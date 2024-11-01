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<一分鐘短評>

一邊是一心求死，剛正不阿上令下從，卻慘遭非法審判的酷軍人，一邊是為求勝利，極盡所能多方奔走，從不輕言放棄的熱血律師，在法庭上沒人在意真相是非對錯，只在乎到最後誰贏誰輸! 一場被操控的不公平軍法審判，意外讓兩人成為生死之交，只是在軍事極權與暴力相向的面前，正義，真能獲得伸張嗎?





即將於2024年11月8日下週五在台上映的韓國電影《幸福國度》（행복의 나라/The Land of Happiness》，又一部探討韓國軍政專權下歷史傷痕，動人心弦讓人看得義憤填膺的劇情片，根據發生在1979年10月26日晚7時45分韓國歷史真實事件「朴正熙總統遇刺案」改編而成，故事講述於1979年10月26日至12月12日期間發生的政治審判，僅僅16天，一場由後來第11總統的獨裁者全斗煥幕後操弄的南韓近代史上最糟糕的政治審判的始末，為避免觸怒當局，電影劇情編寫巧妙地遊走在真實歷史與虛擬隱喻的角色人物之間。



韓國電影界不少敢於藉翻拍電影發聲評論政治的導演，都透過電影手法翻拍，引領觀眾去思考暴力極權與正義伸張之間的拉扯與對立，也獲得了韓國觀眾廣大的迴響!



除了2024.11.8在台上映的電影《幸福國度》本片劇情觸及了1979.10.26 所發生「朴正熙總統遇刺案」事件，以及同一年之後發生在1979.12.12的「雙十二政變事件」不為人知的歷史傷痕外，翻拍的電影作品，還包括2020年由《內部者們》導演禹民鎬執導，講述10月26日朴正熙總統暗殺事件的電影《南山的部長們》，以及2023年由金性洙導演執導，以12月12日雙十二政變事件為題的電影《12.12：首爾之春》。



韓國電影《幸福國度》（행복의 나라/The Land of Happiness》由《雙面君王》導演秋昌民執導，《變身機長》曹政奭，《寄生上流》李善均與《極惡對決》劉宰明領銜主演，配角群更集結了南韓當代一群最強演技派群星共同餐演，以眾星拱月的手法，襯托出片中兩位由曹政奭與李善均擔綱的兩位主角律師與等候審判的，兩人在片中的演出一熱一冷，如冰與火的交融，與劉宰明在片中飾演軍事極權高層，操弄軍法審判的幕後黑手，展開一場天地不容讓人看得悲憤，生與死的交鋒!



當然，為了避免引發不必要的政治報復，編導刻意強調電影中的人物都是虛構的角色，但其實只要熟悉韓國過往獨裁軍權專政，鎮壓殺害示威人民歷史的觀眾，對片中角色對比真實歷史人物的隱喻，其實都不言而喻!



其中由曹政奭一反過往喜劇演出，所飾演的主角熱血律師「鄭仁厚」，是一個綜合代表當時的審判記錄和參與審判的人們，而被創造出來的角色，李善均所飾演的軍人「朴泰柱」，則是基於真實歷史人物南韓中央情報部隨行秘書朴興柱(1939年11月15日 - 1980年3月6日)所改編。



「全償斗」同樣是根據真實歷史人物全斗煥改編，透過電影敘事而成為當時權勢人物的核心要素之一。



本片也是甫於2023年12月27日因遭設局無處申冤，承受巨大壓力最終選擇自殺身亡，具有國際知名度的南韓知名影星李善均，演藝生涯最後謝幕之作，電影《幸福國度》於2024年8月14日韓國上映，強勢寫下南韓本土電影首週票房冠軍紀錄。



2024年11月8日在台上映的韓國電影中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=2fLpc_77Mns

因為本片是根據發生在1979年10月26日晚7時45分的朴正熙遇刺案真實歷史事件翻拍而成，片中人物眾多，在介紹電影之前，先跟大家分享此事件主要的相關人物背景與事件脈絡，對一般民眾觀影會大有助益!



