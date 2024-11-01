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上一週與新竹的朋友約了一間不限時咖啡廳，位於新竹城隍廟附近，從新竹火車站步行只要10-15分~

就算是外縣市的朋友也很適合來這間咖啡廳用餐哦！而且蛋糕和咖啡都很好吃😋

喜歡吃咖啡或巴斯克蛋糕的朋友這篇記得收藏起來~下次來新竹城隍廟就來這間不限時咖啡廳坐坐

新竹咖啡廳｜自然產販豆所 coffee & roaster

自然產販豆所 coffee & roaster的詳細地址是新竹市北區長安街79號，就位於竹城隍廟附近~

店面位於小巷子裡面，沒有明顯的招牌，經過的時候看到一個純白色加綠植的店面就到囉~

自然產販豆所 用餐環境

自然產販豆所的店內空間非常的寬敞，分成有一樓、二樓以及戶外區~一樓比較狹小一點~如果人多的話建議前往二樓用餐❤️

此外內用的座位附近都有提供插座，除了喝咖啡吃甜點聊天外想要辦公讀書也OK哦

二樓的用餐空間比一樓大很多，座位之間的距離也很寬敞~在用餐的時候比較沒有壓迫感！也不用擔心會不小心碰撞到其他顧客

而且二樓還有一個大長桌！可以容納下10個人左右~很適合約很久沒見的朋友們一起聚餐哦🥰

自然產販豆所 菜單

自然產販豆所的甜點和手沖咖啡都沒有在菜單裡~建議大家先去櫃檯拍張照再去找座位哦，以免剛上二樓又要下來看有甚麼甜點🤣

自然產販豆所咖啡廳的低消是一杯飲料，如果你今天是純粹來讀書或辦公的點一杯飲料就可以坐到關門哦~其實還蠻不錯的😆

自然產販豆所 餐點分享

他們家網友們比較推薦的就是巴斯克蛋糕啦，好吃又綿密！企鵝和朋友各點了一份巴斯克蛋糕🍰

另外比較有特色的是他們家的金派水餃和雞蛋沙拉，但剛好企鵝來的時候雞蛋沙拉還沒準備好哈哈~所以就點了一份水餃來品嚐。

抹茶巴斯克蛋糕

抹茶巴斯克蛋糕的抹茶味道很濃郁，除了蛋糕本身的抹茶風味外，自然產販豆所還有額外添加了抹茶和奶油醬~

吃起來味道不但很濃郁還帶著淡淡奶香😋加上巴斯克蛋糕最上層微微焦脆的表皮，整體口感還蠻豐富的

這份巴斯克蛋糕的糕體也很綿密和絲滑，放入口中時幾乎像是輕盈的雲朵一樣在嘴裡慢慢裂開🤤

加上抹茶本身的甘苦，口感上有著濃郁的乳脂感，又不會過於甜膩~ 我滿喜歡的

金派水餃

另外讓企鵝覺得奇妙的是這間咖啡廳竟然有賣水餃，第一次看到水餃和甜點共存的咖啡廳哈哈😂

口味好像有分成韭菜和高麗菜兩種，每天供應的口味不太一樣~點餐的時候記得跟店員確認一下哦，企鵝這次吃到的是高麗菜水餃口味🥟

這一份金派水餃其實還滿好吃的🤣 外皮跟內裡的內餡抓得剛剛好~吃起來有飽滿的感覺又不會太軟嫩！

可惜的就是這一份水餃的價格有點稍貴XD 一份$150 只有八顆，一顆將近20😂 當作享受不限時的服務就好

自然產販豆所 評價

這間的甜點和拿鐵咖啡都很不錯！吃起來味道濃郁又不會死甜~加上寧靜舒適的環境，可以待很久🥰|

以價格來說也不會太貴，除了水餃哈哈，其他蛋糕基本上是符合咖啡廳的價格~

主要是這間不限用餐時間，很適合約久未見的朋友來這坐一下午聊人生👍

喜歡吃蛋糕或咖啡廳的朋友記得收藏起來，下次想和姊妹好好聊天就選這間！讓你從中午聊到晚上回家😆

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自然產販豆所 店面、停車資訊

🏠店名：自然產販豆所 coffee & roaster

📍地址：新竹市北區長安街79號

🅿️停車：北大停車場

☎️電話：03 526 0779

⏰營業時間：11:00-18:30(無訂位／營業時間依IG為主)

💌粉絲團：自然產販豆所粉絲團

💰付款方式：現金