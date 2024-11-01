到日本中部旅行可以選擇高山成為樞紐城市
無論是去合掌村或是從名古屋來都很方便
高山陣屋更是重要景點之一
讓人意外的感受到歷史氛圍感覺開心
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
高山陣屋位於高山市
從JR高山站走過來只要十分鐘
前方還會有陣屋前朝市
朝市收得比較早約11點就會收得差不多
也比較像是當地農家的農特產品
歷史可以追朔到1692年
其中還包含了米倉
相關的歷史介紹可參考官方網站
(連結會附於文末)
可以買當日券入場
不用事先上網預約
行進過程中可以掃QR code看相關介紹
(有中文)
以上價格為2024.06的價格
裡面的參觀人數並不算很多
是可以慢慢走感受歷史寧靜感的
上方覆蓋釘子的裝飾品是特色
有看得出來是一隻兔子嗎?
完全的木造建築感受到溫潤感
沿途也有清楚的指示
原本以為頂多三十分鐘就看完的行程
沒想到在這待了兩個小時
畢竟是歷史建築也會一直在做維修以及維護
但是日本人仍然在遵從古法上讓人放心
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這裡則為傳統的廚房
這樣煮飯的方法似乎也是蠻好吃的
當然一些具有禪意的布置也是不少
最讓人覺得輕鬆地就是庭園
還可以直接坐在廊簷下感受清風以及氣氛
裡面也有楓葉
感覺楓葉季來應該也會很漂亮
但畢竟這裡是政府機關
要刑求犯人還是會有一些當時的方法
既然跟米倉在一起
當然也就有像這樣的古早米袋
如果有玩過switch的天穗會更有感覺
這些也是以前的刑具
不同顏色的屋瓦也代表歷史的痕跡
其中還有當時人吃的食物模型
屋頂上的紋路也太美
如果是喜歡歷史建築的人請別錯過
其中的說明也非常清楚能夠沉浸在氛圍中
無論從辦公空間，廚房，或是起居室都有特別的地方
小孩來可能會忍不住的奔跑吧!
高山陣屋官方網站連結請點我