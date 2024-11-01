《阿鳳浮水虱目魚羹》這間台南美食真的很夠味！很有記憶點！阿鳳浮水虱目魚羹是上次去台南旅遊，晚上去保安路吃阿明豬心冬粉等台南必吃美食時，偷懶不排隊跑去對面吃的台南老店，第一口魚羹就讓我瞬間抽離台南兩三秒，魚羹的滋味不是熟悉的台南甜，而是貫穿前後的醋香味，浮水虱目魚羹Q彈口感還有清甜的魚肉在裡面，若不是還要多吃幾間，應該再來一碗《阿鳳浮水虱目魚羹》才對～

阿鳳浮水虱目魚羹

《阿鳳浮水虱目魚羹》這間台南美食收錄很久了，但遲遲沒有動筆，其實文字丟失兩次，心涼😅重拾了破碎心情，想想還是得分享一下，雖然這間也是台南老店了，但如果你也是看到阿明豬心冬粉排隊很長，但又肚子有點餓，這間阿鳳浮水虱目魚羹可以止餓一下～

阿鳳浮水虱目魚羹資訊

電話：062256646

時間：07:00–00:00

地址：700台南市中西區保安路59號 / 地圖

阿鳳浮水虱目魚羹在哪

《阿鳳浮水虱目魚羹》就位在保安路上，斜對面就是很有名的阿明豬心冬粉，附近停機車還算方便，開車還是直接找停車場方便點。

對面的阿明豬心冬粉很好吃！但人潮真的很瘋狂😅

阿鳳浮水虱目魚羹菜單

阿鳳浮水虱目魚羹菜單價格不知道有沒有調漲，但漲幅應該不會比阿堂鹹粥還誇張。

雖然來的時間較晚，但生意還是很不錯，不少在地人都會來。

隨時都熱著的阿鳳浮水虱目魚羹，只要在營業時間來，馬上就能來碗熱呼呼的浮水虱目魚羹。

阿鳳浮水虱目魚羹招牌

阿鳳浮水虱目魚羹招牌當然是店名拉，不過最有記憶點的是，第一口吃下的滋味，通常吃羹類，尤其在南部，甜絕對是第一感受，但《阿鳳浮水虱目魚羹》不是，先是滿滿醋香，隨後才是羹湯的美味。

魚羹咬下的口感是Ｑ彈的、紮實的，味道帶點鹹香，味道非常不錯。

再咬一口還能吃到魚肉的清甜滋味，這時候才懂為何這麼多人推薦吃阿鳳浮水虱目魚羹。

阿鳳浮水虱目魚羹評價

《阿鳳浮水虱目魚羹》好吃！台南美食是真的多，但離不開最有特色的台南味，阿鳳浮水虱目魚羹獨特的醋香開局，魚羹香甜美味好吃，留給我很深刻的印象。

店家/景點資訊

店家名稱：阿鳳浮水虱目魚羹

所在地址：700臺灣台南市中西區保安路59號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-24:00

店家電話：062256646

評價：★★★★★ Google即時導航





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