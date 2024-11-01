冰淇淋選擇多達15種，保證挑得到自己想吃的口味 真的會選擇障礙，吃的再飽也不能錯過！

時令水果種類算多元，而且吃起來甜度十足 都是精挑細選的品質不錯

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 秘製和牛滷肉香氣四溢， 口感偏向比較不油膩的肉燥，可以搭配泡菜一起享用唷

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 醬料區蠻乾淨整齊的 甚至有提供少見的雞蛋，可依需求自行調製醬料 甚至花生粉、糖的私房調味也是老饕們的愛

！有個別獨立的用餐座位區，無論 情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會、公司包場都適合 ，超級划算又好吃的

Haagen-Dazs、Cold Stone冰淇淋、時令水果甜點、秘製和牛滷肉飯、泡菜無限供應 ，甚至有用餐期間內的

松江南京麻辣火鍋吃到飽，我要推薦非常值得手刀訂位的 《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 ， 平日午餐每人價位698元起 ， 用餐時間兩小時 ，假日全天價位為798元，另收一成服務費， 超過70種食材任你吃 ！ 各式軟性飲料、 Haagen-Dazs、Cold Stone冰淇淋、時令水果甜點、秘製和牛滷肉飯、泡菜無限供應 ，甚至有用餐期間內的 啤酒暢飲喝到飽 ！有個別獨立的用餐座位區，無論 情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會、公司包場都適合 ，超級划算又好吃的 《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 ，一定會再帶家人回訪。 《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》菜單

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 肉品採取每日新鮮直送，加上堅持現點現切， 因此可以看見每種肉品都是立體有厚度的擺盤， 不會像一般吃到飽火鍋店，有些肉片都能透光薄如紙， 喜歡吃肉的朋友非常推薦來這裡吃個過癮！

超愛海鮮的老公真的超滿意，大白蝦肥美好剝，肉與殼不沾黏 東石鮮蚵 與 蛤蜊 我們也是忍不住續了兩回

不說還以為 《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 是海鮮專門店了

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 麻辣鍋底的鴨血豆腐是可以續的， 豆腐相當入味可口，鴨血也軟嫩無腥味，完全是單點水準的麻辣鍋了！ 推薦給吃麻辣鍋特別重視湯頭的朋友們

《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 鍋底提供 麻辣、養生白湯、魷魚螺肉蒜湯 ， 尤其是招牌的「 魷魚螺肉蒜湯 」鍋底，為北投知名酒家菜， 經團隊研發改良成火鍋湯底，清澈的湯頭帶出螺肉的甘甜， 喝起來鮮甜入味，煮任何食材都很搭！ 能夠襯托各種食材的原始風味

尤其若有 加購99元和牛方案 ，可以任點 美國極黑和牛、和牛炙燒壽司 ，每份兩貫飽嘴口感讓人超滿足！

個人特別推薦 《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》 必點的食材為



手工蛋餃、手工古早大貢丸、豆腐紙(每日限量)、



美國PRIME無骨牛小排、和牛炙燒握壽司、蛤蠣、大白蝦 ，



品質穩定口感極佳，是高CP值的麻辣火鍋吃到飽餐廳，



尤其舒適的沙發座位區，也相當適合各種包場聚餐活動！



來這裡一定要點的就是美國PRIME無骨牛小排



看看這個油花真的讓人垂涎三尺！！！



天然的大理石紋路搭配粉嫩的肉色



新鮮原肉真的是太誘人了













平常我吃麻辣鍋，對豬肉可沒什麼興趣😆



但《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》的霜降松阪豬、台灣上等豬五花都很值得點一輪

















美國CAB安格斯黑牛、美國CHOICE頂級牛五花、紐西蘭極上牛舌



通通看得出來是現切的優良肉品













再來《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》丸餃類、私房滷水拼盤也很推



