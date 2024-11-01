松江南京麻辣火鍋吃到飽，我要推薦非常值得手刀訂位的《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》，平日午餐每人價位698元起，用餐時間兩小時，假日全天價位為798元，另收一成服務費，超過70種食材任你吃！各式軟性飲料、Haagen-Dazs、Cold Stone冰淇淋、時令水果甜點、秘製和牛滷肉飯、泡菜無限供應，甚至有用餐期間內的啤酒暢飲喝到飽！有個別獨立的用餐座位區，無論情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會、公司包場都適合，超級划算又好吃的《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》，一定會再帶家人回訪。
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》菜單
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》環境
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》自助吧
甚至有提供少見的雞蛋，可依需求自行調製醬料
甚至花生粉、糖的私房調味也是老饕們的愛
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》秘製和牛滷肉香氣四溢，
口感偏向比較不油膩的肉燥，可以搭配泡菜一起享用唷
時令水果種類算多元，而且吃起來甜度十足
都是精挑細選的品質不錯
冰淇淋選擇多達15種，保證挑得到自己想吃的口味
真的會選擇障礙，吃的再飽也不能錯過！
尤其是招牌的「魷魚螺肉蒜湯」鍋底，為北投知名酒家菜，
經團隊研發改良成火鍋湯底，清澈的湯頭帶出螺肉的甘甜，
喝起來鮮甜入味，煮任何食材都很搭！
能夠襯托各種食材的原始風味
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》麻辣鍋底的鴨血豆腐是可以續的，
豆腐相當入味可口，鴨血也軟嫩無腥味，完全是單點水準的麻辣鍋了！
推薦給吃麻辣鍋特別重視湯頭的朋友們
不說還以為《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》是海鮮專門店了
超愛海鮮的老公真的超滿意，大白蝦肥美好剝，肉與殼不沾黏
東石鮮蚵與蛤蜊我們也是忍不住續了兩回
《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》肉品採取每日新鮮直送，加上堅持現點現切，
因此可以看見每種肉品都是立體有厚度的擺盤，
不會像一般吃到飽火鍋店，有些肉片都能透光薄如紙，
喜歡吃肉的朋友非常推薦來這裡吃個過癮！
手工蛋餃、手工古早大貢丸、豆腐紙(每日限量)、
美國PRIME無骨牛小排、和牛炙燒握壽司、蛤蠣、大白蝦，
品質穩定口感極佳，是高CP值的麻辣火鍋吃到飽餐廳，
尤其舒適的沙發座位區，也相當適合各種包場聚餐活動！
來這裡一定要點的就是美國PRIME無骨牛小排
看看這個油花真的讓人垂涎三尺！！！
天然的大理石紋路搭配粉嫩的肉色
新鮮原肉真的是太誘人了
平常我吃麻辣鍋，對豬肉可沒什麼興趣😆
但《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》的霜降松阪豬、台灣上等豬五花都很值得點一輪
美國CAB安格斯黑牛、美國CHOICE頂級牛五花、紐西蘭極上牛舌
通通看得出來是現切的優良肉品
再來《石‧撈麻辣鴛鴦鍋》丸餃類、私房滷水拼盤也很推
超大張的火鍋吃紙（豆腐紙）其實就是千張唷！！！
這個在外面單點的高單價火鍋店，都不一定吃得到
滿滿蛋白質的豆腐紙，薄薄一張可以涮幾秒就夾起，細嫩的口感極佳
這個我超愛的，真心拜託你們不要錯過的品項🥰
招牌大貢丸真的超好吃！！一口咬下會爆漿欸
貢丸的肉汁非常多，口感也很Q彈
很特別的蘿蔔捲下鍋後，輕涮幾下就能直接食用
吸附湯汁讓湯頭自帶甜味的秘密武器
最後用冰淇淋與時令水果收尾！
真的讓孕婦吃到肚皮已爆，摸摸肚子太滿足啦～～💛
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