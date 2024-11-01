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蘇花公路上南澳著名美食老店「南澳建華冰店」，店內合照名人眾多、朝聖吃冰的絡繹不絕，是車隊、登山社團的朝聖點，廊柱上纏滿的社團掛條可窺見一般。昔日往來宜蘭、花蓮傳教士最愛，他們喜歡一次加上紅豆、大紅豆、花豆、綠豆、花生等配料，再加上一顆生雞蛋黃，所以就被稱為「傳教士冰」!冰口感十分綿密，加了顆蛋黃的確令人驚奇!

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南澳建華冰店 店家 資訊

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段419號

營業時間：09:00-21:00

電話： 03 998 1150

南澳建華冰店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 南澳建華冰店

Google導航輸入 停車場：無附設停車場，門口路旁白線內可免費停車



店裏放了很多的旅遊資訊，這可是地區小店的行銷高招呢，可以藉此打開話匣子，間接加深來客的印象。

南澳建華冰店 空間 環境

每次暑假成行的花東之旅，從宜蘭出發後至此也有幾十分鐘的車程了，尤其蘇花公路開起來比較累，到了南澳後剛好可以到此小歇一下，而且夏天嘛，吃吃冰，消消暑 !

開車途經蘇花公路，我雖然還是會暈車，不過山海之間的優美，會讓人忘卻一切不適。

第一站就是南澳建華冰店! 建華冰店，是一家近60年的老店，現已傳至第三代，店內所製造的冰品，可都是出自日據時代流傳至今的製冰機器呢!



各種媒體的簽名，這也算是台灣名店的特色 。



看到沒，這就是日據時代流傳至今的製冰機器哦，厲害～

南澳建華冰店 菜單 價位



店內的價目表，看到沒，右下角標明這可是經過中小企業處及管科協會輔導的哦!

算老板聰明，懂的利用政府的輔導，讓小店的經營更上層樓

南澳建華冰店 心得評價

看了看菜單，我們點的是月見相思牛奶冰，就是滿滿的紅豆上，加上生蛋黃啦 。坦白說製做冰品，並沒有太多訣竅，只要料多、實在，口味自然不會差，感覺起來這家算是滿用心的小店。

月見相思牛奶冰

降降降降~~這就是我們的主角，月見相思牛奶冰

賣的是古早味冰，一碗有三球冰品，喜愛古早味冰，招牌是傳道冰加蛋或冰淇淋，蛋是生蛋黃!

清冰口感十分綿密，加了顆蛋黃的確令人驚奇，但是，沒有我想像中的腥味，好理家在。

價錢呢，在這樣的地方算是有點小貴啦，至少口感還不錯，吃了不會後悔 !

反正呢，就像人家說的， “第一賣冰，第二做醫生” ~~感覺店家的利潤算不錯哦

其中最特別的就是〔傳教士冰〕，聽說這是昔日往來宜蘭、花蓮傳教士最愛

他們喜歡一次加上紅豆、大紅豆、花豆、綠豆、花生等配料，再加上一顆生雞蛋黃，所以就被稱為傳教士冰，不過，總覺得這不就是綜合冰嗎 ?!



15年前我們也帶了史奴比陪我們同遊花東 。看著我的相機照片 這隻史努比怎麼這麼幸福

建華冰店是經營超過一甲子的老店，目前是第二代老闆經營

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