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日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

Ivan Sha 人氣：29
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窩客好文

Ivan Sha

發表篇數：293篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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到日本中部旅行可以選擇高山成為樞紐城市

無論是去合掌村或是從名古屋來都很方便

高山陣屋更是重要景點之一

讓人意外的感受到歷史氛圍感覺開心

本篇依次分享交通位置門票資訊參觀心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

交通位置=>

高山陣屋位於高山市

從JR高山站走過來只要十分鐘

前方還會有陣屋前朝市

朝市收得比較早約11點就會收得差不多

也比較像是當地農家的農特產品

要帶回台灣就比較不可能

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

歷史可以追朔到1692年

其中還包含了米倉

相關的歷史介紹可參考官方網站

(連結會附於文末)

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

可以買當日券入場

不用事先上網預約

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

行進過程中可以掃QR code看相關介紹

(有中文)

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

以上價格為2024.06的價格

最新價格請上官網查詢

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

裡面的參觀人數並不算很多

是可以慢慢走感受歷史寧靜感的

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

上方覆蓋釘子的裝飾品是特色

有看得出來是一隻兔子嗎?

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

完全的木造建築感受到溫潤感

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

沿途也有清楚的指示

原本以為頂多三十分鐘就看完的行程

沒想到在這待了兩個小時

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

畢竟是歷史建築也會一直在做維修以及維護

但是日本人仍然在遵從古法上讓人放心

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)\

這裡則為傳統的廚房

這樣煮飯的方法似乎也是蠻好吃的

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

當然一些具有禪意的布置也是不少

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最讓人覺得輕鬆地就是庭園

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還可以直接坐在廊簷下感受清風以及氣氛

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

裡面也有楓葉

感覺楓葉季來應該也會很漂亮

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

但畢竟這裡是政府機關

要刑求犯人還是會有一些當時的方法

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

既然跟米倉在一起

當然也就有像這樣的古早米袋

如果有玩過switch的天穗會更有感覺

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

這些也是以前的刑具

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不同顏色的屋瓦也代表歷史的痕跡

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其中還有當時人吃的食物模型

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屋頂上的紋路也太美

日本2024名古屋自由行-國家級古蹟-高山陣屋(陣屋朝市)

要下結論了喔!

如果是喜歡歷史建築的人請別錯過

其中的說明也非常清楚能夠沉浸在氛圍中

無論從辦公空間，廚房，或是起居室都有特別的地方

小孩來可能會忍不住的奔跑吧!

 

高山陣屋官方網站連結請點我

 

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