為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

ivy3 人氣：24
share
窩客好文

ivy3

發表篇數：337篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 大寮區

造訪商家：

小東門高雄大寮店
place高雄市大寮區鳳林四172號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

小東門咖哩是我第一次吃到的平價親民的美食，從大寮辦完事情回來的路上，等紅綠燈路口看到時順便問姊姊。

姊姊說好呀~~，因為沒吃過可以試試看。

所以我們兩母女就把噗噗停在店門外進去吃囉~~。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

小東門咖哩高雄大寮店位於鳳林四路與中正路交叉口路上，是一個三角窗店面，內用位置不多。

小東門咖哩高雄大寮店

電話號碼： 07 781 0638

營業時間 : 11:00 – 20:30

地址： 831高雄市大寮區鳳林四路172號

小東門咖哩 線上點餐各門市陸續開放中！
點餐網址 : ⇥https://reurl.cc/M8DQQn

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100088261787956&locale=zh_TW

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

你也可以直接在櫥窗點餐區點餐外帶回家。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

店內用餐空間有限，所以想來小東門咖哩大寮店用餐的朋友請盡早過來用餐。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

Table of Contents

Toggle

餐具取用區

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

桌上有胡椒和辣椒罐。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

小東門咖哩可單點，或是依個人喜好選擇你想要的套餐，另外也有單點加購優惠餐點。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

因為沒有服務費，所以用完餐點後，須將餐具放到撤餐區放好。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

每一個配菜都是當天現準備現製作。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

我們升級兩個8號餐，選了兩杯紅茶，尤其吃飯一定要配上一杯冰涼紅茶。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

厚切卡滋豬排咖哩飯

因為濃郁好吃的咖哩飯搭配厚脆的豬排超級對味，每一塊切開的豬排肉質紮實又大塊。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

厚脆的卡滋豬排再和粒粒分明的白飯組合在一起，讓整道咖哩料理變得格外好吃。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

也可搭配薯條沾點咖哩也很好吃。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

我喜歡吃牛肉，點了壽喜燒牛五花嫩蛋丼飯及加點椒鹽甜不辣和酥炸魚條，搭配厚切卡滋豬排咖哩飯吃，真的讓你飽肚子都變得圓滾滾。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

壽喜燒牛五花嫩蛋丼飯

滿滿的牛五花肉鋪滿了一半，再搭配鮮綠花椰菜及入口即化的嫩蛋。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

每一塊牛五花肉片都讓你可以看到肉質鮮明的條紋。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

挖起嫩蛋包覆住粒粒分明的白飯，可以聞到香醇的蛋散開來美味味道，讓人忍不住想要大口大口的吃，蛋皮有點半熟的蛋黃液更是入口即溶的好入口。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

每一份套餐都有一份熱火滑蛋，有點像攪拌過的半熟蛋。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

椒鹽甜不辣

脆脆的外皮撒上椒鹽和內餡Q彈的甜不辣，酥脆好吃，可以當作餐後點心或是小菜配。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

薯條更是要趁熱吃，冷掉不好吃。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

酥炸魚條

價格便宜，份量大又好吃，既然來小東門咖哩吃飯，怎麼可以不點個酥脆魚條?? 尤其酥脆外皮灑點胡椒鹽，更是超好吃。

高雄市大寮區平價美食 小東門咖哩高雄大寮店 厚切豬排搭配濃郁咖哩 / 熱火滑蛋

外皮很薄，內餡魚條很大塊很厚實，價格超親民的銅板價，超便宜到不行，沒來過的朋友一定要來小東門咖哩高雄大寮店。

小東門咖哩高雄大寮店

電話號碼： 07 781 0638

營業時間 : 11:00 – 20:30

地址： 831高雄市大寮區鳳林四路172號

小東門咖哩 線上點餐各門市陸續開放中！
點餐網址 : ⇥https://reurl.cc/M8DQQn

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100088261787956&locale=zh_TW




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台南市南區台南老房子咖啡店–隱藏在巷弄中的品
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up