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宜蘭市美食「真正香牛肉麵」真的好好吃啊!! 這家原本與宜蘭市中山路上的老店一品香牛肉麵系出同門，但又從原金六結附近換到現今文化中心旁的新址，新店面、新氣象，用餐空間改善，但牛肉的香味與濃郁的微辣湯頭還是令人難忘啊！





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真正香牛肉麵 店家資訊

地址 : 宜蘭縣宜蘭市民族路416號

(宜蘭縣文化中心附近)

(宜蘭縣文化中心附近) 營業時間 : 11:00-14:00｜16:30-19:00

公休日：週日、週一

電話 : 03 936 8981

FB

真正香牛肉麵 交通停車

自行開車：Google地圖 輸入 真正香牛肉麵

輸入 停車場：無附設停車場，路邊不好找停車位，附近復興路二段、三段都有路邊停車格

真正香牛肉麵 空間環境

新的店面、新的氣象!! 門口還貼心的準備座位給排隊的饕客們

搬到這附近，能見度更高，生意也更好了

櫃台後方也有價目表

冷藏櫃裏的小菜

真正香牛肉麵 菜單價位

現在大碗的已經要200元，十多年前才115元。不過，這裏的大碗真的是很大碗，二個人吃還可以哦

真正香牛肉麵 心得評價

三寶牛肉麵



前陣子來，這次點一碗三寶牛肉麵

一樣非常大碗!! 老板還幫我們多加了麵，一樣二個人吃都沒問題



軟爛可口的牛筋

牛肚



牛肉，菜單上附有說明這裏的部位比較高級，牛肋條

加了小辣的湯頭一樣非常鮮美啊!! 香醇濃郁，牛味十足

還好點的是小辣，但辣的剛剛好，夏天吃了之後反而開胃。我們倆一人一口，很快就吃完了，而且把湯都喝光光

很想學電視上日本人那種口語~謝謝老闆的招待～

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