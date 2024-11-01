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【台北早午餐推薦】生活域所 A Living Labb：在信義區全落地窗最舒適的綠意空間，享受愜意時光寵物友善餐廳︱北醫美食交通、菜單、評價

洋洋的吃喝玩樂 人氣：13
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

A Living Labb | 生活域所
place台北市信義區信安街56號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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生活域所 A Living Labb (3).jpg

這家生活域所 A Living Labb就在信義區靠近台北醫學大學北醫的美麗咖啡廳，一走出去就可以看到101，全落地窗的環境超舒服，還有販售早午餐和義大利麵、燉飯等美味餐點，還是家寵物友善餐廳，附近有適合寵物散步奔跑的綠地，還能夠帶著毛小孩一起用餐

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1.生活域所 A Living Labb在那裡？

生活域所 A Living Labb
住址：台北市信義區信安街56號
電話：02 2732 9908
營業時間：09：00~18：00

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2.生活域所 A Living Labb︱店內環境

我個人蠻喜歡生活域所 A Living Labb的店內環境，全落地窗的環境超舒服，對面就是綠草地

生活域所 A Living Labb (9).jpg

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生活域所 A Living Labb (11).jpg

生活域所 A Living Labb (12).jpg

提供多種座位選擇，無論是獨享寧靜或是與朋友聚餐，都能找到適合的角落

生活域所 A Living Labb (13).jpg

大概是兩個店面的空間，但座位區沒有到很多，假日應該蠻容易客滿的

生活域所 A Living Labb (14).jpg

生活域所 A Living Labb (15).jpg

3.生活域所 A Living Labb︱綠野早午餐$350

澳式早午餐超豐盛的，而且每一個剛好都是我喜歡吃的，好吃的薯絲、搭配油醋的生菜沙拉還有酪梨、乾煎杏鮑菇跟荷包蛋配上兩片麵包，還有一小杯水果沙拉，美味又營業均衡

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4.生活域所 A Living Labb︱燻雞起司可頌$320

頗為大份的燻雞起司可頌搭配大量的生菜沙拉，一半一半營養均衡剛剛好，適合喜歡吃生菜沙拉的來點

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5.生活域所 A Living Labb︱玫瑰拿鐵$170

玫瑰拿鐵超美的，上面還有玫瑰花瓣，搭配灑落的陽光好像一幅畫一樣

生活域所 A Living Labb (8).jpg

6.生活域所 A Living Labb︱百香檸檬冰茶$180

飲料的選擇有很多種，想喝冰冰涼涼的可以來一杯百香檸檬冰茶, 酸酸甜甜的很消暑

生活域所 A Living Labb (4).jpg

7.生活域所 A Living Labb︱胡桃帕林內磅蛋糕$160

胡桃帕林內磅蛋糕份量不少，可以兩人點來分享，吃起來帶有焦糖香氣和胡桃的香氣，口味偏比較甜一點

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8.生活域所 A Living Labb︱菜單

生活域所 A Living Labb (16).jpg

 

生活域所 A Living Labb 菜單.jpg

生活域所 A Living Labb 菜單2.jpg

生活域所 A Living Labb 菜單3.jpg

 

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