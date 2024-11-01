每天都要來一杯，每天都要來一杯！！！那你一定不能錯過啦
高山茶王頭等獎純茶～無糖純茶我一次都要買兩杯呢
功夫茶的高山茶王是使用高山茶葉來做沖泡
純茶就是要無糖回甘才迷人呀～
功夫茶王這隻還曾獲得高山茶王頭等獎～
金黃色的茶湯搭配渾厚茶底，帶有淡淡香氣
尾韻回甘不苦澀！！這一杯好經典
如果是純茶派系的 還有推薦粉粿胭脂紅
胭脂紅帶有蜜桃香氣～茶湯屬於厚實的那款不會太淡
搭配功夫茶招牌手工粉粿，一口接著一口喝光光～
粉粿控不能錯過的就是這一杯 #粉粿柚香飲
每日新鮮現煮的粉粿 口感非常Ｑ彈
搭配柚香綠清爽滑順入口，功夫茶的粉粿是好咀嚼 咬斷的那一種唷
奶茶控們怎麼能錯過 38奶霸
38奶霸這一杯裡面是有 黑糖波霸+仙草+蒟蒻
大推古溜的仙草十分迷人，黑糖波霸咀嚼控絕對受不了的捏＠＠
新開幕門市 功夫茶 KUNGFUTEA 台中忠孝店，位於忠孝夜市周邊
門市相當寬敞明亮，對於茶飲 品質衛生把關就是安心
趕緊手刀訂購起來～～
功夫茶 菜單
功夫茶 KUNGFUTEA 台中忠孝店
官網：https://www.kungfutea.com.tw/
地址：台中市南區忠孝路90號
電話：04-22856098
營業時間：09:30–23:00