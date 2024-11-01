這家生活域所 A Living Labb就在信義區靠近台北醫學大學北醫的美麗咖啡廳，一走出去就可以看到101，全落地窗的環境超舒服，還有販售早午餐和義大利麵、燉飯等美味餐點，還是家寵物友善餐廳，附近有適合寵物散步奔跑的綠地，還能夠帶著毛小孩一起用餐



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1.生活域所 A Living Labb在那裡？

生活域所 A Living Labb

住址：台北市信義區信安街56號

電話：02 2732 9908

營業時間：09：00~18：00



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2.生活域所 A Living Labb︱店內環境

我個人蠻喜歡生活域所 A Living Labb的店內環境，全落地窗的環境超舒服，對面就是綠草地

提供多種座位選擇，無論是獨享寧靜或是與朋友聚餐，都能找到適合的角落

大概是兩個店面的空間，但座位區沒有到很多，假日應該蠻容易客滿的

3.生活域所 A Living Labb︱綠野早午餐$350

澳式早午餐超豐盛的，而且每一個剛好都是我喜歡吃的，好吃的薯絲、搭配油醋的生菜沙拉還有酪梨、乾煎杏鮑菇跟荷包蛋配上兩片麵包，還有一小杯水果沙拉，美味又營業均衡

4.生活域所 A Living Labb︱燻雞起司可頌$320

頗為大份的燻雞起司可頌搭配大量的生菜沙拉，一半一半營養均衡剛剛好，適合喜歡吃生菜沙拉的來點

5.生活域所 A Living Labb︱玫瑰拿鐵$170

玫瑰拿鐵超美的，上面還有玫瑰花瓣，搭配灑落的陽光好像一幅畫一樣

6.生活域所 A Living Labb︱百香檸檬冰茶$180

飲料的選擇有很多種，想喝冰冰涼涼的可以來一杯百香檸檬冰茶, 酸酸甜甜的很消暑

7.生活域所 A Living Labb︱胡桃帕林內磅蛋糕$160

胡桃帕林內磅蛋糕份量不少，可以兩人點來分享，吃起來帶有焦糖香氣和胡桃的香氣，口味偏比較甜一點