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台北市中山區松江南京麻辣火鍋《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》吃到飽！招牌經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，啤酒2小時無限暢飲不加

linda カフェ巡リ 人氣：8
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窩客好文

linda カフェ巡リ

發表篇數：246篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

石‧撈麻辣鴛鴦鍋
place台北市中山區松江路95-1號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市中山區松江南京麻辣火鍋《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》吃到飽！招牌經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，啤酒2小時無限暢飲不加


松江南京麻辣火鍋吃到飽，我要推薦非常值得手刀訂位的《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》平日午餐每人價位698元起用餐時間兩小時，假日全天價位為798元，另收一成服務費，超過70種食材任你吃各式軟性飲料、Haagen-Dazs、Cold Stone冰淇淋、時令水果甜點、秘製和牛滷肉飯、泡菜無限供應，甚至有用餐期間內的啤酒暢飲喝到飽！有個別獨立的用餐座位區，無論情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會、公司包場都適合，超級划算又好吃的《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》，一定會再帶家人回訪。


《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》菜單
 

台北市中山區松江南京麻辣火鍋《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》吃到飽！招牌經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，啤酒2小時無限暢飲不加



《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》環境
 

 

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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》自助吧


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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》醬料區蠻乾淨整齊的

甚至有提供少見的雞蛋，可依需求自行調製醬料

甚至花生粉、糖的私房調味也是老饕們的愛


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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》秘製和牛滷肉香氣四溢，

口感偏向比較不油膩的肉燥，可以搭配泡菜一起享用唷
 

 

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時令水果種類算多元，而且吃起來甜度十足

都是精挑細選的品質不錯


 

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冰淇淋選擇多達15種，保證挑得到自己想吃的口味

真的會選擇障礙，吃的再飽也不能錯過！

 

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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》鍋底提供麻辣、養生白湯、魷魚螺肉蒜湯

尤其是招牌的「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，為北投知名酒家菜，

經團隊研發改良成火鍋湯底，清澈的湯頭帶出螺肉的甘甜，

喝起來鮮甜入味，煮任何食材都很搭！

能夠襯托各種食材的原始風味

 

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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》麻辣鍋底的鴨血豆腐是可以續的，

豆腐相當入味可口，鴨血也軟嫩無腥味，完全是單點水準的麻辣鍋了！

推薦給吃麻辣鍋特別重視湯頭的朋友們



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不說還以為《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》是海鮮專門店了

超愛海鮮的老公真的超滿意，大白蝦肥美好剝，肉與殼不沾黏

東石鮮蚵蛤蜊我們也是忍不住續了兩回


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《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》肉品採取每日新鮮直送，加上堅持現點現切，

因此可以看見每種肉品都是立體有厚度的擺盤，

不會像一般吃到飽火鍋店，有些肉片都能透光薄如紙，

喜歡吃肉的朋友非常推薦來這裡吃個過癮！

 

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尤其若有加購99元和牛方案，可以任點美國極黑和牛、和牛炙燒壽司，每份兩貫飽嘴口感讓人超滿足！


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個人特別推薦《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》必點的食材為

手工蛋餃、手工古早大貢丸、豆腐紙(每日限量)、

美國PRIME無骨牛小排、和牛炙燒握壽司、蛤蠣、大白蝦

品質穩定口感極佳，是高CP值的麻辣火鍋吃到飽餐廳，

尤其舒適的沙發座位區，也相當適合各種包場聚餐活動！

 

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來這裡一定要點的就是美國PRIME無骨牛小排

看看這個油花真的讓人垂涎三尺！！！

天然的大理石紋路搭配粉嫩的肉色

新鮮原肉真的是太誘人了


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平常我吃麻辣鍋，對豬肉可沒什麼興趣😆

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》霜降松阪豬、台灣上等豬五花都很值得點一輪

 

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美國CAB安格斯黑牛、美國CHOICE頂級牛五花、紐西蘭極上牛舌

通通看得出來是現切的優良肉品

 

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再來《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》丸餃類、私房滷水拼盤也很推

 

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超大張的火鍋吃紙（豆腐紙）其實就是千張唷！！！

這個在外面單點的高單價火鍋店，都不一定吃得到

滿滿蛋白質的豆腐紙，薄薄一張可以涮幾秒就夾起，細嫩的口感極佳

這個我超愛的，真心拜託你們不要錯過的品項🥰



台北市中山區松江南京麻辣火鍋《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》吃到飽！招牌經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，啤酒2小時無限暢飲不加

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招牌大貢丸真的超好吃！！一口咬下會爆漿欸

貢丸的肉汁非常多，口感也很Q彈

 

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很特別的蘿蔔捲下鍋後，輕涮幾下就能直接食用

吸附湯汁讓湯頭自帶甜味的秘密武器
 
 

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最後用冰淇淋與時令水果收尾！

真的讓孕婦吃到肚皮已爆，摸摸肚子太滿足啦～～💛

文末提供店家資訊唷

 

台北市中山區松江南京麻辣火鍋《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》吃到飽！招牌經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，啤酒2小時無限暢飲不加

 

｜店家資訊｜
店名：石‧撈麻辣鴛鴦鍋
電話：（02）2500-6667
地點：台北市中山區松江路95-1號3樓
 
｜營業時間｜
週一至週四｜11:30～23:30
週五六日｜11:30～1:30
 
｜消費方式｜
平日午餐11:30～16:00(無供應牛小排) $698     
平日晚餐16:00～END $798
假日全天11:30～END $798   
兒童身高110～140cm半價   
兒童身高90~110cm酌收$100
個人開鍋加收$100
用餐時間限定2小時 10%服務費另計
 
 
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