宜蘭五結．玉兔鉛筆學校

帶孩子們來做屬於自己獨一無二的鉛筆

十多年前曾和同學們來過、十多年後帶孩子們舊地重遊

位在宜蘭五結鄉的玉兔鉛筆學校，目前全面採預約制導覽+DIY

可以線上預約或電話預約，每個梯次活動分為四個階段：

有DIY彩繪鉛筆、影片欣賞（有獎徵答）、小組趣味競賽和生產線參觀

一整場的活動下來約需要2個小時左右

過程中可以聽解說，也有互動和玩遊戲，更可以彩繪有自己風格的鉛筆

導覽結束後，可以到觀光工廠裡的福利社逛逛

這裡有各式鉛筆、文創商品、橡皮擦或文具可購買

也可以在園區裡走走逛逛和拍拍照

一人只要$150，但整個行程約需1.5小時

可以DIY、可以玩遊戲、可以逛商店、可以拍拍照、可以休息

室內還有冷氣吹，不管晴天、雨天來這裡都很適合

是假日親子出遊的好去處，更是室內和雨天景點最佳選擇

–>預約導覽及DIY：線上預約

玉兔鉛筆學校_地理位置

位在五結的玉兔鉛筆學校，十多年前游小熊曾來過一次

當時是和高職同學們一起來這裡走走逛逛和DIY

沒想到一轉眼十多年過去了，這回則是帶著孩子們來二訪

來玉兔鉛筆學校的話，車子可以停在園區的碎石路上

將車子停好後，往建築物方向走去即可抵達服務台

通過一甲子考驗的老品牌

相信大朋友們都還記得「玉兔牌」吧！

從 1947 年創辦至今，我們曾經歷風光員工超過 500 人，

也曾面臨挫折變遷。當大多數鉛筆廠都遷往大陸尋求第二春時，

玉兔秉持著維持品質及照顧鄉親的信念，堅持「根留台灣」，

包裝盒上的「Made in Taiwan」是我們最大的驕傲！

國寶級的文具，奠定了「玉兔」在台灣人心中的價值。

以上資訊來源:玉兔鉛筆學校官網

前往服務台的途中會看到這有著可愛圖案的彩繪牆和小兔子

入口處前的空地也同樣有一些造景可以拍照

這些都是可以讓人拍照的場景和佈置

有來的人也別忘了拍拍照再離開喔~

地上還劃有彩色的格子，也可以來玩跳格子~

玉兔鉛筆學校_服務台及福利社

先來到服務台和櫃檯人員報到後

離活動開始還有些許時間，可以先在室內空間走走逛逛

旁邊這裡有一些東西可以看和玩

等待的時間可以這裡消磨一些時間

預約時間快到前，工作人員會發給有預約DIY的人一人一張貼紙

這是參加導覽+DIY的上課證，拿到之後記得貼在身上

接著就跟著導覽人員出發吧~

玉兔鉛筆學校 _導覽活動Part I-彩繪鉛筆DIY

導覽活動分為四個階段：

我們這梯次的第一個階段為：彩繪鉛筆DIY

到DIY教室後選定位置坐下，桌上都放有DIY的材料和工具

一人會有2枝鉛筆（一枝白色、一枝原木）和一隻黑色簽字筆

先聽工作人員解說後再一步步完成是不難

但難的其實是得思考要畫什麼這樣，哈~

首先要把筆芯和筆桿組合起來

組合後就可以在上面彩繪成喜歡的圖樣

平常就沒啥繪畫天份的游小熊，一時之間還真難下筆

孩子們也是，會突然腦袋一片空白，哈~

因為時間有限，所以大家還是即興地畫了自己喜歡的圖案

畫好之後再用一層包膜套住鉛筆

再拿到一旁請工作人員幫忙熱壓就完成了

放在機器的滾盤上，鉛筆通過機器後

再出來就包膜完成啦~

一家四口，一人兩支，所以共有八支筆

本來不知要畫什麼所以隨便畫

但當鉛筆套上膠套並經壓縮後

成品一整個變得很有質感

也讓孩子們都很滿意且喜歡自己的作品



DIY完成後一人送一枝校長獎鉛筆喔~

玉兔鉛筆學校 _導覽活動Part II-影片欣賞

第二個活動是影片欣賞

看完影片後還有有獎徵答的活動

游小熊一家也有答對2題，所以得到2枝鉛筆

接下來的第三個活動，需要往室外移動

跟著導覽人員來到觀光工廠後方的活動場地

玉兔鉛筆學校 _導覽活動Part III-小組趣味競賽（釣釣樂）

來到室外，將 分組進行釣釣樂和疊疊樂兩個比賽

首先進行的第一個比賽是「釣釣樂」

每個人都有一支裝有釣勾的長鉛筆

要用這個在籃色箱子裡勾起一支支的鉛筆

時間內釣最多支鉛筆的組別獲勝





比賽時間結束，導覽人員也會來各組別的箱子裡清點數量

沒想到~游小熊一家四口竟然贏得釣鉛筆冠軍吔

而冠軍的獎品是一人獲得一支鉛筆做為獎勵

玉兔鉛筆學校 _導覽活動Part III-小組趣味競賽II（疊疊樂）

第二個遊戲「疊疊樂」，要將如上圖的木板層層疊起

最快且疊的最完整及整齊的組別獲勝

游小熊一家的速度其實也蠻快的

但人外有人、天外有天，我們的速度還是慢了人家一些

所以沒能拔得頭籌取得勝利

但沒關係，雖然疊疊樂沒拿第一

小朋友也有安慰獎，一人都獲得一枝鉛筆也不錯

疊完後還可以拿起來拍拍照留念喔~

玉兔鉛筆學校 _導覽活動Part IV-生產線參觀

最後則是由導覽人員帶著大家穿梭在工廠裡參觀各個生產線

邊走邊聽著在影片中所看到的製造過程的解說

走過幾個廠房和生產線， 活動的最後，就在大家的掌聲中結束



導覽結束後，也可以到服務台旁的福利社逛逛 這裡有各式鉛筆、文創商品、橡皮擦或文具可以購買

或是 在園區裡走走逛逛和拍拍照也不錯



這裡有各式的鉛筆、色筆

除了有各式不同圖案的鉛筆之外，也有筆筒、吊飾、文具、杯墊…

還有福利品，這一區的鉛筆任選12支只要$50

而游小熊在福利社裡也買了一些鉛筆

再加上自己DIY的彩繪鉛筆、有獎徵答、趣味競賽得到的鉛筆

瞬間我們也成了鉛筆富翁，呵~

【後記】

玉兔鉛筆學校的導覽+DIY彩繪鉛筆活動，還蠻推薦大家來的

十多年前游小熊是和同學一起來，當時就覺得蠻好玩的

十多年後有機會帶著孩子們一起來，也覺得很值回票價

雖然一人的費用需要$150，但整場活動也規劃的蠻用心且有趣

不僅僅只有DIY彩繪鉛筆，還有有獎徵答、趣味競賽和生產線參觀

除了可以創作自己獨一無二的鉛筆外，也可以透過問答和遊戲得到獎品

這天來DIY+贈送+有獎徵答+團康遊戲的鉛筆

游小熊一共有20枝鉛筆，再加上自己買的，滿滿的鉛筆

瞬間變成了鉛筆富翁，真的是滿載而歸啊啊啊

所以個人覺得這$150花得還蠻值得的，也蠻推薦大家來的喔~

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