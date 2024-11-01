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新北市新莊區新莊美食｜野牛殿溫體牛新莊旗艦店～新莊體育館前超人氣的溫體牛火鍋，不需要解釋的好味道（菜單）

麥仔與珍小姐 人氣：11
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窩客好文

麥仔與珍小姐

發表篇數：433篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：

野牛殿-溫體牛 芸彰牧場新莊旗艦店
place新北市新莊區中華路一段112號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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說到台北好吃的溫體牛火鍋，這間位在新莊的《野牛殿溫體牛》一定會是我推薦的名單之一，初次吃到野牛殿是因為《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》入選新北嚴選美食名店去嚐鮮，沒想到吃過一次就一試成主顧，他們家最厲害的就是溫體牛料理，店內的所有溫體牛都是從雲林的雲彰牧場當天直送，所以品質跟新鮮度都在水準之上，每天新鮮現煮的湯頭，位置也很好找就在新莊體育館正對面，可以在這吃飽再去看棒球，相當方便。

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野牛殿溫體牛新莊旗艦店｜餐廳位置交通方式

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的位置在新莊市的中華路一段上，附近最近的捷運站是新莊捷運站，從捷運出口步行約5分鐘就可以抵達。

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餐廳的正對面就是新莊體育館，旁邊還有公園停車場，不管是大眾交通工具還是自行開車這裡也很方便。來這吃美食再去看比賽剛剛好。

野牛殿溫體牛｜Google map

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》在網路上的評價分數很高，將近400偏的評論中分數高達4.7顆星，大家對這的牛肉品質還有火鍋的美味都讚不絕口。

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野牛殿溫體牛｜餐廳環境

從門口的裝潢非常氣派，路過會不自覺得往裡面看。

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《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》獲得了新北嚴選美食名店的殊榮，實力相當堅強。

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野牛殿溫體牛｜用餐環境

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的用餐環境相當舒適，座位有4-6人的選擇，牆壁上的照片看起來也太誘人了。

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獲得新北嚴選美食名店的殊榮實力相當堅強。

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目前野牛殿有兩間分店，一間在台北市長安東路一段，另外一間就是新莊的旗艦店。

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除了菜單裡的餐點外，火鍋料的部分都是在冰箱裡自己拿，老闆很推他們家的自製牛肉丸，彈牙多汁超好吃。

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野牛殿溫體牛｜菜單

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》除了有溫體牛火鍋外，他們的快炒類也很推薦，另外特色料理的酒香麻油牛肉跟古早味醋汁牛肉也是必點推薦。鍋物可以選擇鴛鴦鍋，他們的麻辣湯頭是用牛骨跟中藥材下去熬煮，也很推薦。然後肉品大推他們家的溫體牛，現點現切新鮮度破表。

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醬料自助區有喝牛肉湯一定必備的醬油膏，喜歡吃辣的他們家的辣椒醬很夠味。

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《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的溫體牛肉都是當天從牧場直送，新鮮度絕對很高。現點現切的溫體牛肉看起來就超誘人。

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老闆看到我在東拍西拍還逗趣的請我去看看他們的廚房，還真的超乾淨。印象中的餐廳廚房都是油膩感很重，然後溼滑的地板這裡完全看不到。

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老闆的熱炒功力真的很強，一道料理幾下功夫就可以上桌，看看這爆炒的火焰就知道這菜的鑊氣超足。

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野牛殿溫體牛｜推薦菜色

野牛殿的料理很多元，什麼都想吃結果就一大桌，建議可以多人來用餐點餐更好點。

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鴛鴦鍋（麻辣鍋/時蔬湯底）

麻辣火鍋的湯底可以調整辣度，時蔬湯底是用大量蔬果還有整隻的霸王雞（放山雞）、牛骨下去長時間熬煮，單喝清爽回甘很好喝。

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麻辣鍋底的鴨血跟豆腐表現都不錯，煮到非常入味。吃完如果想再吃可以加點，麻辣湯頭是用多種中藥材下去熬煮辣中帶香不會太嗆辣。

