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台灣布丁界精品紅磚布丁跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名啦！香甜可口的「香蕉牛奶寒天布丁」限量販售，想買要快！

阿華田 人氣：30
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窩客好文

阿華田

發表篇數：551篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

紅磚布丁 崇信門市
phone06-2673396
place台南市東區中華東路三段58號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台灣布丁界精品紅磚布丁跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名啦！香甜可口的「香蕉牛奶寒天布丁」限量販售，想買要快！

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超狂台韓跨國聯名甜點來了！沒錯！台灣布丁界精品紅磚布丁跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名啦！精美禮盒包裝，送禮自吃兩相宜！香甜可口的「香蕉牛奶寒天布丁」限量販售，想買的朋友，手腳要快！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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《紅磚布丁 x Binggrae》
香蕉牛奶寒天布丁禮盒 $290(6入)　點我購買

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說到台南伴手禮，就會想到這間紅磚布丁，但萬萬沒想到會跟韓國超人氣Binggrae香蕉牛奶聯名！！兩個喜歡的品牌聯名，真的是超級驚喜～

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精美包裝絕對是送禮自吃兩相宜，一盒有六入香蕉牛奶寒天布丁，不多不少剛剛好。

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封膜撕開就能聞到香濃的香蕉牛奶味了！味道真的很濃郁，真的就是香蕉牛奶本人！！瞬間以為自己在韓國了？

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倒出來在盤子上，是不是很有下午茶的儀式感？

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結合獨家特調的香蕉牛乳醬，吃起來更濃郁！布丁口感非常滑嫩，幾乎是入口即化，整體風味完全就是原汁原味的Binggrae香蕉牛奶

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對這個香蕉牛奶寒天布丁有興趣訂購的朋友，趕緊手刀下單，不然很快就又賣完啦！點我下單

《紅磚布丁| RED BRICK PUDDING》

📍紅磚布丁台南安平門市

📍紅磚布丁台南國華門市

📍紅磚布丁台南中央工廠

📍紅磚布丁台南崇信門市

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