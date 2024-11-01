這是第二次來ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館，之前是來吃晚上的餐酒館，因為我蠻愛吃南洋料理對ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館的印象就蠻不錯的，裝潢風格也是我喜歡的那種異國風格，現在ABV還推出了南洋式早午餐，有經典的新加坡海南雞飯、泰式打拋豬，到印尼風味的烤串，每一款都充滿特色，2024/8/31~2025/01/27還有期間限定的馬來西亞美食嘉年華活動，特別推出八道馬來西亞經典美食，可以來好好享用（活動詳情可看官網）



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1.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱交通、營業資訊

ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館

住址：台北市大安區光復南路280巷39號

電話：02 2721 0760

營業時間：12：00~23：00

官方網站：https://www.abv.com.tw/malaysia



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2.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱餐廳環境

位在靠近國父紀念館光復南路巷弄裡的ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館從外觀看來就很有南洋的感覺，用餐環境舒適愜意，充滿異國風情，讓你彷彿置身東南亞

3.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱早午餐菜單

4.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱新加坡海南雞$339

這道是我最喜歡的新加坡海南雞，不得不說超豐盛的這一大盤還隨餐附上南洋咖椰吐司和紅茶或美式咖啡2選1，絕對讓你吃飽飽，而且附的醬料是分開放的，不敢吃辣的人到這也有很多選擇

個人很喜歡隨餐附的南洋咖椰吐司，外皮酥酥脆脆中間吃起來又很香甜還可以沾著附的生蛋醬油一起食用別有風味

5.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱菲律賓式街頭豬肉串$339

到ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館最棒的地方就是可以一次吃到多種國家的料理，像是這道菲律賓式的街頭豬肉串在外面也很少見，一旁還附上香脆的蝦片讓人一口接著一口

6.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱泰式經典打拋豬$339

這道泰式經典的打拋豬，看到很多辣椒但其實整體不會很辣，帶點微辣的打拋豬肉搭配香米飯，讓人胃口大開，一不小心就會吃光光

7.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱火烤沙嗲雞肉串$339

軟嫩的雞肉串搭配沙嗲醬，酸甜鹹香恰到好處，無論是單吃或是配飯吃都很合適

每份早午餐還有隨餐附紅茶或是美式咖啡

8.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱泰式香蕉煎餅$280

吃完早午餐還意猶未境，就來點南洋風味的甜點吧，煎餅煎得金黃酥脆，內層則包裹著軟嫩的香蕉，搭配附的冰淇淋一起享用，口感層次超豐富

9.ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館︱個人評價

這次來到ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館享用早午餐的經驗很不錯，道道都頗受歡迎，跟朋友還可以再點一些別的菜餚小點搭配享用，不用出國就可以感受到南洋風情，享受悠閒的早午餐時光