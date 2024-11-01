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宜蘭縣宜蘭市真正香牛肉麵》紅燒牛肉麵湯鮮味美肉大塊，三寶牛肉麵超大碗

紫色微笑 人氣：14
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紫色微笑

發表篇數：1532篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

真正香牛肉麵
place宜蘭縣宜蘭市民族416號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭市美食真正香牛肉麵真的好好吃啊!! 這家原本與宜蘭市中山路上的老店一品香牛肉麵系出同門，但又從原金六結附近換到現今文化中心旁的新址，新店面、新氣象，用餐空間改善，但牛肉的香味與濃郁的微辣湯頭還是令人難忘啊！

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真正香牛肉麵 店家資訊

  • 地址 : 宜蘭縣宜蘭市民族路416號
    (宜蘭縣文化中心附近)
  • 營業時間 : 11:00-14:00｜16:30-19:00
  • 公休日：週日、週一
  • 電話 : 03 936 8981
  • FB

真正香牛肉麵 交通停車

  • 自行開車：Google地圖輸入真正香牛肉麵即可到達
  • 停車場：無附設停車場，路邊不好找停車位，附近復興路二段、三段都有路邊停車格

真正香牛肉麵 空間環境

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新的店面、新的氣象!!  門口還貼心的準備座位給排隊的饕客們

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搬到這附近，能見度更高，生意也更好了

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櫃台後方也有價目表

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冷藏櫃裏的小菜

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真正香牛肉麵 菜單價位

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現在大碗的已經要200元，十多年前才115元。不過，這裏的大碗真的是很大碗，二個人吃還可以哦

真正香牛肉麵 心得評價

三寶牛肉麵

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前陣子來，這次點一碗三寶牛肉麵

一樣非常大碗!! 老板還幫我們多加了麵，一樣二個人吃都沒問題

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軟爛可口的牛筋

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牛肚

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牛肉，菜單上附有說明這裏的部位比較高級，牛肋條

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加了小辣的湯頭一樣非常鮮美啊!! 香醇濃郁，牛味十足

還好點的是小辣，但辣的剛剛好，夏天吃了之後反而開胃。我們倆一人一口，很快就吃完了，而且把湯都喝光光
很想學電視上日本人那種口語~謝謝老闆的招待～

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