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彰化縣埔心鄉彰化十丈波紅茶埔心店｜奇可奇卡可愛插畫很有童趣感，紅茶大杯量小杯價~自家製作涼麵.碗粿.肉粽.特斯拉行動

Kiwi 人氣：25
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：610篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 埔心鄉

造訪商家：

十丈波紅茶埔心店
place彰化縣埔心鄉員鹿路五段333號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彰化十丈波紅茶埔心店｜奇可奇卡可愛插畫很有童趣感，紅茶大杯量小杯價~自家製作涼麵.碗粿.肉粽.特斯拉行動充

彰化縣埔心鄉彰化十丈波紅茶埔心店｜奇可奇卡可愛插畫很有童趣感，紅茶大杯量小杯價~自家製作涼麵.碗粿.肉粽.特斯拉行動

彰化十丈波紅茶埔心店這家很像公路飯店的飲料店很酷呦！距離溪湖、員林交流道很近，除了十丈波紅茶以外，有販售銅板價得碗粿、肉粽跟涼麵，過了尖峰時刻還想要找吃的話，不妨就到這來吃吃！十丈波紅茶埔心店外牆有奇可奇卡的插畫作品，讓人路過很容易發現停下來歇腳拍照呀！

十丈波紅茶埔心店在哪？

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十丈波紅茶埔心店位在彰化縣埔心鄉員鹿路五段333號，距離溪湖、員林交流道很近，旁邊就是彰化醫院，從員林市區過來也很近～

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十丈波紅茶埔心店好找，而且雨熊貓、Uber跟Linepay配合，對我們來說太先進了。

十丈波紅茶埔心店菜單

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十丈波紅茶埔心店菜單上的飲品多元～都可以參考。飲料有必點的紅茶、綠茶、咖啡，也有黃金烏龍茶、仙草干茶、奶茶、四季春茶、熱飲與餐點。

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十丈波紅茶埔心店旁邊也有特斯拉行動電充，充電時想要喝杯飲料也可以噎！

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從十丈波紅茶埔心店外牆倒內牆都有著知名畫家奇可奇卡的插畫作品，瞬間將這裡的空間變得很有童趣感。店裡也有奇可奇卡的抱枕跟其他商品，都可以一起買回家啦！

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我們點了飲品，碗粿、涼麵跟肉粽，決定來大嗑一番啊！

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十丈波紅茶以大杯量小杯價取勝，XL就是1000CC，L杯是700CC，完全加大不手軟啊！

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十丈波紅茶的珍珠奶茶很厲害呦！

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十丈波紅茶的紅茶很順口，整杯我很快就喝光光了呢！

十丈波紅茶餐點介紹

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十丈波紅茶有自家的涼麵、碗粿跟肉粽，這幾款看起來都很好吃呢！

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十丈波紅茶的碗粿是自己做的唷！

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傳統的碗粿用純米沒有內餡，淡淡的米香很銷魂呢，吃得到樸實古早味的味道，可以加入旁邊的醬料，醬料有放香椿在裡面，味道很棒呢！

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肉粽也是小巧玲瓏的很可愛～

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一切開裡面的餡料滿滿的，不用沾醬就很好吃。

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自製的涼麵用黃麵來製作，上面有玉米、蘿蔔絲、小黃瓜絲，加入醬料攪拌均勻食用，很不錯呢！

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十丈波紅茶埔心店給人溫馨的感覺，板娘也很好聊，路過想要覓食、想要喝杯飲料、吃點涼麵、碗粿跟肉粽都不錯噎！價格親民、多元選擇，古早味飲料也是超大杯，深受在地人喜愛，重點是還有奇可奇卡陪伴著你一起吃吃喝喝，路過這可別錯過囉。

十丈波紅茶埔心店

地址：彰化縣埔心鄉員鹿路五段333號

電話：0972-923956

營業時間： 08:00-20:00




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