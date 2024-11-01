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台中必喝 功夫茶｜頭等獎功夫茶王、粉粿愛好者不能錯過！！

算命的說我很愛吃 人氣：21
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：900篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

功夫茶 KUNGFUTEA 台中忠孝店
place台中市南區忠孝路90號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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每天都要來一杯，每天都要來一杯！！！那你一定不能錯過啦

高山茶王頭等獎純茶～無糖純茶我一次都要買兩杯呢

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FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary
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功夫茶的高山茶王是使用高山茶葉來做沖泡

純茶就是要無糖回甘才迷人呀～

功夫茶王這隻還曾獲得高山茶王頭等獎～

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金黃色的茶湯搭配渾厚茶底，帶有淡淡香氣

尾韻回甘不苦澀！！這一杯好經典

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如果是純茶派系的 還有推薦粉粿胭脂紅

胭脂紅帶有蜜桃香氣～茶湯屬於厚實的那款不會太淡

搭配功夫茶招牌手工粉粿，一口接著一口喝光光～

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粉粿控不能錯過的就是這一杯 #粉粿柚香飲

每日新鮮現煮的粉粿 口感非常Ｑ彈

搭配柚香綠清爽滑順入口，功夫茶的粉粿是好咀嚼 咬斷的那一種唷

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奶茶控們怎麼能錯過 38奶霸

38奶霸這一杯裡面是有 黑糖波霸+仙草+蒟蒻

大推古溜的仙草十分迷人，黑糖波霸咀嚼控絕對受不了的捏＠＠

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新開幕門市 功夫茶 KUNGFUTEA 台中忠孝店，位於忠孝夜市周邊

門市相當寬敞明亮，對於茶飲 品質衛生把關就是安心

趕緊手刀訂購起來～～

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功夫茶 菜單

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功夫茶 KUNGFUTEA 台中忠孝店

官網：https://www.kungfutea.com.tw/

地址：台中市南區忠孝路90號
電話：04-22856098

營業時間：09:30–23:00

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