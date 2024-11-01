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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【北區】通豪大飯店 ‧ 千元住宿超值享受～用餐免費體驗漢服～迎賓點心吧、韓式拍貼機、親子扭蛋機、健身房、三溫暖、餐廳酒吧、臨近三座停車場

【北區】通豪大飯店 ‧ 千元住宿超值享受～用餐免費體驗漢服～迎賓點心吧、韓式拍貼機、親子扭蛋機、健身房、三溫暖、餐廳酒吧、臨近三座停車場

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：20
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：363篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

通豪大飯店(交觀業字第1389號)
phone04-2295-6789
place台中市北區中清路一段521號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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朋友們常常會問我來台中有沒有推薦的住宿~

這次好姐妹來台中玩,於是推薦台中只要千元又超值的住宿-『通豪大飯店』

『通豪大飯店』位於台中鬧區,知名的刁民酸菜魚、天津路年貨大街都在附近~

週邊有3個停車場、捷運文心中清站步行約10分就到的距離

 

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『通豪大飯店』門口氣派迎賓

 

飯店環境

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從大門走進到lobby,高挑大廳歐式古典建築設計、奢華大吊燈體現出十足氣派~

 

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check in櫃台,大飯店的規格94會有各國的時間
 

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櫃台也提供地圖、旅遊觀光導引   
  

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電梯到客房樓層需要房卡感應,住得安全又安心 

從電梯口到房門口,走廊上的中國風燈飾,充滿了高雅的質感

 

客房環境

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我們入住的房型是一張加大的雙人床,床墊度軟硬適中睡起來很舒服~

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客房傢俱都以紅木為材質,很有復古風味~
 

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提供2張房卡...

飯店會很貼心的先把一張房卡插在房內讓冷氣開著,在客人入房後不至於太悶

還有提供貼心的餐點外送~ 想吃鹹酥雞、炸物..等,不用出房門也能在房間裡享用

 

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浴室裡有浴缸可泡澡,配置免治馬桶

飯店也配合政府環保政策,僅提供一次性客房備用品,可至櫃台取用
 

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浴室是透明窗,自己對於這樣的設計覺得不錯,可以一邊泡澡一邊看雷視~

親子家庭來住的話,小孩在浴室洗澡,爸媽看得到也很放心

餐廳、酒吧

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3F傲翔中泰饗宴

提供中式、泰式料理~ 提供簡餐和桌餐,很適合團體來聚餐
 

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用餐還有免費漢服體驗活動~


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check in之後,我們拿著入住贈送的泰式奶茶到3F《傲翔中泰餐廳》吃晚餐與兌換

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橙汁排骨 $180 

簡餐都有1個主餐+3樣配菜和白飯... 在份量上,可以吃得飽,配菜給得好多~

橙汁酸甜解膩,排骨是去骨的肉排,吃起來不用擔心咬到骨頭,方便吃又好就口


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來用餐還可以免費漢服體驗... 專業的棚拍設備,精緻的漢服衣著、髮飾一應俱全~

讓來住宿、用餐的客人,都能拍出美美达個人照、情侶照、親子全家福

讓住宿的房客們留下最美的紀念

 

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當天和姐妹在這裡體驗每一套漢服~拍的很開心~ 

不住宿來用餐也可以免費來這麼專業的棚拍漢服體驗哦~

 

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3F 舞齡餐廳 

 

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早餐內容為漢堡搭配一杯飲品,簡約與飽足感兼具

 

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另外,早餐也可加價100元就能早餐升級到舞齡酒吧,即可選擇三款日式定食,讓早餐更加豐盛美味

飽餐一頓後,精神滿滿地展開一天的旅遊行程

 

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而當夜晚來臨,也可和友人們相約到《舞齡咖啡》來一杯調酒~ 持房卡用餐九折優惠~

 

飯店附屬設施

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健身房／三溫暖
 

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另外還有健身房和其他飯店所沒有提供的三溫暖設備 

讓旅客在舒適環境中徹底放鬆，紓解身心疲勞

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多間完善的淋浴設備  

 

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這裡是1F有迎賓小點的休憩區,也看到很多出差的房客都拿NB來這裡喝咖啡

 

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『通豪大飯店』十分注重營造家庭氛圍，重視親子之間的情感交流與互動!!

飯店提供韓式拍貼機與親子扭蛋機，入住期間還能體驗當下最流行的韓式拍貼,

不僅能留下美好回憶,多樣的拍照模板與濾鏡選擇...

讓每一張照片都獨具風格,成為旅程中的回憶之一

 

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還有遙控器方便拍照~   

 

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入住可跟櫃台索取扭蛋代幣...和孩子們開心地玩扭蛋機,一起創造有趣的互動時光

 

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門口的白色馬車好浪漫,也很適合來  『通豪大飯店』,安排婚禮住房      

 

✿❀✾✽✼✿❀✾✽
1F 拍拍咖啡
開放時段: 週一~日 10：00AM-22：00PM 

2F 舞齡餐廳、舞齡酒吧
餐廳營業時段：07:00AM-21:00PM
酒吧營業時段：21:00PM-02:00AM 

3F 傲翔中泰饗宴
開放時段: 週一~日 11:30AM-14:00PM / 17:30PM-21:00PM 

5F 維爾席餐廳
B1 國際宴會廳
訂席專線：04-2298-0080或洽詢官方line：@paklok
✿❀✾✽✼✿❀✾✽

 

 

T Hotel通豪大飯店 https://t-hotel.com.tw/
FB：https://www.facebook.com/Taichung.Plaza.tw/
IG：paklokhotel
Line：lin.ee/aj3kj3Ln

【地址】台中市北區中清路一段521號

【TEL】04-2298-0080

 

 

文章標籤
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