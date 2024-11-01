為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

捲毛阿偉 人氣：8
share
窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：102篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

阿鳳浮水虱目魚羹
phone06-2256646
place台南市中西區保安路59號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

《阿鳳浮水虱目魚羹》這間台南美食真的很夠味！很有記憶點！阿鳳浮水虱目魚羹是上次去台南旅遊，晚上去保安路吃阿明豬心冬粉台南必吃美食時，偷懶不排隊跑去對面吃的台南老店，第一口魚羹就讓我瞬間抽離台南兩三秒，魚羹的滋味不是熟悉的台南甜，而是貫穿前後的醋香味，浮水虱目魚羹Q彈口感還有清甜的魚肉在裡面，若不是還要多吃幾間，應該再來一碗《阿鳳浮水虱目魚羹》才對～

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

快搶！全台最新景點【Xpark】優惠票這邊買，沒預約去不了

阿鳳浮水虱目魚羹

《阿鳳浮水虱目魚羹》這間台南美食收錄很久了，但遲遲沒有動筆，其實文字丟失兩次，心涼😅重拾了破碎心情，想想還是得分享一下，雖然這間也是台南老店了，但如果你也是看到阿明豬心冬粉排隊很長，但又肚子有點餓，這間阿鳳浮水虱目魚羹可以止餓一下～

阿鳳浮水虱目魚羹資訊

電話：062256646

時間：07:00–00:00

地址：700台南市中西區保安路59號 / 地圖

阿鳳浮水虱目魚羹在哪

《阿鳳浮水虱目魚羹》就位在保安路上，斜對面就是很有名的阿明豬心冬粉，附近停機車還算方便，開車還是直接找停車場方便點。

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

對面的阿明豬心冬粉很好吃！但人潮真的很瘋狂😅

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

阿鳳浮水虱目魚羹菜單

阿鳳浮水虱目魚羹菜單價格不知道有沒有調漲，但漲幅應該不會比阿堂鹹粥還誇張。

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

雖然來的時間較晚，但生意還是很不錯，不少在地人都會來。

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

隨時都熱著的阿鳳浮水虱目魚羹，只要在營業時間來，馬上就能來碗熱呼呼的浮水虱目魚羹

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

阿鳳浮水虱目魚羹招牌

阿鳳浮水虱目魚羹招牌當然是店名拉，不過最有記憶點的是，第一口吃下的滋味，通常吃羹類，尤其在南部，甜絕對是第一感受，但《阿鳳浮水虱目魚羹》不是，先是滿滿醋香，隨後才是羹湯的美味。

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

魚羹咬下的口感是Ｑ彈的、紮實的，味道帶點鹹香，味道非常不錯。

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

再咬一口還能吃到魚肉的清甜滋味，這時候才懂為何這麼多人推薦吃阿鳳浮水虱目魚羹

台南市中西區阿鳳浮水虱目魚羹 | 台南必吃美食還有這一味！Q彈香甜的浮水虱目魚羹~

阿鳳浮水虱目魚羹評價

《阿鳳浮水虱目魚羹》好吃！台南美食是真的多，但離不開最有特色的台南味，阿鳳浮水虱目魚羹獨特的醋香開局，魚羹香甜美味好吃，留給我很深刻的印象。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：阿鳳浮水虱目魚羹
  • 所在地址：700臺灣台南市中西區保安路59號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-24:00
  • 店家電話：062256646
  • 評價：★★★★★


交通資訊


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市北區球客道鮮果冰沙北平店|台中北平路必
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up