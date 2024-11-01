信義區的Sea to Sky是S&W Taipei旗下品牌，也就是Smith & Wollensky的姊妹店，兩者的定位則是天差地別，一個是享受大口吃肉的精緻牛排館，另一個則是大啖海鮮的浪漫餐廳。

環境介紹

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Sea to Sky 位於微風信義百貨47樓，以海洋風光為主軸，佐以時尚與奢華的高空景觀餐廳，不論是生日慶生或是來場浪漫約會都非常適合。

從國泰置地廣場1樓櫃檯就可以直上47樓，或是從微風信義百貨4樓轉乘電梯，映入眼簾的是超大螢幕為背景的櫃檯，入門就深深感受到廣闊海洋的氛圍。

這次剛好預定到靠窗的位子，可以從大片的落地窗俯瞰信義區的街景，密密麻麻的車流化作風景的一隅與天空山景構成美麗的畫作。

店內的裝飾無一處不以藍色為基調，運用不同材質與質感讓人沈浸在海洋的浪漫之中。

整體搭配皆以藍白色做為主調，像大海的波浪般交織。

餐點介紹

這裡的點餐方式以單點為主，只有週一到週五的午餐時段（11:30~14:30）才有提供套餐，不過整體而言套餐與單點價格差異不大。

剛好今年8月份換的新的菜單，新任行政主廚單淳義以「盛夏海藏」推出全新菜色，將海鮮的佔比提升，更符合以此為主題的餐廳，其中這一季菜單必點的鮭魚威靈頓需提前三天預訂，這次完全忘了只好當作此次遺憾，不然誰不想吃吃看貝殼形狀的威靈頓呢😢。

調酒、紅白酒

除了來這裡用餐之外週四到週日晚上則有戶外酒吧，所以來這裡不僅可以吃飯，還可以在信義區享受一段夜生活。調酒的品項很多，從經典到創新，不能喝酒也有mocktail的選項。

加上這裡有自有品牌的紅白酒，現場也有Wine Paring的選項，很適合在用餐時與海鮮一起搭配飲用。

餐前果汁

上桌後會詢問要水或氣泡水，並會一起附上招待的果汁，忘記是什麼但喝起來酸酸甜甜的很不錯。

烏魚子鹹蛋黃醬－NT.360

將地瓜壓製成泥後用氮氣製成綿密輕盈的沾醬，上面撒上烘乾研磨而成的烏魚子粉，配上酥脆外殼與柔軟內芯的酸麵包。這道是上桌後免費招待的餐點，如需要續加以單點360元計價。

蓬鬆綿密的地瓜像流動的棉花糖輕盈，烏魚子粉的鹹香與地瓜的甜相映襯托，酥脆的麵包成為兩者的載體。

蟹肉甜甜圈－NT.520

上桌後就不免被甜甜圈的外型吸引，上面的紫蘇美乃滋點綴著花朵形狀的醃漬青蘋果，甜甜圈的本體則是扎實的蟹肉與起司構成，配上紫蘇與蝦夷蔥調味，最後炸至金黃酥脆。

整體吃起來酥脆不油膩，紫蘇的加入使得起司變得輕盈，趁熱吃真的超級好吃，完全不膩口。

馬賽海鮮湯 －NT.520

海鮮濃湯運用大量貝類熬煮濃縮，配料有貝類、魚、蝦，魚肉吃起來是帶有彈性的嫩，湯底濃郁不會過鹹，旁的的酸麵包也是點睛之筆，可以沾濃湯吃或是搭配上面的沾醬都很美味。

湯的配料算是蠻豐盛的，每種品項大約是兩份，就算兩人分食一晚也不會覺得太少。湯底雖然濃郁還是喝得出來鮮味，最後帶有一點點番茄香味。

酥脆的麵包配上沾醬就是不會出錯的搭配，蛋黃醬本身一點也不油膩，調味的剛剛好。

爐烤紐西蘭和羊排－NT.1980

8oz.的份量吃起來真的很過癮，三分熟的熟度保留了羊排柔嫩的汁水與軟嫩的口感，嚼起來肉質介於軟嫩與Ｑ彈之間，羊排的筋幾乎剔除乾淨，不會有嚼不爛的情況。

肉質本身沒話說，完全沒有羊騷味，與青醬的搭配更是增添風味，下面的烤南瓜略甜與青醬和羊排一起入口層次豐富，底下的油醋更是在尾端添了一筆經典，我覺得是一道不喜歡吃羊肉也會愛上的料理。

龍蝦細扁麵－NT.1880

這道上來後真的驚呼連連，大塊的龍蝦肉上會再現場刨上大量的起司，麵體本身偏硬，不過每根麵條都裹滿了醬汁，醬汁也是走一個濃郁的路線，微辣的奶油醬直入喉嚨，配上脆口有勁的龍蝦肉塊，吃起來非常過癮！

生日小蛋糕－Free

由於這次在訂位之前有特別說是慶生，最後工作人員上了一個小泡芙，算是蠻有心的，也為這次用餐畫上一個美好的Ending！

結語

換了新菜單後更令人感覺像是一間海鮮為主打的餐廳，每道菜的調味到搭配都是可以當Fine Dining的程度，份量和服務也不馬虎，兩人點了以上這些也是到吃很飽的程度，搭配高空美景，絕對是約會、紀念日、情侶必來的餐廳，一點也不雷。

值得注意的是鮭魚威靈頓需要三天前預訂，現場是無法加點的！如果想體驗當美人魚一把這道菜絕對是必點喔！

Sea to sky 餐廳資訊