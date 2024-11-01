如果你在台中西屯區，千萬別錯過HUN 貳這家超人氣義式餐廳！光是Google評論就超過四千則，還有4.5顆星的高評價，連住這附近的人都強烈推薦，建議你去之前一定要先打電話預約，這樣才比較保險！我們趁著平日一開店就迫不及待地來嘗鮮，看到這家店外觀看起來十分低調，裡面卻意外寬敞，座位也不少！

這裡最受大家推崇的就是「爆炸蛤蠣麵」，真的料多到讓你吃得過癮，份量也很大！除了義大利麵，餐廳還有炸物小點、飲品和甜點等，價格從$49到$350不等，想用餐的話記得先預約唷，這裡的人潮可不少呢！

HUN 貳靠近逢甲夜市，外觀是一棟獨立的住宅，看起來真的是相當低調。建議開車的朋友可以停在附近的收費停車場，然後再步行過來。

走進HUN 貳，眼前映入眼簾的是滿滿的乾燥花和綠色植栽，搭配暖黃的燈光，帶著一點工業風的設計感。我個人很喜歡靠窗的位置，因為可以享受到自然光。不過那天我們坐在裡面，燈光略顯黃，氣氛依然很舒服。

平日一開店就有不少客人前來用餐，幾乎到用餐時間就快客滿，人氣真的不容小覷！

HUN 貳的菜單相當豐富，包含各式義大利麵、炸物小點、飲品、甜點等，價格範圍從$49到$350不等。這裡也會推出季節限定的品項，每位客人最低消費$100，滿座時用餐限時1.5小時，大家可以把握時間享受美食！

我們點了幾道人氣餐點，首先是「金芒香檸特調」。

這是芒果季限定的飲品，將芒果、鳳梨和綠茶混合，喝起來香甜清爽，茶味也很濃郁，適合在炎炎夏日來一杯。

接下來是大家最推的「黑松露白醬爆炸蛤蠣」。

這道麵食中搭配了大約28顆蛤蠣，奶香濃郁的白醬散發著黑松露的香氣，搭配蛤蠣的鮮鹹口感，麵的軟硬度也恰到好處，真的非常不錯！

「橘醬超級爆炸蛤蠣」

這道菜的蛤蠣數量驚人，足足有40顆左右！橘醬的酸甜味完美襯托蛤蠣的鮮香，整體吃起來非常開胃，不會膩口，讓人欲罷不能。

「凡爾賽麻奶鮮蝦」

這道料理有著微辣的口感，適合喜歡辣味的朋友來試試。

最後我們點了「薄皮炸雞」

外皮薄脆，內裡軟嫩多汁，單吃就非常好吃，搭配蜂蜜芥末醬更是絕配。

餐後我們當然要來點甜點，點了「原味焦糖布丁」。

這款布丁滑嫩的口感和上面的鮮奶油、Oreo粉絕對會讓小朋友們愛不釋手，整體略偏甜，但吃起來真的讓人心情大好！

店家/景點資訊

店家名稱：HUN 貳

所在地址：臺灣台中市西屯區文華路217-8號

營業時間：11:00am-22:00pm

店家電話：04-27085878

備註資訊：

✔每人低消$100

✔免收服務費

✔免費wifi

✔滿座用餐限時1.5小時

交通資訊

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