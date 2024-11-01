想要浪漫一下～

就來蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar用餐去～

蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar為雅樂廚苑第二品牌，超划算的雙人分享套餐份量十足、CP值只有高，說什麼都要來朝聖去！

蘼樂餐酒館就位在漢神百貨B3F！

一路營業至 00:00！

也是百貨專櫃人員下班最愛小酌相聚的地方～

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀

蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar在哪裡：

地址:高雄市前金區成功一路266之1號B3F（漢神百貨B3F）

營業時間：11:30 - 14:30 /17:30 - 00:00

（最後點餐到八點半、酒品可享用至十二點）

臉書頁面| 蘼樂餐酒Lee’s Garden Wine Bar

訂位電話|075576188

官網 : reurl.cc/dDavm2

蘼樂餐酒館門口真的有一尊重達235公斤的彌勒佛啦！

喜盈盈的迎接客人入座，跟華麗的裝潢一點也無違合～

開放的空間，擺放了各式酒品！

每杯飲品都由專業的吧台 bartender製作！

午後時光也能輕鬆來上一杯～

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀

喜歡隱私空間的朋友～

蘼樂餐酒館也準備好包廂區！

由彌勒佛坐鎮，保證讓你笑開懷～

超多的餐點，不知道怎麼點就跟著Stanma點上經典的雙人套餐～

一道一道慢慢上桌，吃起來舒服又優雅～

凱薩沙拉加入了滿滿的蔬菜和水果！

讓人忍不住食指大動！

鋪上了台灣帕瑪火腿，鹹味中帶有一點木香氣～

口感好豐富～

今日湯品每天隨機推出～

今天推出的是熱門的地瓜濃湯～

濃醇的口感，再搭配烤得焦香十足的麵包～

好對味吶！

燻鴨賞起司脆餅包入了台灣在地的鴨賞！

加入起司、番茄醬汁、蜂蜜芥末醬和紅醬做為內餡～

搭配酥脆的餅皮，牽絲的口感一吃就難忘～

前菜三選一！

Stanma挑選了肯瓊薩索雞翅！

嚴選在台灣雲林飼養的法國品種薩索Sasso雞！

也就是法國人口中的紅標土雞～

Q彈的肉質，吃起來吮指回味，太滿足啦！

主餐也有義大利麵和燉飯三選一！

波隆那肉醬麵除了使用蔬菜、香料、番茄醬汁調味外，還加入了豬皮增加膠質！

豐富的口感，絕對風靡仕女圈～

姐姐妹妹一定要點起來！

隨套餐還附贈2 杯無酒精飲料！

超繽紛的艷夏清檸薄荷的口感，搭配美麗的蝶豆花冰磚～

實在太沁涼了！

隨套餐還能直接加價升級紅酒！

店內人員也會介紹適合的酒品！

搭配餐點品味紅酒，實在太幸福了啦！

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀

蘼樂餐酒館還有好多餐點可以選擇！

Stanma加點了招牌的紙包龍虎石斑！

紙包魚的料理方式，把鮮味緊緊鎖住！

吃完還想再點一份啦！

流星黑金手工刈包灑上奢華的日本金日粉～

還沒吃就愛上了啦！

竹炭的外皮包著鹹甜的豬肉～

大口大口的超享受，一下子全吃光了啦！

蘼樂餐酒館將台灣的食材融入到餐酒館料理～

讓口感一整個大升級～

無論什麼時候想放鬆，都來蘼樂餐酒館用餐去吧～

一路聊到午夜時分，用美食和美酒渡過開心的一天～

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀



