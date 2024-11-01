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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣冬山鄉冬山鄉政公園》冬山鄉公所旁兒童遊戲區，立體攀爬彈跳網、瑪俐歐水管、小山丘沙坑，附近景點美食推薦

宜蘭縣冬山鄉冬山鄉政公園》冬山鄉公所旁兒童遊戲區，立體攀爬彈跳網、瑪俐歐水管、小山丘沙坑，附近景點美食推薦

紫色微笑 人氣：13
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紫色微笑

發表篇數：1532篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉


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宜蘭親子景點冬山景點冬山鄉政公園宜蘭免門票景點。位在冬山鄉公所後方，是冬山鄉境內的特色遊戲場，裏面主要有大型玩沙池及立體攀爬架，寬敞的空間適合小朋友來跑跑跳跳，放電一下。附近還有 A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館。可動可靜的活動區域，非常適合帶小孩來玩。公園離冬山火車站不遠，還可順遊冬山火車站橋下磨石子溜滑梯。推薦冬山鄉老街、人氣美食、在地特色小吃、咖啡下午茶冰品等，附近就是冬山老街，來這裏吃個有名的冬山小可愛金珠蔥油餅冬山蝦餅~就是大人滿意小孩開心的好去處啦!

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冬山鄉政公園 資訊

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路100號
  • 營業時間：全天候24小時開放
  • 廁所：冬山鄉公所、阿瘦羅水木紀念圖書館，上班時間有開放廁所

冬山鄉政公園 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入 冬山鄉政公園   即可到達
  • 停車場：冬山鄉公所有附設免費停車場、冬山火車站有收費停車場，開車來很方便

冬山鄉政公園 大型戲沙池

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大型戲沙池是小小的最愛，這裏還設計水管涵洞可以讓小孩鑽來鑽去

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一旁有幾座搖搖馬

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一旁是高架鐵路，每隔一陣子就可以看到火車轟轟隆的經過。

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冬山鄉政公園 木屑攀爬區

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立體繩網攀爬架對於好動的小朋友特別有吸引力，爬上爬下的很有成就感也是耗費體力放電的好器具

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中間是跳跳床

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攀爬架旁邊有個弧線木棧道，下方有網床、繩網鞦韆，多功能的用具

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中間也有設計上的巧思哦

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小朋友專屬的休息區，每個都是小小蜘蛛精了

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這是剛開幕時的照片，現在已更換為下方這種藍色座式搖籃

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後面三根小柱子是水龍頭，可以洗手洗腳

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這裏設施談不上太豐富，但可以讓小孩放放電也很棒了，如果這裏玩不夠，冬山火車站橋下也有大碗公溜滑梯

冬山鄉政公園 附近景點美食

冬山景點一日遊

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