說到台北好吃的溫體牛火鍋，這間位在新莊的《野牛殿溫體牛》一定會是我推薦的名單之一，初次吃到野牛殿是因為《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》入選新北嚴選美食名店去嚐鮮，沒想到吃過一次就一試成主顧，他們家最厲害的就是溫體牛料理，店內的所有溫體牛都是從雲林的雲彰牧場當天直送，所以品質跟新鮮度都在水準之上，每天新鮮現煮的湯頭，位置也很好找就在新莊體育館正對面，可以在這吃飽再去看棒球，相當方便。

野牛殿溫體牛新莊旗艦店｜餐廳位置交通方式

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的位置在新莊市的中華路一段上，附近最近的捷運站是新莊捷運站，從捷運出口步行約5分鐘就可以抵達。

餐廳的正對面就是新莊體育館，旁邊還有公園停車場，不管是大眾交通工具還是自行開車這裡也很方便。來這吃美食再去看比賽剛剛好。

野牛殿溫體牛｜Google map

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》在網路上的評價分數很高，將近400偏的評論中分數高達4.7顆星，大家對這的牛肉品質還有火鍋的美味都讚不絕口。

野牛殿溫體牛｜餐廳環境

從門口的裝潢非常氣派，路過會不自覺得往裡面看。

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》獲得了新北嚴選美食名店的殊榮，實力相當堅強。

野牛殿溫體牛｜用餐環境

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的用餐環境相當舒適，座位有4-6人的選擇，牆壁上的照片看起來也太誘人了。

獲得新北嚴選美食名店的殊榮實力相當堅強。

目前野牛殿有兩間分店，一間在台北市長安東路一段，另外一間就是新莊的旗艦店。

除了菜單裡的餐點外，火鍋料的部分都是在冰箱裡自己拿，老闆很推他們家的自製牛肉丸，彈牙多汁超好吃。

野牛殿溫體牛｜菜單

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》除了有溫體牛火鍋外，他們的快炒類也很推薦，另外特色料理的酒香麻油牛肉跟古早味醋汁牛肉也是必點推薦。鍋物可以選擇鴛鴦鍋，他們的麻辣湯頭是用牛骨跟中藥材下去熬煮，也很推薦。然後肉品大推他們家的溫體牛，現點現切新鮮度破表。

醬料自助區有喝牛肉湯一定必備的醬油膏，喜歡吃辣的他們家的辣椒醬很夠味。

《野牛殿溫體牛新莊旗艦店》的溫體牛肉都是當天從牧場直送，新鮮度絕對很高。現點現切的溫體牛肉看起來就超誘人。

老闆看到我在東拍西拍還逗趣的請我去看看他們的廚房，還真的超乾淨。印象中的餐廳廚房都是油膩感很重，然後溼滑的地板這裡完全看不到。

老闆的熱炒功力真的很強，一道料理幾下功夫就可以上桌，看看這爆炒的火焰就知道這菜的鑊氣超足。

野牛殿溫體牛｜推薦菜色

野牛殿的料理很多元，什麼都想吃結果就一大桌，建議可以多人來用餐點餐更好點。

鴛鴦鍋（麻辣鍋/時蔬湯底）

麻辣火鍋的湯底可以調整辣度，時蔬湯底是用大量蔬果還有整隻的霸王雞（放山雞）、牛骨下去長時間熬煮，單喝清爽回甘很好喝。

麻辣鍋底的鴨血跟豆腐表現都不錯，煮到非常入味。吃完如果想再吃可以加點，麻辣湯頭是用多種中藥材下去熬煮辣中帶香不會太嗆辣。

蔬果鍋底裡面配料也是給的很豪邁。

來野牛店吃火鍋必點的就是這個溫體牛肉。

涮牛舌

這裡還有牛舌可以點，整盤的份量不少。在火鍋裡簡單涮幾下就可以開吃。

涮牛肉片

要看這牛肉是不是溫體牛就是看這牛肉本身的黏性，真正的溫體牛就算你把盤子倒過來也不會掉下來。

在滾鍋裡涮個四五下就可以起鍋，這樣的熟度是最好吃的。

精選涮牛肉片

精選牛肉片口感更軟嫩，我很喜歡。

沾點醬油膏跟薑絲一起品嚐更能提出溫體牛肉的甜度。

另外一種吃法就是正宗台南牛肉湯的吃法，適量的溫體牛跟薑絲加入碗中。

然後加入熱湯靜置一下就可以開吃了。

這溫體牛品質真的沒話說，好甜好好吃。

酸菜牛雜

相當開胃的一道料理，牛雜是我很喜歡吃的料理之一。

大火快炒酸菜酸得恰到好處，爽脆的口感讓人一口接一口停不下來。

古早味醋汁牛肉

這道我超愛，老闆自製醋汁調料淋在5分熟的牛肉片上，吃的時候稍微拌一下讓醋汁均勻裹在肉上。

這牛肉肉質真的沒話說超級軟嫩，帶點微微酸甜滋味好開胃。

青椒牛肉

野牛殿的熱炒料理水準都很高，這道青椒炒牛肉火侯到位不論是牛肉還是青椒都很棒。

牛肉最怕就是炒過頭，這裡的牛肉料理真的太厲害，軟嫩中又有濃郁的醬香氣相當好吃。

鹽酥牛肋條

這道鹽酥牛肋條是網路上推薦必點的前三名，酥炸過的牛肋條看起來就很過癮。

牛肋條本身口感很軟嫩，外皮裹粉再去油炸相當酥脆。這牛肋條也是會一吃再吃停不下來。

酒香麻油牛肉

這道酒香麻油牛肉也是野牛殿的必點款。溫體牛肉片上鋪滿老姜跟枸杞底下還有荷包蛋。

要品嚐這酒香麻油牛肉要淋上這個煮滾的高湯。

靜置一下就可以開吃。

看看這個粉紅色的牛肉，帶著酒香跟麻油香真的太迷人，跟著荷包蛋一起品嚐滋味層次更高。

這乳白色的高湯裡面滿滿的蛋白質，太補了。

三寶拼盤

麻辣鍋必點的牛三寶。

最新的組合是牛肚、牛筋跟牛頸肉。

牛肉燥飯

牛肉燥飯是野牛殿很厲害的人氣商品，鹹香的滋味相當好吃。如果喜歡他們還有料理包可以買回家。

手打牛肉丸

這個牛肉丸看起來沒有什麼特別，但吃下去你就知道厲害。

筷子輕輕一壓裡面的肉汁狂流完全沒有在客氣，牛肉丸本身很彈牙，肉汁飽滿又帶有鮮度真的太美味了。

自製烏梅汁

吃鍋就是要配烏梅汁，他們家的烏梅汁是自己製作，酸甜回甘好好喝。

吃完火鍋不要忘記來點一支他們家的人氣牧場雪糕。

牛奶味濃郁，大人小孩都會喜歡。

他們家除了霜淇淋外，也有外帶的冷凍包水餃，韭黃牛肉感覺就很讚。

另外還有他們獨家的滴牛肉精，喝過滴雞精、滴鱸魚精，但牛肉精還真沒喝過，來買一些給珍小姐補一下。

野牛殿溫體牛｜店家資訊

野牛殿溫體牛新莊旗艦店

地址：242新北市新莊區中華路一段112號 電話：02-2994-7170

營業時間：11:30～14:00 17:00~22:00（週一公休）

FB粉絲團： FB 野牛殿溫體牛長安店

地址：104台北市中山區長安東路一段73號 電話：02-2562-1119

營業時間：11:30～14:00 17:00~22:00（週一公休）

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