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宜蘭親子景點、冬山景點》「冬山鄉政公園」是宜蘭免門票景點。位在冬山鄉公所後方，是冬山鄉境內的特色遊戲場，裏面主要有大型玩沙池及立體攀爬架，寬敞的空間適合小朋友來跑跑跳跳，放電一下。附近還有 A.S.O阿瘦羅水木紀念圖書館。可動可靜的活動區域，非常適合帶小孩來玩。公園離冬山火車站不遠，還可順遊冬山火車站橋下磨石子溜滑梯。推薦冬山鄉老街、人氣美食、在地特色小吃、咖啡下午茶冰品等，附近就是冬山老街，來這裏吃個有名的冬山小可愛、金珠蔥油餅、冬山蝦餅~就是大人滿意小孩開心的好去處啦!
冬山鄉政公園 資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路100號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 廁所：冬山鄉公所、阿瘦羅水木紀念圖書館，上班時間有開放廁所
冬山鄉政公園 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入 冬山鄉政公園 即可到達
- 停車場：冬山鄉公所有附設免費停車場、冬山火車站有收費停車場，開車來很方便
冬山鄉政公園 大型戲沙池
大型戲沙池是小小的最愛，這裏還設計水管涵洞可以讓小孩鑽來鑽去
一旁有幾座搖搖馬
一旁是高架鐵路，每隔一陣子就可以看到火車轟轟隆的經過。
冬山鄉政公園 木屑攀爬區
立體繩網攀爬架對於好動的小朋友特別有吸引力，爬上爬下的很有成就感也是耗費體力放電的好器具
中間是跳跳床
攀爬架旁邊有個弧線木棧道，下方有網床、繩網鞦韆，多功能的用具
中間也有設計上的巧思哦
小朋友專屬的休息區，每個都是小小蜘蛛精了
這是剛開幕時的照片，現在已更換為下方這種藍色座式搖籃
後面三根小柱子是水龍頭，可以洗手洗腳
這裏設施談不上太豐富，但可以讓小孩放放電也很棒了，如果這裏玩不夠，冬山火車站橋下也有大碗公溜滑梯哦
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