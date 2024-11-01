台北/大安【酒桃Sake momo】深海珠寶盒、海景茶碗蒸、脆皮燒肉是店內的招牌必點！以清酒為主的日式餐酒館，清酒控必收！

當工作壓力疲憊了身心，與好友一同享受美酒佳餚就是絕佳的放鬆，

在這裡可以享受到精心烹製的美味菜餚，搭配上微醺的酒類，帶來一種絕妙的味覺享受~

今天要介紹獨具風格的台北餐酒館【酒桃Sake momo】，

站在店外還看得到台北101~ 從信義安和站步行約5分鐘即可到達，

去年3月才開幕， 在Google上已有895多則評論，

還能擁有5.0分的零負評超高評價！

大門口沒有明顯的招牌，老闆很低調，所以都是靠老顧客介紹新客及口碑相傳~

味美不怕在深巷。

Sake即是日文的清酒 momo是日文的桃子~加在一起為酒桃，

以台語發音則為石頭，店名取得很巧妙有趣~

「酒桃取名諧音「石頭」，正是期許能像石頭在歷經長時間的歲月風雨後，

變得更加堅韌和耐久，創業者也需要在時間的考驗中，不斷磨練自己，

將打造清酒界的「酒桃」烏托邦。」取至粉絲專頁。

LOGO像是石頭也像桃子，很有巧思~

【酒桃Sake momo】是以清酒、日本利口酒、果實酒為主的餐酒館，

日本清酒種類很多，還會不定時更新，

儘管店面低調，但融合了歐日創意風格，打造居酒屋的歡樂氛圍，

營造出BISTRO輕鬆愜意的用餐環境。

座位數約19個，建議要前往都要先預約，以免向隅。

清酒的產地及口感，店長也會詳細介紹，

可依自己喜好選擇酒種。

menu

嚴選新鮮食材，餐點多樣化而且餐點口味很好吃～大推！

每道料理從挑選食材就經過店家層層把關，在料理過程中，更是經過諸多巧妙調配，

讓人每吃一口都感到驚豔不已！

柚漬蘿蔔

小菜清爽脆口~

帶皮山藥明太子$180

山藥明太子烤得很適中，厚厚的明太子在上頭，就像是藝術品般，

留空的空間很一致，令人感覺小巧可愛~明太子的鹹香搭上山藥的脆，層次很豐富~

深海珠寶盒$380

深海珠寶盒，生魚片都超新鮮！每一片都吃得到來自大海的鮮味～

深海珠寶盒是店內的招牌必點，豐盛的海鮮組合光看就讓人口水直流，精美的擺盤絲毫不馬虎，

讓視覺、味覺有雙重享受，海鮮種類很豐富，有鮭魚、鮪魚、日本真鯛、干貝、甜蝦，

鮮甜的海鮮在唇齒間綻放最迷人的氣息，造就百分百的完美滋味，

如此新鮮的海鮮生魚片，值得一嚐！

脆皮燒肉$300

脆皮豬肉經過精心煎烤，外層微脆，內裡卻保持著軟嫩的質地！

還能搭配糖及蜂蜜芥子醬享用~

酒桃柚醬炸雞$220

酒桃柚醬炸雞，外皮的麵皮很特別，是主廚特調的，

內裏的炸雞很鮮嫩，加上柚醬超下酒~

海景茶碗蒸$220

海景茶碗蒸有滿滿鮭魚卵，用料完全沒在手軟的，

松ㄌㄨ、干貝、甜蝦，每一口都吃得到濃濃海味！

雖小小一盅擺盤也沒在馬乎的，很用心~

鹽燒雞腿串$180

鹽燒雞腿串，精湛的燒烤功夫，烤到外脆內嫩，還保有肉汁超下酒！

只有簡單的胡椒鹽調味，可以吃得到食材本身的鮮嫩的好滋味，

一咬下就爆漿的驚人口感，讓人一吃就著迷~好想要再來一串~~~

蒜香奶油蝦$280

很貼心地去殼留尾，奶油蝦吃得出來沒有烹調過久，

肉質還保有超鮮嫩的口感，醬汁也對很夠味，會讓人吃得非常過癮~

吮指回味~

香腸聯軍$220

有台式香腸及德式香腸，想不到搭在一起也沒有違和感，

感覺有混搭的好滋味~ 烤得恰到好處不乾柴~

鮭魚握$200

干貝握$220

赤蝦握$200

鮭魚握搭鮭魚卵，干貝握搭魚子醬，赤蝦握搭海膽，滑順且多層次的好口感，

身為吃貨的朋友，一定要嚐嚐。

朝日生啤$180*2

朝日生啤綿密絲滑的啤酒泡沫，顯得更為芳香，並富風味~

子寶柚子酒$260 80ml

子寶柚子酒

從南方島國來的柚子直接壓榨，添加楯野川純米大吟釀 ，

一開瓶就能聞到清新的柚子氣息，入口酸甜清爽~

朝日綜合啤酒$180*2

子寶芒果酒$260 80ml

每一口都能品嘗到芒果的香甜的自然風味。



另外一提的是洗手間非常乾淨，還提供衛生綿、漱口水、牙線等個人衛用口，很用心貼心~

無論是追求精緻美食還是尋找獨特的清酒餐酒體驗，【酒桃Sake momo】絕對能滿足口腹之慾，

也是三五好友聚餐的好去處！

店家資訊

📌【酒桃Sake momo】

粉絲專頁https://www.facebook.com/1SakeMomo

☎️02-2703-7507

📍106台北市大安區光復南路456巷6號

營業時間Open Hour：

周一- 周四｜Mon-Thu 18:00- 00:00