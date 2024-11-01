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宜蘭市景點推薦 ​》廣大寬闊的「宜蘭運動公園」。占地27公頃，是免費又好玩的親子景點!好適合帶小孩來放電。「宜蘭運動公園兒童遊戲區」遊具設施占地約2公頃，適合親子行程、親子景點、野餐地點、遊樂設施很多，都很特別！兒童遊戲區不但有共融式遊戲場，兩座大型遊具尤其是「宜蘭運動公園戰艦溜滑梯」非常討喜，讓孩子玩到不想離開，另一邊是超大榕樹、大草坪，園區各式不同的運動場地，如籃球場、網球場、溜冰場…等等，還有收費的宜蘭運動中心健身房、游泳池，適合全家人各安其所的地方





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宜蘭運動公園兒童遊戲區 景點資訊

地址： 260宜蘭縣宜蘭市公園路487號

營業時間：全天候24小時開放

電話：無

FB、官網

有廁所和洗手間

宜蘭運動公園兒童遊戲區 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「宜蘭運動公園戰艦溜滑梯」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，路邊停車格免費停車，開車來很方便

「宜蘭運動公園兒童遊戲區」旁就是免費路邊停車格，方便上下車

宜蘭運動公園 地圖

「宜蘭運動公園兒童遊戲區」 在 Ｇ區火車頭 位置，但火車頭已搬至中興文化園區後方

宜蘭運動公園 兒童遊戲區

原本下車的就能看見陳列的退役的CT284蒸汽火車頭，因為宜蘭潮濕多雨，送去台中修復與整理

此 CT284蒸汽火車頭 照片為中興文化園區辦公室附近，興中紙業羅東場旁邊

現在定居在五結中里車站附近>>CT284蒸氣火車頭裝置藝術

大草坪很適合小朋友跑跳，這裡也變成槌球場所，真是有趣

這棵大榕樹真是巨大，家長們在這邊乘涼看小孩玩耍

這裡規劃三區兒童遊戲區，分別是

2-6歲 砂池盪鞦韆水管溜滑梯 7-12歲 戰艦遊具區 9-12歲 星域體能設施區

2-6歲 砂池盪鞦韆水管溜滑梯

這裡包含幼兒設施，解說牌說明規劃種類多元

這區砂池區和和適合年幼小孩嬉戲

小小的魚型攀爬遊具，家長還是陪伴在身邊比較安全

日泉池，這裡設計成庭園景觀有水池、水道。或許冬天拍攝或是擔心安全，當天沒看到流水經過，夏天小孩戲水會更開心

以綠蔭大樹的水道遮蔽造景，盡頭有紅頂籠罩是為月泉池，一樣都沒有水

大草坪上有人帶地墊來野餐，還有人搭起帳蓬來，記得把垃圾帶走喔

大樹下休憩區也很愜意

「大鳥下蛋」聽說是小孩子投球用的

水泥做的溜滑梯跟水管

適合學齡前兒童，不過有時大孩子會搶著玩，父母還是要小心看照著

造型獨特的機器人盪鞦韆

幼童的搖搖椅概念，有高度限制，無法盪很高以策安全，大孩子就別上去了吧！

蹺蹺板非常熱門，全家人可以同樂呢！

7-12歲 戰艦遊具區

沿著坡道上去，有吊網、鞦韆、攀爬網、吊木、溜滑梯、爬梯、爬竿～這也太好玩了吧！

這座戰艦溜滑梯非常有特色，爸媽們就放生大孩子吧！

這座遊具還挺大的，有爬竿、搖擺的木樁、鞦韆、攀爬網…等關卡

溜滑梯

孩子們在這上下下跑跳、不斷地穿梭著，玩得好嗨啊！

9-12歲 星域體能設施區

這是一座屬於中年級以上的金屬體能設備，不但有爬梯、窄橋、環洞、滑道、吊木、吊網…非常具有挑戰性

有難度較高的木頭，和簡單的金屬橫桿

宜蘭運動公園兒童遊戲區 心得評價

「宜蘭運動公園」場地寬敞，免費停車很方便，空氣清新景色宜人、空氣清新的好所在，洗手間也很乾淨。「宜蘭運動公園兒童遊戲區」是親子行程、親子景點和野餐地點，滿足了大人小孩的各種需求。遊樂設施也很多且特別，讓人流連忘返，真是大人小孩闔家同樂的好去處！

宜蘭運動公園 附近景點美食

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