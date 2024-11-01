桃園中壢 落地玻璃窗迎接滿滿陽光，穀沐尼讓你在光影中品味豐盛早午

走進桃園中壢的復華街，你會發現這條街道似乎隱藏著一處別有洞天的早午餐天堂——穀沐尼。這家餐廳隱身在住宅區內，彷彿一個遠離喧囂的綠洲，讓人一進入便感受到一股寧靜悠閒的氛圍。

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穀沐尼的外觀雖然低調，卻藏不住它內裡的光彩。餐廳的外觀設計簡約而富有特色，門口使用了木質材料搭配金屬裝飾，顯得溫暖而親切。門上有明顯的「OPEN」標示，讓人一眼就能看到。周圍擺放著各種植物，增添了自然的氣息，讓整體環境顯得生動活潑。進入餐廳後，首先映入眼簾的是一面使用了大量的飲料罐作為裝飾的牆面，展現出色彩繽紛的視覺效果。堆疊著各種顏色的飲料罐，包括紅色的可樂、綠色的雪碧和藍色的百事可樂，這些顏色的對比使整個牆面顯得活潑生動。

餐廳的一個牆角擺放了許多精心照料的綠植，木製的展示架上掛滿了小盆栽和各式植物，彷彿一個小型的室內花園，為整體工業風的空間增添了自然的柔和感。這些綠植不僅讓人感覺放鬆，還使空間更加生機盎然，營造出一個清新愜意的角落。

裡面寬敞明亮的空間，搭配大面積的玻璃窗，讓自然光線充足地灑進來。牆面使用了紅磚裝飾，搭配深色的牆面，形成了一種現代又帶有懷舊感的氛圍。餐桌和椅子多以木質和金屬材質為主，設計簡約而不失時尚感。大片落地玻璃窗構築出開闊的視野，白天時，陽光灑進室內，整間餐廳沐浴在自然的光線中，明亮而溫暖。

餐點方面，穀沐尼的選擇豐富而多樣，份量也相當驚人

和風油醋雞腿排沙拉

是一個極具份量的開胃菜。一端上桌，這盤沙拉就像是一座小山，足夠2~3人分食。新鮮的生菜與酸酸的油醋和和風醬料完美搭配，爽口清新。重點是煎得外酥內嫩的雞腿排，肉質鮮嫩多汁，為整道菜增添了豐富的口感。點這道沙拉還可以加購套餐，只需多付99元就能享用一份奶油餐包、主廚特製濃湯以及一杯90元的飲品（也可以補差額換購其他飲品）。

奶油白醬蛤蠣義大利麵

堆滿了蛤蠣，根根麵條都吸飽了濃鬱的奶油白醬。每一口都充滿了海鮮的鮮味，白醬滑順、香濃，而蛤蜊的新鮮更是讓這道義大利麵鮮味十足。和之前的沙拉一樣，也可以選擇加購99元的套餐，讓這頓義大利麵更加完美。

迷迭香雞腿排早午餐

迭香雞腿排早午餐系列確實是穀沐尼的亮點之一！這份早午餐不僅分量十足，還兼具美味與健康。主角是迷迭香雞腿排，煎得外皮金黃酥脆、內裡鮮嫩多汁，迷迭香的香氣瀰漫在每一口，為整道菜增添了獨特的風味。

這道早午餐配有多樣豐富的搭配，包含帕馬森麵包，外酥內軟，帶有奶香味，每一口都讓人回味無窮。季節水果生菜則提供了新鮮與爽口的口感，讓你在享受主菜之餘，也能攝取滿滿的營養。歐姆蛋綿密滑嫩，簡單卻不失風味，而美式脆薯則是外酥內軟，搭配雞腿排一起享用，口感更加豐富。

最後，再配上一壺紅茶，完美平衡這豐盛的一餐，讓你在享用完這頓早午餐後，感受到滿滿的飽足感與愉悅的心情，為一天帶來充足的能量。特別強調是一壺熱紅茶不是一杯喔!!

無論是想找一個隱藏在城市中的小憩之所，還是尋覓一處美味且份量十足的早午餐餐廳，穀沐尼絕對是不容錯過的選擇。從光影交錯的明亮空間，到豐盛滿足的餐點，這裡的每一個細節都讓人感到用心。這裡的環境舒適明亮，透過大片玻璃窗灑入的自然光更讓用餐氛圍愉悅放鬆，無論是和朋友閒聊聚會還是想享受一個人的悠閒時光，都是再適合不過的選擇。

穀沐尼

地址: 桃園市中壢區復華街308號

電話: 03-4331881

營業時間: 週二至週日 10:00~20:00

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