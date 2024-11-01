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高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

屎蛋媽就是可以很親子 人氣：8
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屎蛋媽就是可以很親子

發表篇數：256篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前金區

造訪商家：

蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar
place高雄市前金區成功一266-1號B3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

想要浪漫一下～ 

就來蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar用餐去～ 

蘼樂餐酒 Lee's Garden Wine Bar為雅樂廚苑第二品牌，超划算的雙人分享套餐份量十足、CP值只有高，說什麼都要來朝聖去！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

蘼樂餐酒館就位在漢神百貨B3F！ 

一路營業至 00:00！ 

也是百貨專櫃人員下班最愛小酌相聚的地方～ 

 

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀 

 

 

蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar在哪裡： 

 

地址:高雄市前金區成功一路266之1號B3F（漢神百貨B3F） 

營業時間：11:30 - 14:30 /17:30 - 00:00 

最後點餐到八點半、酒品可享用至十二點）

臉書頁面|高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～蘼樂餐酒Lee’s Garden Wine Bar 

訂位電話|075576188 

官網 :reurl.cc/dDavm2 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

蘼樂餐酒館門口真的有一尊重達235公斤的彌勒佛啦！ 

喜盈盈的迎接客人入座，跟華麗的裝潢一點也無違合～ 

 

開放的空間，擺放了各式酒品！ 

每杯飲品都由專業的吧台 bartender製作！ 

午後時光也能輕鬆來上一杯～ 

 

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

喜歡隱私空間的朋友～ 

蘼樂餐酒館也準備好包廂區！ 

由彌勒佛坐鎮，保證讓你笑開懷～ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

超多的餐點，不知道怎麼點就跟著Stanma點上經典的雙人套餐～ 

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一道一道慢慢上桌，吃起來舒服又優雅～ 

 

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凱薩沙拉加入了滿滿的蔬菜和水果！ 

讓人忍不住食指大動！ 

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鋪上了台灣帕瑪火腿，鹹味中帶有一點木香氣～ 

口感好豐富～ 

 

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今日湯品每天隨機推出～ 

 

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今天推出的是熱門的地瓜濃湯～ 

濃醇的口感，再搭配烤得焦香十足的麵包～ 

好對味吶！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

燻鴨賞起司脆餅包入了台灣在地的鴨賞！ 

加入起司、番茄醬汁、蜂蜜芥末醬和紅醬做為內餡～ 

 

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搭配酥脆的餅皮，牽絲的口感一吃就難忘～ 

 

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前菜三選一！ 

Stanma挑選了肯瓊薩索雞翅！ 

 

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嚴選在台灣雲林飼養的法國品種薩索Sasso雞！ 

也就是法國人口中的紅標土雞～ 

Q彈的肉質，吃起來吮指回味，太滿足啦！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

主餐也有義大利麵和燉飯三選一！ 

 

波隆那肉醬麵除了使用蔬菜、香料、番茄醬汁調味外，還加入了豬皮增加膠質！ 

豐富的口感，絕對風靡仕女圈～

姐姐妹妹一定要點起來！ 

 

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隨套餐還附贈2 杯無酒精飲料！

 

超繽紛的艷夏清檸薄荷的口感，搭配美麗的蝶豆花冰磚～ 

實在太沁涼了！ 

 

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隨套餐還能直接加價升級紅酒！

店內人員也會介紹適合的酒品！ 

搭配餐點品味紅酒，實在太幸福了啦！ 

 

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

蘼樂餐酒館還有好多餐點可以選擇！ 

Stanma加點了招牌的紙包龍虎石斑！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

紙包魚的料理方式，把鮮味緊緊鎖住！ 

吃完還想再點一份啦！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

流星黑金手工刈包灑上奢華的日本金日粉～ 

還沒吃就愛上了啦！ 

竹炭的外皮包著鹹甜的豬肉～ 

大口大口的超享受，一下子全吃光了啦！ 

 

高雄市前金區高雄漢神百貨美食 蘼樂餐酒館 Lee's Garden Wine Bar 雙人分享套餐，吃好吃飽好浪漫吶～

 

蘼樂餐酒館將台灣的食材融入到餐酒館料理～ 

讓口感一整個大升級～ 

無論什麼時候想放鬆，都來蘼樂餐酒館用餐去吧～ 

一路聊到午夜時分，用美食和美酒渡過開心的一天～ 

(喝酒不開車 / 未滿18歲禁止飲酒)叮嚀 


 

 
 

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