朴正熙遇刺案

朴正熙被槍殺案指的是1979年10月26日晚7時45分（韓國時間），時任韓國總統的朴正熙在漢城（今首爾）鍾路區宮井洞，韓國中央情報部的秘密宴會廳內被時任中情部長金載圭槍殺的事件。朴正熙胸部及頭部中彈當場身亡。一同出席宴會的青瓦台警衛室室長以及四個保鑣也一同遇害。在韓國，此事件以其發生日期通稱為「10·26事件」（10·26 사건）。或是以案發地宮井洞稱「宮井洞事件」（궁정동 사건）、「朴正熙總統被擊事件」（박정희 대통령 피격 사건）。





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朴正熙

朴正熙（박정희／朴正熙 Park Chung-hee；IPA：[pak̚.t͈͡ɕʌŋ.ɦi]，1917年11月14日—1979年10月26日），號中樹，大韓民國第5至9屆總統，是南韓憲政史上執政時間最長的國家元首，亦是南韓第18任總統朴槿惠的父親。



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全斗煥

全斗煥（전두환／全斗煥 Jeon Du-hwan；1931年3月6日 ~ 2021年11月23日），號日海（일해），本貫完山全氏，韓國陸軍退役軍官（上將軍階）。朴正熙遇刺之後，全斗煥透過雙十二政變奪權，後成為大韓民國第11、12任總統總統。



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雙十二政變

雙十二政變（12·12 군사반란／12·12 軍事叛亂 Sibisibi Gunsaballan），亦稱肅軍政變（12·12 숙군 쿠데타／12·12 肅軍 쿠데타 Sibisibi Sukgun Kudeta），是1979年12月12日起由陸軍少將全斗煥策動的政變，導致第四共和國結束，並促成第五共和國開始。納入翌年全斗煥為了鞏固權力而實施5·17戒嚴，則過程是世上持續最長的軍事政變。



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鄭昇和

鄭昇和（정승화，1926年2月27日—2002年6月12日），號松山（송산），大韓民國陸軍上將，1950年代韓戰期間擔任戰場指揮官，1970年代為陸軍參謀總長。



在1979年10月26日韓國總統朴正熙遭情報部長金載圭刺殺身亡時，鄭昇和正好在事發地點的宮井洞。刺殺案發生後，鄭昇和擔任全國戒嚴司令官，實質上成為韓國軍政大權的最高掌握者。



他因為對於軍中數位高階軍官（包括後來成為韓國總統的全斗煥、盧泰愚）組成的私密組織「壹會」（하나회）有所戒心，並視之為不當組織，而在同年由全斗煥發動的軍事政變中，成為政變軍的擒拿目標，以涉嫌總統刺殺案的罪名，在總長官邸遭到逮捕、拷問、剝奪軍階。1981年3月獲得赦免、1988年11月獲韓國國防部恢復軍階。



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金載圭

金載圭（김재규，1926年3月6日—1980年5月24日），本貫金寧金氏，出生於慶尚北道善山郡，號德山（덕산），大韓民國政治人物，陸軍退役中將，歷任大韓民國建設部部長、中央情報部部長等職，是前總統朴正熙的心腹。他在1979年10月26日槍殺了參加酒席的朴正熙及總統警護室長車智澈。他被捕後，於1980年5月24日遭崔圭夏政府處以絞刑。



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朴興柱

朴興柱（박흥주，1939年11月15日 - 1980年3月6日），本貫密陽朴氏，是韓國軍人和政治人物。出生在日治朝鮮平安南道平原郡，兒時在平壤生活過一段時間。



1944年全家搬到京城府，朝鮮光復後在漢城長大。



1962年陸士18期畢業授少尉銜。此後他升陸軍中尉，任金載圭的專屬副官，後任中央情報部隨行秘書。



1979年他與金載圭一同刺殺總統朴正熙。他的死刑存在爭議，因為他是該案被告當中唯一的現役軍人，一審結束即被執行槍決。



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韓國電影《幸福國度》（행복의 나라/The Land of Happiness》的中文片名《幸福國度》，基本是一種對當年兇殘軍事政權統治下韓國人民所居住處境的反諷，當然也可以樂觀地看待是韓國人民至今一直在追求嚮往的理想國度，畢竟韓國的近代史，可說是一連串軍事獨裁政變與貪污的交錯，幾乎所有歷任的韓國總統都因貪污而下台，可見這些居心叵測的政府高層，是多麼踐踏人民的血汗錢，公平正義在這個國家根本就是一種遙不可及的夢想!

電影《幸福國度》（행복의 나라/The Land of Happiness》中全片運鏡流暢，劇本編寫緊湊高潮迭起，讓人看得整顆心高懸，但導演又擅於在一大段高壓對立的法庭辯論之後，穿插了兩位主角與家人感人肺腑的軟性畫面，巧妙地讓觀眾充分感受到電影緊張與舒緩交織的魅力，加上以電影片名幸福國度為題的主題曲，歌詞與電影情節緊緊相扣，撫慰了看到最後觀眾不安的心情，可說是一部具備高度娛樂觀賞性，掌控絕佳的韓國歷史寫實電影!

