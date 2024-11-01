位於花蓮吉安鄉的

【張家の樹園】

是來花蓮旅遊的熱門新景點，

有日式特色場景、可愛動物，

以及免費的浴衣租借，

來這裡拍照，直接有秒飛日本旅遊的fu，

還有咖啡廳可享用輕食、下午茶，

玩一整天都合適，

是花蓮家庭旅遊、花蓮親子旅遊、

朋友出遊的好場所。

【張家の樹園】

▼門票資訊

入園費＄200/人

餐飲可折抵＄100，並享和服免費體驗。

▼2022年1月開幕的「張家の樹園」，

有濃厚的日式庭院氣息，

園區遼闊、綠意盎然，

隨處都是日式場景，超好拍！

▼有免費的和服租借服務，

換裝後，有秒飛日本的fu~~

▼隨意走走逛逛，舒服又愜意，

情侶約會、閨蜜出遊、

花蓮親子旅遊都合適。

▼咖啡廳

有提供午餐、輕食、甜點、下午茶…等，

門票可抵＄100餐費，

還有冷氣可吹，是躲太陽的休憩的好場所。

▼餐廳裝潢充滿日式風格，

有大片落地窗可看戶外景色，

在這裡用餐，相當愜意！

▼我們點了一份鬆餅和氣泡水，

欣賞景色吃下午茶。

▼貓咪也舒服的躺在這裡，

乖乖的讓人輕輕撫摸。

▼後院還有神社、龍貓公車站、湯屋，

這些日式造景很好拍，適合打卡！

▼這裡還養了許多可愛的小動物，

有羊駝、狐蒙、水豚、羊…等，

小朋友都很喜歡！

▼看完可愛動物後，

還可再走走拍照，感受園區的美！

《蛋寶543》

這一次來到花蓮旅遊，

特別來到這處當紅景點

【張家の樹園】

整體的感覺還不錯！

日式造景好看又好拍，

還有日式和服可免費租借，

整個很有偽出國的fu~~

園區裡還有養了許多的可愛小動物，

帶小朋友們來也不會覺得無聊，

是花蓮親子旅遊的好去處！

推薦給大家~！💕

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