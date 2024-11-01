台北大巨蛋附近有一家超厲害的個人麻辣火鍋店「元心燃麻辣堂-光復店」，根本是百元火鍋升級版！超大黑陶煲鍋裝好裝滿，幾乎是一般小火鍋2倍份量，重點是料多實在且湯頭超好喝！不能錯過元心燃麻辣堂的麻辣滷肉飯，香麻帶有膠質感，吃一次就上癮！他們家的麻辣湯底有四川香麻、紅燒豆瓣以及番茄麻辣三種選擇，溫和的麻辣湯頭，整鍋喝光絕對沒問題！不吃辣推薦你白胡椒藥膳鍋，乳白色湯底帶有微辣的胡椒以及濃厚藥膳香，喝一次就會愛上！內用還有數10種飲料隨你喝，推薦香醇濃厚奶茶，搭配麻辣鍋剛剛好。「元心燃麻辣堂」最便宜$255元起就能吃的超飽，真的是台北CP值很高的百元火鍋店，下次來台北東區、台北大巨蛋不知道吃什麼的話，這間「元心燃麻辣堂-光復店」推薦給你！

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「元心燃麻辣堂-光復店」就位在台北大巨蛋附近，從國父紀念館站1號出口步行5分鐘內即可抵達，開車來附近也相當多停車場，交通上相當方便。店門口有醒目的紅色招牌，玻璃上還有超大辣椒圖案，走過、路過不易錯過。

店內以紅、白為主色調，加上木質地板，乾淨整齊又文青的空間，用餐起來相當舒適。

自助吧區有厚奶茶、烏梅汁、無糖四季冬片、冰沙機、氣泡飲機10多種飲料無限供應，比一般小火鍋店種類更多，而且口味更受大眾喜愛，其中厚奶茶推薦必喝，香濃又解辣，超適合搭配麻辣鍋。

想吃小菜，可以畫單或是去小菜區挑選。

點餐先選湯底七選一，再選搭配的肉類，接來選擇辣度，最後選擇附餐，建議點小辣，自助吧還有辣椒醬可以自行調整，如果有加點火鍋料，會直接放進去幫各位先煮好，這點很貼心，讓附近忙碌上班族能更快享用餐點。

🔺辣滷鴨血 $50

鴨血相當入味，而且相當滑嫩沒有腥味，如果沒有點麻辣鍋，推薦可以點一份試試。

🔺辣滷板豆腐 $50

整塊豆腐吸飽了辣滷汁，咬下去滿滿湯汁，真的非常好吃。

🔺辣滷牛肚 $120

滷的很香辣又入味，口感相當軟Q，越吃越過癮～

🔺招牌辣辣滷肉飯 $30 (附餐升級)

拜託一定要升級這個滷肉飯，滷肉肥瘦剛好的膠質口感，銷魂的麻辣滋味，真的比很多滷肉飯名店還厲害，這個你沒點絕對會後悔！

調味料區有花椒油、朝天辣椒醬、沙茶醬等等，覺得不夠辣、不夠麻可以自己額外添加。

🔺麻辣乾拌燃麵 $50 (附餐升級)

附餐升級成「麻辣乾拌燃麵」，有兩種麵條可以選擇，推薦超彈牙的刀削寬麵，淋上麻辣滷肉、泡菜及蔥花，拌在一起吃，真的超香、超好吃。

🔺四川麻辣鍋-牛小排 $480

🔺老油條 $30

「四川麻辣鍋」我點小辣，是用多種藥材下去熬煮的湯底，整體香麻夠味，重點是不油膩，溫和辣度，直接喝也很可以，另外還加點了老油條，吸了飽滿湯汁，吃起來更夠味！

「四川麻辣鍋」裡頭還有鴨血、豆腐、香菇貢丸、高麗菜、蒟蒻絲等等配料，滿鍋滿滿都是料，肉類選擇我最愛的美國「牛小排」，肉質軟嫩又很鮮甜，單價雖然比較高，但真的很好吃。

麻辣鍋附餐建議搭配寬冬粉，吃起來更對味！

🔺蕃茄麻辣鍋-板腱牛肉 $315

🔺玉米 $35

「蕃茄麻辣鍋」喝起來是酸甜帶點溫和辣度，而且蕃茄味超濃郁！還有整顆牛番茄在裡面，料都快要比湯還要多了，用料真的很實在，肉品搭配的是板腱牛肉，涮在蕃茄湯底也很對味好吃。

🔺白胡椒藥膳鍋-梅花豬肉 $265

「白胡椒藥膳鍋」是以豬大骨熬煮出來的乳白色高湯，帶有濃厚藥膳香氣以及胡椒的微辣滋味，第一次喝就愛上！很適合搭配油脂豐富的梅花豬肉，整碗喝光也不是問題！

🔺牛肉丸 $45

🔺炸芋丸 $30

火鍋料推薦必點「牛肉丸」，口感紮實又多汁且肉香十足，真的超好吃。「炸芋丸」也很不錯，吃得到芋頭塊。

「元心燃麻辣堂-光復店」台北東區厲害的個人麻辣火鍋店，超大黑陶煲鍋裝好裝滿，大食怪的我吃完直接飽到天靈蓋，我超喜歡他們家的湯頭，真的一不小心就會讓你喝光光，「招牌麻辣滷肉飯」推薦一定要加點升級，真的神好吃，內用還有十多種免費飲料可以喝，這點真的很加分，重點是價格不會太貴，最便宜$255元起就吃超飽，台北東區CP值很高必吃的火鍋店，另外「元心燃麻辣堂」西門町也有分店，而且頗受外國觀光客喜愛，這麼好吃的麻辣鍋店，絕對值得放入你口袋名單。