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桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）

快樂雲 人氣：10
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：483篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：

onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店
place桃園市中壢區實踐路225-21號225號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

有段時間沒去中原吃飯了，

那天去了很久沒吃柏德社區內的老店「變色龍」韓式料理

意外發現旁邊開了一間小店～onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

要不是看到有兩位年輕人在門外等待開門，

我想，我應該就只是從外頭看看而已嚕（笑）

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

粉絲頁：https://www.facebook.com/ononcake/?locale=zh_TW

電話：0970282609

地址：320桃園市中壢區實踐路225-21號

營業時間：12:30–19:30

店休日：星期一、星期二

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

所以吃飽飯後，好奇的我們就進去瞧瞧嚕

嗯，真的是一間以賣「可麗露」為主的小店

雖然櫃檯旁邊還有幾塊巴斯克蛋糕，

但展示櫃內還是以「可麗露」為主，

一個個不同口味的「可麗露」就像是精品一樣的陳列在玻璃櫃中，

吸引人帶回家；嗯，差點忘了說，店員妹妹也正正的呦（笑）

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）

店內、店外的設計超適合用來拍照打卡的，

我們在櫥櫃內多樣口味的可麗露挑選了二個口味，

一個是皮皮挑選的橙香味道的可麗露，我挑選的是抹茶口味；

那日買了2個 可麗露150元（一個75元）

價格算是有些貴氣吧？！

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

裝盛的盒子算是有些簡約，也很像是文創市集中的包裝

不過旁邊瞧見有整合的包裝，感覺挺美，挺日式的耶

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

喜歡包裝盒內上寫的「在平淡的生活中，用甜點找回你的心跳

拿回家之後，先趁著有陽光的好天氣來拍一下；

準備做當天的下午茶嚕

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）

抹茶據說用的是靜岡的抹茶，

味道上還好，自然的茶香，

味道熟悉，也啥特別的；

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）

記得入口時，外皮算是酥脆，但個人覺得仍顯不足，

微脆硬殼裡頭帶有一些嚼勁，

而中間還包裹些抹茶醬，但似乎不是太足，

是個還算是及格的可麗露，

不過，我在桃園曾有吃過更好吃的，但店已經倒嚕

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

皮皮吃的可麗露是有橙香巧克力的滋味，

一開始看名字跟我想的並不一樣，

原來像是在歐洲吃到的橙香巧克力，

微甜微苦的巧可力中有橙香的滋味，

我只分食了一口，覺得還可以囉

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）
onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店

很久沒看到中壢有這樣的專賣店，

紀錄一下嚕

剛查了一下，原來在桃園也是有店，

不過，我倒是很好奇「可麗露」何時如此受歡迎了呢？

都能夠開一間專門店？

自己很喜歡吃可麗露，也吃過很多店，但真的能讓自己眼睛為之一亮的，

還真是少之又少，因此每次只要看到有可麗露，

我大多會嘗試看看呦

回家後上網查了一下onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店粉絲頁

發現他有一些法式甜點耶

下次再來問問看，感覺好像是要預定？

桃園市中壢區桃園｜中壢｜onon_cake 二溫菓子 可麗露專賣店，社區內的隱藏網美小店。（中原美食/中原甜點店）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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