湯的義大利麵你吃過嗎？這間隱藏在竹科小巷中的有籽義麵就是湯的義大利麵店，有白醬、紅醬、青醬和風味醬四種湯頭可選，每道湯頭都是主廚精心熬煮，喝起來味道溫和不會過辣過鹹，慢慢喝是可以完全喝完的，而且每道餐點都有滿滿的配料，吃到會開始懷疑老闆這樣會賺錢嗎？很難相信在竹科一帶還有如此高CP值的好店阿！

開車前往可停附近的新莊停車場步行約兩分鐘，搭乘火車至新莊車站下，步行約十分鐘可抵達。

▲餐廳位在長春街的巷弄中，由兩間店面打通，我很喜歡餐廳內黃色燈光的色調。

▲有籽義麵菜單：店內推出A、B、C三種套餐，如果想喝飲料和吃甜點建議點套餐會更划算。

▲有籽義麵菜單：義大利麵有四種醬料可選，價格都在250元左右非常親民，會辣的菜色有特別標示辣椒圖片。

▲有籽義麵菜單：除了招牌義大利湯麵也有飯類等主食可選，還有各類甜點和飲料。

▲店內用餐空間寬闊乾淨，使用沉穩的木質色調搭配白牆，簡潔清爽，有兩人、四人和六人座位區，還有提供兒童高腳椅。

▲牆上交錯的壁燈打出的光也非常好看，為用餐空間增添不少質感。

▲店內提供飲用水、衛生紙可自行取用。

▲兒童套餐(紅醬) 129元：兒童餐有主餐、果汁、甜點和大蒜麵包，這樣只要129元超划算，紅醬義大利麵內有滿滿的雞肉、番茄，玉米筍已協助切小塊方便小朋友食用，真的很貼心阿！

▲大蒜麵包有使用烤箱烤過，濃濃的蒜香配上熱熱的麵包就是香阿！

▲兒童的果汁甜度味道偏淡，感覺是為了小朋友特別稀釋過。

▲青醬綜合海鮮義式湯麵 259元：一送上來看到湯內滿滿的配料真的有讓人驚艷，湯頭味道極為香濃，口味溫和適中，喝多了也完全不會覺得太膩。

▲義大利麵體使用細圓麵，雖然浸泡在湯內但完全不影響麵條Q度，咬起來勁道十足，除了細圓麵餐內還有蝴蝶麵，可一次吃到兩種類型義大利麵。

▲配料有蝦子、雞肉片、魚片、蛤蜊、魚丸...，很少吃到如此豐盛的義大利麵阿！

▲白醬松露奶油雞肉義式湯麵 239元：白醬有濃濃的松露風味，本以為白醬奶味重會更容易有鹹膩感，但實際吃起來完全不會，湯頭口味都調製得很適中，這點真的不錯！

▲雞肉使用舒肥方式料理，口感非常軟嫩，與濃濃松露風味的湯頭一起吃超搭！

▲升級A套餐 +89元：可選60元以下飲品和奶酪或百香果凍，CP值蠻高的。奶酪極為香濃上面放了脆脆的玉米脆片增加口感。

▲百香果凍有淡淡果香，吃起來很清爽，飯後就是要來個甜點當ending才算完美。

▲冰釀梅子醋飲：喝起來酸甜酸甜很促進消化，飯前飯後喝都適合，但其實喝不大出來梅子的味道。

▲奶茶：奶味和茶味不是非常明顯，中規中矩的奶茶，飲料方面比較普通些。

雞蛋糕短評：很少吃到義式湯麵，海鮮湯頭極為鮮甜，鹹度適中，內有滿滿的料CP值高，兒童餐有主餐、飲料和甜點才100多元很划算。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【有籽義麵義式湯麵專賣美食資訊】

地址：新竹市東區長春街123-6號

電話：036661217

官網：instagram

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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