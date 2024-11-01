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<一分鐘短評>

導演以獨特的敘事手法，透過一群熱血刑警，對一件看似偶發的市場殺人案進行查辦，卻隨著查緝抽絲剝繭的過程中，逐步掀開了距今相隔半世紀，台灣白色恐怖時期所發生的大時代的悲歌，當政客選舉時輕言承諾，實則司法公信力不彰，多年下來只造就了當年受害者後代氣憤難平，於是一場經過縝密計畫，跨越台美的非法私刑正義的報復開始湧現! 只是，當年早已垂垂老矣的加害者，面對受害者後代遲來的報復，加上不知前因後果的警察介入追緝，誰會是最後的贏家呢?

預定2024年11月15日在台上映的電影《餘燼》(The Embers)，是電影《陽光普照》、《瀑布》金獎導演鍾孟宏執導的第7部劇情長片，邀來金馬雙影帝張震與莫子儀領銜主演，兩人首度同台飆戲，正邪之間擦出了不少火花。本片眾星雲集，更集結了老戲骨金馬影帝金士傑與陳以文、香港金像獎影后鮑起靜、台北電影獎影帝王柏傑、金鐘視后許瑋甯、亞洲電視大獎視帝李銘忠等影帝后聯合主演精彩可期。



電影《餘燼》(The Embers)時空背景，設定在2006年王建民在美創下完投佳績，百萬人民倒扁行動要求貪污下台的年代，但隨著劇情發展，一路回推到1956年，那個台灣百姓還身處白色恐怖的禁忌年代，當年的國民黨政府以保密防諜為名，隨以對善良百姓亂加共諜罪名，許多無辜的知識青年因此下獄奪命，也造就了許多原本幸福的家庭從此支離破碎，遺留下令人悲憤至今真相未明的歷史傷痕。



電影中的影像，也刻意以黑白畫面呈現當年色恐怖時期的殘酷冷血，轉到如今號稱的民主時代的彩色畫面， 只是歲月更迭，台灣式的民主從1987年7月15日宣布解嚴至今，已跌跌撞撞了走過了將近39個年頭，除了造就出一堆貪污的政客官商勾絕，與虎謀皮嗜血冷酷的無恥媒體、爛嘴與收錢辦事的側翼，與年輕一代經不起檢驗，一紅黑歷史就被翻出，貪利毫無道德感的網紅與Youtubers外，實在很難看出那些當權無恥政客口中自豪的台式民主， 究竟帶給了真正生活在這土地上的平民百姓甚麼?

電影《餘燼》(The Embers)全片掌鏡流暢，編劇情節高潮不斷，警匪街頭追逐、公寓破門擒匪、密室對打與開槍，一連串精彩的動作設計， 讓人看得目不暇及，間或穿插著母子父女親情，與一切盡在不言中的男女愛慕之情，劇情懸疑燒腦，情節轉折起伏驚人，本片獲得今年第61屆金馬獎五項提名，包括



最佳男主角張震

最佳男配角莫子儀

最佳美術設計趙思豪

最佳造型設計許力文

最佳原創電影歌曲北方來的人





第61屆金馬獎頒獎典禮將於2024年11月23日舉行，而電影《餘燼》(The Embers)將於2024年11月15日，全台懸疑磅薄上映，屆時就知道獎落誰家?



2024年11月15日在台上映的電影《餘燼》(The Embers)正式預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=9rDhemVoVC8

再繼續往下介紹電影之前，先來認識片中幾位主配角姓名與扮演它們的演員

<主要角色介紹 --- 張震 >



​張震飾演南京第二分局刑警小隊長張振澤，年資二十年，超級工作狂。

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腦袋聰明、辨別事物條理清晰。在辦案過程中有過人的直覺，因此總能抓到偵查的方向與重點，能力方面備受上司肯定，深受隊員及們的景仰。尤其小蔡是他的頭號粉絲。

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在市場殺人案中，憑著過人的直覺與情蒐能力，挖掘出一個又一個，深埋在時間中的秘密。

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和媽媽一起住，目前單身。

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當歷史留下的餘燼開始燃燒，當代的緝兇者，選擇望向火焰尋找起火點。

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「有次我問我媽，萬一我跟爸一樣因公殉職的話，妳要怎麼辦？我媽說，把你送去埋了，還能怎麼辦？我媽媽常抱怨我，什麼工作不做，跟爸爸一樣去當警察，她什麼難聽的話都說過了，但不會說我們天真，因為她知道，天真的人是沒辦法幹警察的工作。」

莫子儀是本片劇情發展的關鍵人物

一人分飾兩角，表面上是食品工廠老闆莫子凡，實則還有另一個身分，牽繫著白色恐怖歷史傷痕遺害與殺人案件的真相

陳以文飾演偵查隊的大長官陳隊長

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與張振澤警官共事多年，相當熟識，很有默契，唸起人來更是沒在客氣。雖然有著上下級的關係，但是可以讓張振澤偶發小脾氣。

在線索破碎的市場案中，備受來自上級的壓力，逼迫偵查隊把握時間，盡快掌握方向。

劉冠廷飾演南京第二分局刑警小蔡，隸屬張振澤的偵查小隊。​

把小隊長張警官視為大哥般景仰，是張警官辦案時得力的助手。但在市場殺人案中，卻意見和張警官相左？

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為了想證明自己，選擇默默地埋頭苦幹。卻沒想到，將面對的是什麼危險?

