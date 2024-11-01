今天為大家介紹一家位於東區的寵物友善餐廳-Lalatea拉拉隊形象概念店

我們家住在公寓所以很不方便養寵物

所以如果想要療癒一下的話

就會找一些寵物餐廳~~

店家戶外的用餐環境

是比較露營風

整體讓人好Chill、很放鬆的感覺

雖然店家位於在巷弄裡

不過店周圍有汽機車停車場

所以停車方面真的還滿方便的～～

店犬有超級可愛的柴犬－哈啾

還有米克斯－花花

一進店內就非常的熱情招呼我呢

菜單奉上～大家可以作為參考！

餐點部分這邊提供

飲品、氣泡飲、泰國啤酒

鍋燒系列、厚片系列、泡麵系列

還有炸物系列還有刨冰呢

點我看短片介紹

點我看短片介紹

飲品點了泰式奶茶＆奶綠還有熱帶水果泡泡飲

一般對於泰奶的印象就是會非常甜

這裡的泰奶我覺得甜度剛剛好

喝起來很順口

現場還可以看老闆在拉茶

奶綠的話就多了綠茶的香氣

上層還有很綿密的奶泡

熱帶水果泡泡則是喝起來很清爽

覺得搭配炸物或是鍋燒真的是很不錯的選擇

主食我們點了牛奶起司鍋燒粗意麵以及酸辣泡麵

兩種裡面放的食材是一樣的

就是口味跟麵體可以做選擇

裡面的料有

豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋

貢丸、蝦子、雞蛋、青菜

另外覺得吃不夠還能+麵20元

或是加肉加蝦

我覺得麵體跟湯頭吃起來都還滿不錯的

炸物部份我們點了綜合拼盤

包含薯條、炸水餃、洋蔥圈

甜不辣還有小肉豆跟小雞塊

這裡也有提供泰國啤酒

覺得相當適合三五好友想小酌

可以炸物配啤酒

真的是生活裡的小確幸

店內不只有兩隻店狗

還有寵物球蟒、守宮跟鬣蜥

只要你敢

小動物都是可摸 可抱 可玩的唷～ 店內也是寵物友善空間

可以帶自己的小寵物一同用餐 可落地、可上椅子 但是寵物需自己管理 二樓為可預約榻榻米包廂以及租借教室 店家還有其他服務 我覺得還滿特別的就是動物溝通 以及皮革手作教學 若有相關興趣都可以私訊到店家的粉專

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跟店內大大小小店長玩樂之後

我們繼續下午茶時間

點了厚片系列的奶酥、香蒜、可可榛果

再來一杯凍檸檬茶

最後我們還點了一碗刨冰－蜜餞番茄

還附上煉乳跟優格醬

可以隨自己的喜好做搭配

晚上的拉拉隊形象概念店更顯出露營風格的放鬆感

特別的休閒暇意

若想三五好友來跟寵物或是小動物療癒一下

又想要體驗露營風的Feeling

趕緊來拉拉隊形象概念店 :)

店家資訊