇厚的香氣好誘人，超貼心的桌邊服務，幫忙處理全雞，一半會再入鍋熬煮來提升食物的美味層次，另一半會直接切盤上桌喔！

雞肉吃起來彈牙細嫩、鮮美多汁，花膠帶有QQ的口感。

雞湯很濃郁，但是入喉溫潤清甜好鮮美，每一口都能喝到滿滿的膠原蛋白濃縮精華，豐富食材堆疊的馥郁餘韻，不愧是最強美顏鍋物，秋天即將到來，趕緊帶著家人一起來喝雞湯補補吧！

用餐完畢後，鍋底會有專人協助煮粥，享受完尊寵味覺的火鍋體驗，鍋底的精華可不能浪費，有了各式食材的風味加持，加入雞蛋、蔥花、海苔，超濃郁的花膠雞湯粥太好吃了吧！

梁湯火鍋｜雙人套餐1080元

除了雞湯火鍋，想吃和牛、龍蝦、火鍋料，可以選擇單點或套餐，我們今天點了一份雙人套餐。雙人套餐包含季節時蔬拼盤、肉品5選2、滑類3選1、丸子4選3，餐後還有甜點芋頭西米露。

美國Prime板腱牛

喜歡肉香的肉肉控首推美國Prime板腱牛，富含細緻均勻的油花，肉質細緻不乾柴，飽滿的牛肉香氣很迷人。

美國牛五花

美國牛五花玫瑰花般的色澤、厚度大小誠意滿滿，輕涮幾下，外層裹著一層雞湯精華，兩種加乘的鮮味，真的好美味啊！最喜歡牛五花那帶有油脂的口感，吃起來軟嫩好吃，有點肥肉還是最美味！

綜合丸子拼盤

雙人套餐中包含一份丸子拼盤，丸類四選三：海瑞香菇貢丸／多汁牛肉丸／頂級芋頭丸／台南名店浮水魚丸，第一名我推薦芋頭丸，一口咬下可以吃到綿密芋頭，吃過就回不去的好味道！

牛肉丸帶有淡淡的牛肉香氣，吃起來口感帶有嚼勁，趁熱吃咬小心會爆漿，肉汁噴出來超好吃；浮水魚丸入口彈脆，帶有魚丸的鮮味。

自製蝦滑

滑類3選1：自製蝦滑、頂級墨魚滑、頂級花枝漿，我好喜歡他們家的蝦滑，放入鍋中熬煮的過程中，蝦滑會吸附湯頭的精華，吃在嘴裡的彈性恰到好處，每一口都能吃到鮮蝦的海味，好吃到讓我三兩下全部快速下鍋，直接秒殺。

季節時蔬拼盤

季節時蔬拼盤是嚴選當季最新鮮時蔬，品項很豐富，南瓜、櫛瓜、番茄、高麗菜等等，雞湯鍋煮蔬菜很美味唷～

梁湯火鍋｜道地港式開胃菜＆炸物

梁湯火鍋 港式煲湯鍋物除了好吃的港式煲湯，還有道地的港式料理，從開胃菜到炸物都超美味，推薦可以點幾樣一起分食喔！

炸花枝蝦滑鑲油條

第一名推薦炸花枝蝦滑鑲油條，外層酥香爽口，裡面是Ｑ彈的花枝蝦漿，非常有層次的口感，搭配旁邊酸甜醬料，真的超好吃唷！

老酒醉蝦

老酒醉蝦整隻飽滿紅通通的醉蝦，光看就讓我食慾大開，扎實的醉蝦吃起來Q彈入味、吮指回味，微醺酒韻好舒服，一口一隻大口滿足。

飯後甜點芋頭西米露

最後是今天的飯後甜點，老闆自己煮的芋頭西米露，真的可以吃到芋頭唷～

梁湯火鍋除了讓人驚豔的雞湯火鍋，還有精心的肉品、海鮮、火鍋料，單點菜色也非常道地，完美詮釋了精品火鍋的精隨，松山火鍋推薦給大家，秋冬季節一定要吃花膠雞湯喔！

梁湯火鍋｜店家資訊