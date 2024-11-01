小東門咖哩是我第一次吃到的平價親民的美食，從大寮辦完事情回來的路上，等紅綠燈路口看到時順便問姊姊。

姊姊說好呀~~，因為沒吃過可以試試看。

所以我們兩母女就把噗噗停在店門外進去吃囉~~。

小東門咖哩高雄大寮店位於鳳林四路與中正路交叉口路上，是一個三角窗店面，內用位置不多。

小東門咖哩高雄大寮店

電話號碼： 07 781 0638

營業時間 : 11:00 – 20:30

地址： 831高雄市大寮區鳳林四路172號

小東門咖哩 線上點餐各門市陸續開放中！

點餐網址 : ⇥https://reurl.cc/M8DQQn

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100088261787956&locale=zh_TW

你也可以直接在櫥窗點餐區點餐外帶回家。

店內用餐空間有限，所以想來小東門咖哩大寮店用餐的朋友請盡早過來用餐。

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餐具取用區

桌上有胡椒和辣椒罐。

小東門咖哩可單點，或是依個人喜好選擇你想要的套餐，另外也有單點加購優惠餐點。

因為沒有服務費，所以用完餐點後，須將餐具放到撤餐區放好。

每一個配菜都是當天現準備現製作。

我們升級兩個8號餐，選了兩杯紅茶，尤其吃飯一定要配上一杯冰涼紅茶。

厚切卡滋豬排咖哩飯

因為濃郁好吃的咖哩飯搭配厚脆的豬排超級對味，每一塊切開的豬排肉質紮實又大塊。

厚脆的卡滋豬排再和粒粒分明的白飯組合在一起，讓整道咖哩料理變得格外好吃。

也可搭配薯條沾點咖哩也很好吃。

我喜歡吃牛肉，點了壽喜燒牛五花嫩蛋丼飯及加點椒鹽甜不辣和酥炸魚條，搭配厚切卡滋豬排咖哩飯吃，真的讓你飽肚子都變得圓滾滾。

壽喜燒牛五花嫩蛋丼飯

滿滿的牛五花肉鋪滿了一半，再搭配鮮綠花椰菜及入口即化的嫩蛋。

每一塊牛五花肉片都讓你可以看到肉質鮮明的條紋。

挖起嫩蛋包覆住粒粒分明的白飯，可以聞到香醇的蛋散開來美味味道，讓人忍不住想要大口大口的吃，蛋皮有點半熟的蛋黃液更是入口即溶的好入口。

每一份套餐都有一份熱火滑蛋，有點像攪拌過的半熟蛋。

椒鹽甜不辣

脆脆的外皮撒上椒鹽和內餡Q彈的甜不辣，酥脆好吃，可以當作餐後點心或是小菜配。

薯條更是要趁熱吃，冷掉不好吃。

酥炸魚條

價格便宜，份量大又好吃，既然來小東門咖哩吃飯，怎麼可以不點個酥脆魚條?? 尤其酥脆外皮灑點胡椒鹽，更是超好吃。

外皮很薄，內餡魚條很大塊很厚實，價格超親民的銅板價，超便宜到不行，沒來過的朋友一定要來小東門咖哩高雄大寮店。

小東門咖哩高雄大寮店

電話號碼： 07 781 0638

營業時間 : 11:00 – 20:30

地址： 831高雄市大寮區鳳林四路172號

小東門咖哩 線上點餐各門市陸續開放中！

點餐網址 : ⇥https://reurl.cc/M8DQQn

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