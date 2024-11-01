|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
有段時間沒去中原吃飯了，
那天去了很久沒吃柏德社區內的老店「變色龍」韓式料理，
意外發現旁邊開了一間小店～onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店；
要不是看到有兩位年輕人在門外等待開門，
我想，我應該就只是從外頭看看而已嚕（笑）
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
粉絲頁：https://www.facebook.com/ononcake/?locale=zh_TW
電話：0970282609
地址：320桃園市中壢區實踐路225-21號
營業時間：12:30–19:30
店休日：星期一、星期二
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
所以吃飽飯後，好奇的我們就進去瞧瞧嚕
嗯，真的是一間以賣「可麗露」為主的小店，
雖然櫃檯旁邊還有幾塊巴斯克蛋糕，
但展示櫃內還是以「可麗露」為主，
一個個不同口味的「可麗露」就像是精品一樣的陳列在玻璃櫃中，
吸引人帶回家；嗯，差點忘了說，店員妹妹也正正的呦（笑）
店內、店外的設計超適合用來拍照打卡的，
我們在櫥櫃內多樣口味的可麗露挑選了二個口味，
一個是皮皮挑選的橙香味道的可麗露，我挑選的是抹茶口味；
那日買了2個 可麗露150元（一個75元）
價格算是有些貴氣吧？！
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
裝盛的盒子算是有些簡約，也很像是文創市集中的包裝
不過旁邊瞧見有整合的包裝，感覺挺美，挺日式的耶
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
喜歡包裝盒內上寫的「在平淡的生活中，用甜點找回你的心跳」
拿回家之後，先趁著有陽光的好天氣來拍一下；
準備做當天的下午茶嚕
抹茶據說用的是靜岡的抹茶，
味道上還好，自然的茶香，
味道熟悉，也啥特別的；
記得入口時，外皮算是酥脆，但個人覺得仍顯不足，
微脆硬殼裡頭帶有一些嚼勁，
而中間還包裹些抹茶醬，但似乎不是太足，
是個還算是及格的可麗露，
不過，我在桃園曾有吃過更好吃的，但店已經倒嚕
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
皮皮吃的可麗露是有橙香巧克力的滋味，
一開始看名字跟我想的並不一樣，
原來像是在歐洲吃到的橙香巧克力，
微甜微苦的巧可力中有橙香的滋味，
我只分食了一口，覺得還可以囉
|onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
很久沒看到中壢有這樣的專賣店，
紀錄一下嚕
剛查了一下，原來在桃園也是有店，
不過，我倒是很好奇「可麗露」何時如此受歡迎了呢？
都能夠開一間專門店？
自己很喜歡吃可麗露，也吃過很多店，但真的能讓自己眼睛為之一亮的，
還真是少之又少，因此每次只要看到有可麗露，
我大多會嘗試看看呦
回家後上網查了一下onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店粉絲頁
發現他有一些法式甜點耶
下次再來問問看，感覺好像是要預定？
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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