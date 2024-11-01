今天為大家介紹一家位於東區的寵物友善餐廳-Lalatea拉拉隊形象概念店
我們家住在公寓所以很不方便養寵物
所以如果想要療癒一下的話
就會找一些寵物餐廳~~
店家戶外的用餐環境
是比較露營風
整體讓人好Chill、很放鬆的感覺
雖然店家位於在巷弄裡
不過店周圍有汽機車停車場
所以停車方面真的還滿方便的～～
店犬有超級可愛的柴犬－哈啾
還有米克斯－花花
一進店內就非常的熱情招呼我呢
菜單奉上～大家可以作為參考！
餐點部分這邊提供
飲品、氣泡飲、泰國啤酒
飲品點了泰式奶茶＆奶綠還有熱帶水果泡泡飲
一般對於泰奶的印象就是會非常甜
這裡的泰奶我覺得甜度剛剛好
喝起來很順口
現場還可以看老闆在拉茶
奶綠的話就多了綠茶的香氣
上層還有很綿密的奶泡
熱帶水果泡泡則是喝起來很清爽
覺得搭配炸物或是鍋燒真的是很不錯的選擇
主食我們點了牛奶起司鍋燒粗意麵以及酸辣泡麵
兩種裡面放的食材是一樣的
就是口味跟麵體可以做選擇
裡面的料有
豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋
貢丸、蝦子、雞蛋、青菜
另外覺得吃不夠還能+麵20元
或是加肉加蝦
我覺得麵體跟湯頭吃起來都還滿不錯的
炸物部份我們點了綜合拼盤
包含薯條、炸水餃、洋蔥圈
甜不辣還有小肉豆跟小雞塊
這裡也有提供泰國啤酒
覺得相當適合三五好友想小酌
可以炸物配啤酒
真的是生活裡的小確幸
店內不只有兩隻店狗
二樓為可預約榻榻米包廂以及租借教室
店家還有其他服務
我覺得還滿特別的就是動物溝通
以及皮革手作教學
若有相關興趣都可以私訊到店家的粉專
跟店內大大小小店長玩樂之後
我們繼續下午茶時間
點了厚片系列的奶酥、香蒜、可可榛果
再來一杯凍檸檬茶
最後我們還點了一碗刨冰－蜜餞番茄
還附上煉乳跟優格醬
可以隨自己的喜好做搭配
晚上的拉拉隊形象概念店更顯出露營風格的放鬆感
特別的休閒暇意
若想三五好友來跟寵物或是小動物療癒一下
又想要體驗露營風的Feeling
趕緊來拉拉隊形象概念店 :)
店家資訊