侯彥西飾演南京第二分局刑警小侯侯慶宇

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小侯與小蔡同樣隸屬張振澤的偵查小隊，跟著張警官四處找尋線索，卻意外遭到攻擊。

馬志翔飾演田智翔(小甜甜)

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與張振澤警官同梯，隸屬草屯分局，在張振澤陷入市場殺人案，遍尋不到線索時，捎來一則似乎牽扯其中的命案。

有時學會遺忘傷痛的過往，或許才是真正的救贖與放下，但可能嗎？

導演鍾孟宏在電影《餘燼》(The Embers)中，以一件發生在周末清晨市場的殺人案為楔子，讓觀眾跟著以張震為首的南京第二分局刑警小隊追緝命案凶手的過程中，逐步引領觀眾走回了1956年當年白色恐怖時期，看見了當時政權所製造出的大時代悲歌， 造成多少無辜百姓家破人亡的歷史傷痕，但時光輾轉， 輾轉超越半世紀白色恐怖遺留下的歷史傷痕，當政權幾番輪替，真相卻依舊被當權者刻意掩飾時，教受害者後代情何以堪? 當政治選舉承諾如流水，司法公信力不彰，總是保護受害者，私刑正義自然湧現，但誰願意走到這一步呢?



於是由莫子儀一人分飾兩角，成了市場清晨殺人案，以及其他台美陸續發生的命案的破案關鍵，究竟由張震、劉冠廷與侯彥西所組成的南京第二分局偵查小隊，能否在眾多看似不相關的命案中，理出破案的頭緒? 而金士傑與許瑋甯在片中所飾演的這對父女之間，又隱藏著甚麼不為人知的滔天秘密? 香港影后鮑起靜在片中飾演張震的媽媽，又為何想盡辦法要將張震與許瑋甯拉紅線? 影帝陳以文在片中是演的大隊長又為何屢屢跟張震飾演的部屬小隊長針鋒相對?





這部融匯了歷史傷痕、懸疑、緊張、溫馨、浪漫、搞笑與趣味諸多元素於一片，入圍本屆金馬獎五項提名，預定2024年11月15日在台上映的電影《餘燼》(The Embers)，值得你與親朋好友一起買票進影城戲院，用心去觀察導演鍾孟宏用心編導的磅礡大戲!

<電影本事>

小男孩孤獨地站在門外，他掉了一隻鞋。



門裡有一個巨大的秘密，他要用一輩子來解答。



所有人，都在尋找王大鵬，但是，誰是王大鵬？







故事從小男孩莫子凡(由鄒暟澐飾演)的記憶開始，他的爸爸不見了，他跟著媽媽去認爸爸的屍體，他對爸爸幾乎一無所知，但也沒機會了。他卻一直記得，爸爸買給他的那雙鞋子，掉了一隻。

​

那時他六歲，一腳踏著過去的影子，一腳踏向未知的未來。



多年後，2006年7月29日這天，王建民於紐約洋基隊主場，拿下個人首場完封勝，成為大聯盟史上第八位投出完封勝的亞洲投手。正當所有人眼神都在電視螢幕關注比賽，人來人往的市場卻發生一宗駭人命案。知名講師上官民祺，在市場遭人刺殺傷亡，現場無打鬥痕跡，刀法乾淨利落。市場人潮洶湧竟無目擊證人，偵辦方向朝預謀犯案進一步釐清，更不排除是買凶殺人。



本案由張振澤率領的南京第二分局偵查隊偵辦中，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯，負責此案的南京第二分局偵查隊小隊長張振澤(由張震飾演)從同期警官那裡，得知另一場謀殺案的死者父親，與市場殺人案也有著不明的關聯。



小隊長張振澤(由張震飾演)與搭擋小蔡(由劉冠廷飾演)一起查案，過程中查到一樁1958年的共諜案，推測這些受害者的父親，很可能都與當年的讀書會有關，兩人在找尋線索過程中，與一名陌生男子莫子凡(由莫子儀飾演)相遇。



原來這名陌生男子是一名食品工廠老闆莫子凡(由莫子儀飾演)，他為了喚醒過往與父親的回憶，也獨自展開調查。



在記憶與遺忘間，真相慢慢浮現。張振澤和莫子凡在歷史夾縫中，一腳踏著過去的影子，一腳踏向未知的未來。兩個執著於真相的人，以各自的方式，撕開台灣歷史的疤痕。



歷史的舊帳，像是歲月的餘燼，表面靜好的歲月，背後有多少遺忘與秘密？



兇手究竟是誰？他是如何做到的？犯案動機又為何？ 一切似乎從這場命案開始，又或是更早之前，早已燃燒.....​

餘燼 The Embers

出品國家 : 中華民國

電影語言 : 國語

電影色彩 : 彩色

電影片長 : 2時41分

發行片商 : 牽猴子的人股份有限公司

電影監製 : 瞿友寧

電影編導 : 鍾孟宏​

服裝設計 : 許力文

美術設計 : 趙思豪

電影主題曲 : 北方來的人

主要演員 :

張震飾演南京第二分局偵查隊小隊長張振澤

陳以文飾演偵查隊的陳隊長，張振澤的上司

劉冠廷飾演南京第二分局偵查隊刑警小蔡，隸屬張振澤的偵查小隊，十分景仰張振澤

侯彥西飾演飾演南京第二分局偵查隊刑警小侯侯慶宇

莫子儀一人分飾兩角莫聲遠與食品工廠大老闆莫子凡

馬志翔飾演張震澤同梯隸屬草屯分局田智翔

金士傑飾演特務主任許明期

許瑋甯飾演許明期的女兒

鮑起靜飾演張振澤的媽媽

小薰飾演幼時莫子凡的母親

鄒暟澐飾演幼時莫子凡

王柏傑飾演特戰出身的法警黃春生

李銘忠飾演趙之亮

楊謹華飾演上官明祺的太太

劉亮佐飾演檢察官

孫情

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