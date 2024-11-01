到日本中部旅行可以選擇高山成為樞紐城市

無論是去合掌村或是從名古屋來都很方便

高山陣屋更是重要景點之一

讓人意外的感受到歷史氛圍感覺開心

本篇依次分享交通位置，門票資訊，參觀心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

高山陣屋位於高山市

從JR高山站走過來只要十分鐘

前方還會有陣屋前朝市

朝市收得比較早約11點就會收得差不多

也比較像是當地農家的農特產品

要帶回台灣就比較不可能

歷史可以追朔到1692年

其中還包含了米倉

相關的歷史介紹可參考官方網站

(連結會附於文末)

可以買當日券入場

不用事先上網預約

行進過程中可以掃QR code看相關介紹

(有中文)

以上價格為2024.06的價格

最新價格請上官網查詢

裡面的參觀人數並不算很多

是可以慢慢走感受歷史寧靜感的

上方覆蓋釘子的裝飾品是特色

有看得出來是一隻兔子嗎?

完全的木造建築感受到溫潤感

沿途也有清楚的指示

原本以為頂多三十分鐘就看完的行程

沒想到在這待了兩個小時

畢竟是歷史建築也會一直在做維修以及維護

但是日本人仍然在遵從古法上讓人放心

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這裡則為傳統的廚房

這樣煮飯的方法似乎也是蠻好吃的

當然一些具有禪意的布置也是不少

最讓人覺得輕鬆地就是庭園

還可以直接坐在廊簷下感受清風以及氣氛

裡面也有楓葉

感覺楓葉季來應該也會很漂亮

但畢竟這裡是政府機關

要刑求犯人還是會有一些當時的方法

既然跟米倉在一起

當然也就有像這樣的古早米袋

如果有玩過switch的天穗會更有感覺

這些也是以前的刑具

不同顏色的屋瓦也代表歷史的痕跡

其中還有當時人吃的食物模型

屋頂上的紋路也太美

要下結論了喔!

如果是喜歡歷史建築的人請別錯過

其中的說明也非常清楚能夠沉浸在氛圍中

無論從辦公空間，廚房，或是起居室都有特別的地方

小孩來可能會忍不住的奔跑吧!

高山陣屋官方網站連結請點我