藉由李善均飾演的，一位一生剛正不阿上令下從的中央情報部隨行秘書官朴泰柱，因參與了刺殺朴正熙總統的事件淪為階下囚，加上又是唯一一位軍人身分，所以接受了軍法審判，在眾所周知本案背後有藏鏡人在操控，在沒有任何有經驗的律師敢接受委託的前提下，由曹政奭飾演的，年輕敢衝熱血滿分的律師鄭仁厚接下重責，擔任朴泰柱的辯護律師，只是初期的朴泰柱一心求死，不肯依照鄭仁厚律師的勸說在法庭上為自己辯白，直到後來受到了熱血律師為自己多方奔走，並積極保護家人的義舉所感動，才有了電影後半段兩人相濡以沫同心抗敵的感人交融，只是儘管鄭仁厚律師如何想盡辦法，軟硬兼施多方奔走，但依舊留下了歷史上最短時間不公平審判褫奪人命的悲憐遺憾!

2024年11月8日下週五在台上映的韓國電影《幸福國度》（행복의 나라/The Land of Happiness》，電影從2021年10月1日正式開始拍攝，2022年1月29日殺青，結束4個月的拍攝，2023年12月主演之一，因演出《寄生上流》擁有國際知名度的南韓演員李善均（이선균，1975年3月2日—2023年12月27日）自殺身亡，本片成為其最後的遺作之一，不管是劇情本身，還是為了悼念李善均一部非常值得一看的諷刺韓國近代極權統治下歷史的好電影，千萬別錯過!



<電影本事>



1979年10月26日，動搖國本的朴正熙總統遇刺事件發生。事發前半小時，中央情報部隨行秘書官朴泰柱（由李善均飾演）接到中央情報部部長下達命令，要求一旦發生任何事情，就必須制服警衛員。然而他放任悲劇發生的行徑，究竟是「內亂的共謀」？還是「長官下令必須服從」？兩造爭論，成為法庭上的審判焦點。



另一方面，只求勝訴不計正義的生計型律師鄭仁厚（由曹政奭飾演），也介入這場南韓近代史上最糟糕的政治審判，竭盡全力為朴泰柱的清白而戰。在這短短十六天的審判期間，兩人還將面對主導這場不公正審判的聯合搜查團長全償斗（由劉宰明飾演），最終的審判結果將會是如何呢？







幸福國度 행복의 나라/The Land of Happiness

出品國家 : 韓國

電影語言 : 韓語(中英文字幕)

台灣上映 : 2024年11月8日

韓國發行：NEW

台灣發行：采昌國際

製片公司 : Papas Film與Oscar 10 Studio

電影片長 : 2小時4分

電影導演 : 《雙面君王》秋昌民

電影監製 : 《逆鱗：刺王危城》李龍男

電影編劇 : 《火燒108大樓》許俊碩

電影攝影 : 《機密同盟2》洪載植

電影美術 : 《追兇倒數十五日》金寶穆

電影配樂：《幸福國度》金泰成

領銜主演 :

《變身機長》曹政奭飾演律師鄭仁厚，相信法庭上只有勝敗沒有正義的生計型律師，為了拯救被捲入總統暗殺案的朴泰柱而介入審判。

《寄生上流》李善均飾演朴泰柱，陸軍上校，中央情報部隨行秘書。奉上級命令而捲入10月26日總統暗殺案，動搖韓國現代史事件中的軍人。

《極惡對決》劉宰明飾演全償斗，陸軍少將，國軍保安司令、聯合搜查本部長。事件中的另一核心人物，領導並控制著這場政治審判。

《代號：鐵鉻行動》李原種飾演鄭鎮宇，陸軍上將，陸軍參謀總長。

《12.12：首爾之春》朴勳飾演金五龍，副參謀長。

《首爾之春》劉成柱飾演金英日，中央情報部長。

《之前的我們》崔元英飾演白勝基，軍事檢察組檢察官。

《噩夜逃殺》秦基周飾演趙順貞，仁厚的女友，寄宿家庭老闆的女兒。

《緊急迫降》姜末今飾演玉正愛，朴泰柱的妻子。

《老千：獨眼傑克》禹賢飾演李滿式，總統暗殺案審判中的辯護團代表。

《哭聲》全裴修飾演夫漢明，總統暗殺案審判中的辯護律師。

《緊急迫降》李賢根飾演趙尚哲，總統暗殺案審判中的辯護律師。

《雞不可失》宋英奎飾演崔龍南，總統暗殺案審判中的辯護律師。

《薄荷》朴努植飾演總統暗殺案審判中的辯護律師。

《我的流氓情人》任基鴻

《薄荷》朴努植

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