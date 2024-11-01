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宜蘭親子景點、冬山景點》「冬山鄉政公園」是宜蘭免門票景點。位在冬山鄉公所後方，是冬山鄉境內的特色遊戲場，裏面主要有大型玩沙池及立體攀爬架，寬敞的空間適合小朋友來跑跑跳跳，放電一下。附近還有 A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館。可動可靜的活動區域，非常適合帶小孩來玩。公園離冬山火車站不遠，還可順遊冬山火車站橋下磨石子溜滑梯。推薦冬山鄉老街、人氣美食、在地特色小吃、咖啡下午茶冰品等，附近就是冬山老街，來這裏吃個有名的冬山小可愛、金珠蔥油餅、冬山蝦餅~就是大人滿意小孩開心的好去處啦!





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冬山鄉政公園 資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路100號

營業時間：全天候24小時開放

廁所：冬山鄉公所、阿瘦羅水木紀念圖書館，上班時間有開放廁所

冬山鄉政公園 交通停車

自行開車： Google導航輸入 冬山鄉政公園 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：冬山鄉公所有附設免費停車場、冬山火車站有收費停車場，開車來很方便

冬山鄉政公園 大型戲沙池

大型戲沙池是小小的最愛，這裏還設計水管涵洞可以讓小孩鑽來鑽去

一旁有幾座搖搖馬

一旁是高架鐵路，每隔一陣子就可以看到火車轟轟隆的經過。

冬山鄉政公園 木屑攀爬區

立體繩網攀爬架對於好動的小朋友特別有吸引力，爬上爬下的很有成就感也是耗費體力放電的好器具

中間是跳跳床

攀爬架旁邊有個弧線木棧道，下方有網床、繩網鞦韆，多功能的用具

中間也有設計上的巧思哦

小朋友專屬的休息區，每個都是小小蜘蛛精了

這是剛開幕時的照片，現在已更換為下方這種藍色座式搖籃

後面三根小柱子是水龍頭，可以洗手洗腳



這裏設施談不上太豐富，但可以讓小孩放放電也很棒了，如果這裏玩不夠，冬山火車站橋下也有大碗公溜滑梯哦

冬山鄉政公園 附近景點美食

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