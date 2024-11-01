超狂台韓跨國聯名甜點來了！沒錯！台灣布丁界精品紅磚布丁跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名啦！精美禮盒包裝，送禮自吃兩相宜！香甜可口的「香蕉牛奶寒天布丁」限量販售，想買的朋友，手腳要快！

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《紅磚布丁 x Binggrae》

香蕉牛奶寒天布丁禮盒 $290(6入) 點我購買

說到台南伴手禮，就會想到這間紅磚布丁，但萬萬沒想到會跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名！！兩個喜歡的品牌聯名，真的是超級驚喜～

精美包裝絕對是送禮自吃兩相宜，一盒有六入香蕉牛奶寒天布丁，不多不少剛剛好。

封膜撕開就能聞到香濃的香蕉牛奶味了！味道真的很濃郁，真的就是香蕉牛奶本人！！瞬間以為自己在韓國了？

倒出來在盤子上，是不是很有下午茶的儀式感？

結合獨家特調的香蕉牛乳醬，吃起來更濃郁！布丁口感非常滑嫩，幾乎是入口即化，整體風味完全就是原汁原味的Binggrae香蕉牛奶！

對這個香蕉牛奶寒天布丁有興趣訂購的朋友，趕緊手刀下單，不然很快就又賣完啦！點我下單