這個月份的姐妹聚會就選在捷運中山站R10出口爵士廣場的【柚子花花客家菜台北店】，品嚐客家料理。客家菜是台灣其中的一個知名菜系，相信大家對薑絲炒大腸、客家小炒、梅干扣肉這幾道傳統的客家美食耳熟能詳，光聽名字就流口水了，這也是有人提議要吃客家菜，我一定舉雙手贊成！

【柚子花花客家菜台北店】

地 址：臺北市中山區中山北路二段48巷7號B1(R10出口爵士廣場)

電 話：02 2521 8601

營業時間：11:00-14:00&17:00-21:00

官方臉書：柚子花花客家菜台北店 (內有菜單)



【柚子花花客家菜台北店】就位在捷運中山站書街的R10出口的爵士廣場B1，找到爵士廣場就比較容易找到。

室內用餐空間寬廣座位很多，有客家元素的吊飾和植栽，整個用餐環境是很舒適的。

我的座位被安排到最內側的多人圓桌區。

店內也有好幾間包廂

我們今天六人用餐點了六人食飯，另外加點綜合小菜包含韓式泡菜、柚香蘿蔔、菜脯，吃起來清爽脆口，很開胃。

客家土鵝肉

送上來一大盤份量很多，感覺有半隻那麼多，一般的桌菜通常是雞肉居多，但這天去剛好雞肉沒了，換成鵝肉感覺更好！

鵝肉切成約一公分的厚度，入口的軟嫩度和多汁的口感，鮮嫩美味，沾上特調的醬汁更能提出鵝肉的鮮甜。

紅趜燉肉

紅通通的顏色好誘人食慾，用養生的紅趜去精燉五花肉，相信很多人不敢吃肥肉，但這燉肉燉的很軟嫩又不失Q彈，尤其是皮的部位好有彈性，一點肥膩的感覺都沒有，搭配白飯非常下飯，尤其是用底下的湯汁拌飯，讓人一口接一口扒飯。

清蒸鱸魚

鮮嫩的鱸魚用清蒸保持鮮甜的口感，吃來亳無腥味，完全吃到魚肉的美味。

酸菜高麗白肉鍋

酸香白菜加上高麗菜，再加上凍豆腐、黑木耳、豆皮和五花肉片，料多實在滿滿一大鍋；傳統喝來清香酸甜的味道，讓人一碗接一碗的盛，我也數不清自己到底喝了幾碗。

客家小炒

這是一道傳統客家家庭菜，這裡的客家小炒裡面有魷魚、豆乾、五花肉再加上大量的蔥段；將食材先炸過後，再加入醬汁拌炒，入口是滿滿的鍋氣，香味十分迷人，在口中愈嚼愈香；但唯一的缺點就是份量不是很多，好吃到讓我有意猶未盡之感。

豆角紫茄

這四季豆和茄子都先炸過再熱炒，茄子吃起來軟嫩，但我特別愛四季豆，吃來好鮮嫩又充滿豆香味，非常美味！

客家燜筍

用桂竹筍加入特調醬汁去燜，吃起來鮮脆可口，軟硬度燜得恰到好處，味道也好極了。

酸梅汁是六人餐所搭配的飲品，吃重口味的客家菜搭配酸梅汁很對味。

提供菜單給大家參考，我們是六人聚餐，選擇六人食飯的菜色，在菜色的份量上是足夠的，分享給大家。

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