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蔬果鍋底裡面配料也是給的很豪邁。

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來野牛店吃火鍋必點的就是這個溫體牛肉。

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涮牛舌

這裡還有牛舌可以點，整盤的份量不少。在火鍋裡簡單涮幾下就可以開吃。

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涮牛肉片

要看這牛肉是不是溫體牛就是看這牛肉本身的黏性，真正的溫體牛就算你把盤子倒過來也不會掉下來。

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在滾鍋裡涮個四五下就可以起鍋，這樣的熟度是最好吃的。

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精選涮牛肉片

精選牛肉片口感更軟嫩，我很喜歡。

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沾點醬油膏跟薑絲一起品嚐更能提出溫體牛肉的甜度。

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另外一種吃法就是正宗台南牛肉湯的吃法，適量的溫體牛跟薑絲加入碗中。

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然後加入熱湯靜置一下就可以開吃了。

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這溫體牛品質真的沒話說，好甜好好吃。

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酸菜牛雜

相當開胃的一道料理，牛雜是我很喜歡吃的料理之一。

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大火快炒酸菜酸得恰到好處，爽脆的口感讓人一口接一口停不下來。

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古早味醋汁牛肉

這道我超愛，老闆自製醋汁調料淋在5分熟的牛肉片上，吃的時候稍微拌一下讓醋汁均勻裹在肉上。

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這牛肉肉質真的沒話說超級軟嫩，帶點微微酸甜滋味好開胃。

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青椒牛肉

野牛殿的熱炒料理水準都很高，這道青椒炒牛肉火侯到位不論是牛肉還是青椒都很棒。

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牛肉最怕就是炒過頭，這裡的牛肉料理真的太厲害，軟嫩中又有濃郁的醬香氣相當好吃。

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鹽酥牛肋條

這道鹽酥牛肋條是網路上推薦必點的前三名，酥炸過的牛肋條看起來就很過癮。

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牛肋條本身口感很軟嫩，外皮裹粉再去油炸相當酥脆。這牛肋條也是會一吃再吃停不下來。

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酒香麻油牛肉

這道酒香麻油牛肉也是野牛殿的必點款。溫體牛肉片上鋪滿老姜跟枸杞底下還有荷包蛋。

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要品嚐這酒香麻油牛肉要淋上這個煮滾的高湯。

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靜置一下就可以開吃。

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看看這個粉紅色的牛肉，帶著酒香跟麻油香真的太迷人，跟著荷包蛋一起品嚐滋味層次更高。

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這乳白色的高湯裡面滿滿的蛋白質，太補了。

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三寶拼盤

麻辣鍋必點的牛三寶。

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最新的組合是牛肚、牛筋跟牛頸肉。

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牛肉燥飯

牛肉燥飯是野牛殿很厲害的人氣商品，鹹香的滋味相當好吃。如果喜歡他們還有料理包可以買回家。

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手打牛肉丸

這個牛肉丸看起來沒有什麼特別，但吃下去你就知道厲害。

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筷子輕輕一壓裡面的肉汁狂流完全沒有在客氣，牛肉丸本身很彈牙，肉汁飽滿又帶有鮮度真的太美味了。

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自製烏梅汁

吃鍋就是要配烏梅汁，他們家的烏梅汁是自己製作，酸甜回甘好好喝。

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吃完火鍋不要忘記來點一支他們家的人氣牧場雪糕。

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牛奶味濃郁，大人小孩都會喜歡。

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他們家除了霜淇淋外，也有外帶的冷凍包水餃，韭黃牛肉感覺就很讚。

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另外還有他們獨家的滴牛肉精，喝過滴雞精、滴鱸魚精，但牛肉精還真沒喝過，來買一些給珍小姐補一下。

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野牛殿溫體牛｜店家資訊

野牛殿溫體牛新莊旗艦店
地址：242新北市新莊區中華路一段112號
電話：02-2994-7170
營業時間：11:30～14:00 17:00~22:00（週一公休）
FB粉絲團：FB
野牛殿溫體牛長安店
地址：104台北市中山區長安東路一段73號
電話：02-2562-1119
營業時間：11:30～14:00 17:00~22:00（週一公休）

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