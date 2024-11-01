吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄酒吧 – Chew The Fat Kaohsiung x 大人版的飲料店 | 創意調酒與時尚氛圍〉中留言功能已關閉

關於Chew The Fat Kaohsiung兩三事

Draft Cocktail調酒：最近中北部很夯的Draft Cocktail(汲飲雞尾酒)流行到高雄來，在店內，你可以看到一管一管的拉霸，裡面都是不同的調酒，提供輕鬆的氛圍，像是大人的飲料店，提供的是即取即飲的便利，和創意調酒的美味 潮T專賣：除了調酒外，來到二樓還有個性潮T專賣，讓你在喝酒的同時，也能購買到時尚的單品。 K-POP音樂：假日還有DJ會來播放K-pop音樂，為顧客帶來愉快的喝酒氣氛。



▲chew the fat kaohsiung 連結：https://www.instagram.com/chewthefatkaohsiung?igsh=dnpoZHRpbjI4bnk4

Chew The Fat Kaohsiung短影片



▲分享一下店內氣氛的短影片

Chew The Fat Kaohsiung位置與環境

店家位於新興區復興二路109號，屬於南高雄的市中心，交通很便利，店內使用霓虹燈營造出時尚的氛圍感，有四個吧台座位、一個圓型吧、與八個靠牆的吧台座椅。

二樓環境介紹



▲▼二樓是洗手間與潮T展示間。



▲另有包廂提供私密且舒適的環境，非常適合小型聚會或私人活動，內部設計時尚且現代，使用暖色燈光和舒適的座位，是個很理想的聚會場所，裡面還提供KTV可以唱歌哦，嗨起來嗨起來！

Chew The Fat Kaohsiung酒單

Chew The Fat Kaohsiung酒品介紹

#1 摩登大聖 250元 5%酒精濃度

有著清新的哈蜜瓜香氣與甜味。

#2 膽小狗英雄 250元 9%酒精濃度

結合了紅酒、冰結（一種碳酸酒精飲料）和蔓越莓汁，創造出一個酸甜帶有微醺的口感。沒有紅酒單寧澀感，蔓越莓汁的酸甜與紅酒的果味相互平衡，冰結的碳酸氣泡帶來清爽的口感，喝了會有微醺的感覺。

#3 小孩大聯盟 250元 8%酒精濃度

帶有柚子的香氣與甜味，鹽漬櫻花帶來微鹹的風味，增添層次感，柚子酒的清香果味與鹽漬櫻花的鹹甜交織，形成一種獨特的風味層次，非常適合放鬆時享用。

#6 亂馬1/2 250元 8%酒精濃度

融合了白酒、芭樂汁和蘋果汁，帶來獨特的風味，芭樂汁帶來清新的果香與甜味，蘋果增加一層酸甜風味，與芭樂汁相得益彰。

#7 搗蛋三傻 250元 8%酒精濃度

這款調酒充滿了創意，結合了琴酒、冰結和金桔，琴酒帶來杜松子的香氣，冰結的清爽還有微氣泡感，金桔帶來酸甜的果香，平衡琴酒的濃烈，不僅口感豐富，還有清新的果香。

Chew The Fat Kaohsiung營業資訊