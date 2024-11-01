給個讚
宜蘭市美食「真正香牛肉麵」真的好好吃啊!! 這家原本與宜蘭市中山路上的老店一品香牛肉麵系出同門，但又從原金六結附近換到現今文化中心旁的新址，新店面、新氣象，用餐空間改善，但牛肉的香味與濃郁的微辣湯頭還是令人難忘啊！
文章總覽｜快速連結
真正香牛肉麵 店家資訊
- 地址 : 宜蘭縣宜蘭市民族路416號
(宜蘭縣文化中心附近)
- 營業時間 : 11:00-14:00｜16:30-19:00
- 公休日：週日、週一
- 電話 : 03 936 8981
- FB
真正香牛肉麵 交通停車
- 自行開車：Google地圖輸入真正香牛肉麵即可到達
- 停車場：無附設停車場，路邊不好找停車位，附近復興路二段、三段都有路邊停車格
真正香牛肉麵 空間環境
新的店面、新的氣象!! 門口還貼心的準備座位給排隊的饕客們
搬到這附近，能見度更高，生意也更好了
櫃台後方也有價目表
冷藏櫃裏的小菜
真正香牛肉麵 菜單價位
現在大碗的已經要200元，十多年前才115元。不過，這裏的大碗真的是很大碗，二個人吃還可以哦
真正香牛肉麵 心得評價
三寶牛肉麵
前陣子來，這次點一碗三寶牛肉麵
一樣非常大碗!! 老板還幫我們多加了麵，一樣二個人吃都沒問題
軟爛可口的牛筋
牛肚
牛肉，菜單上附有說明這裏的部位比較高級，牛肋條
加了小辣的湯頭一樣非常鮮美啊!! 香醇濃郁，牛味十足
還好點的是小辣，但辣的剛剛好，夏天吃了之後反而開胃。我們倆一人一口，很快就吃完了，而且把湯都喝光光
很想學電視上日本人那種口語~謝謝老闆的招待～
牛肉麵推薦
真正香牛肉麵 附近景點美食
- 熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
- 必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
- 宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
延伸閱讀
-
味牛肉麵專賣》台灣本土溫體牛口感一級棒。湯頭以新鮮蔬果與大骨熬煮，清爽甘甜，台北牛肉麵推薦
-
真正香牛肉麵》紅燒牛肉麵湯鮮味美肉大塊，三寶牛肉麵超大碗
-
黃金牛牛肉麵》隱藏版紅燒、清燉牛肉麵 湯頭講究五行配五味，略帶薑味味道真迷人（暫停營業）
-
阿鳳牛肉麵》價位平實CP值高，順遊幸福候車亭泡免費溫泉足湯
-
南豐魯肉飯》阿嬤的秘方滷汁飄香60年．魯肉飯(焢肉飯)超好吃.高雄自強夜市美食推薦
-
鼎楓寶島火鍋旗艦店》石頭火鍋湯鮮味美，肉多多海陸套餐肉爆多，爆爆麻油蒜頭蛤蜊鍋～超香超好吃