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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米蘇-經典原味 VS 森林派對提拉米蘇 濃郁的風味和蓬鬆濕潤細緻層層堆疊的豐富口…

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米蘇-經典原味 VS 森林派對提拉米蘇 濃郁的風味和蓬鬆濕潤細緻層層堆疊的豐富口感,在舌尖與心靈中散發出滿滿的幸福滋味，讓人忍不住一口接著一

jaicyjy 人氣：25
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：730篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

柏尼西蒙
phone0955-580282
place南投縣埔里鎮信義路673號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

身為甜點控，絕不能錯過這家深受我們這群提拉米蘇饕客們喜愛的

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】

嚴選頂級食材，用心製作每一份提拉米蘇，讓我們每一口都能嚐到其最道地最獨有的風味

不論是買來當作伴手禮或是自己享用都非常合適！

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

柏尼西蒙位於南投埔里鎮信義路上

是來自義大利Veneto大區的Alessio Bordin和埔里的Kate為愛創立的手工提拉米蘇專賣店

想和台灣分享柏丁家族傳承三代的北義家鄉味家傳提拉米蘇

店內主要以道地的義式提拉米蘇為主要特色

店內附近好停車，到南投埔里玩，一定要帶份不一樣的伴手禮

超級推薦還沒品嚐過的麻吉們親自來看看

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

精美的包裝，每一盒提拉米蘇都包裝得像藝術品一樣

還有同系列有質感可重覆利用的提袋與切刀,叉子,紙盤

與貼心食用小卡,介紹著提拉米蘇的來源、保存方式及建議吃法

讓您送禮自用兩相宜，保證能獲得超高評價與眾人的喜愛唷～

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

森林派對提拉米蘇

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

Buonissimo的主廚將切塊的手指餅乾淋上鮮榨綜合莓果果汁

並使用24小時手工馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

最上層佐以天然無調味森林莓果(內含黑莓、草莓、藍莓、黑醋栗及野草莓)

水果部分不使用吉利丁.鏡面果膠.果膠.糖類包覆以維持水果美觀

解凍後水果出水狀況為自然現象

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

保存方式

冷凍一個月。冷藏3天

比起一般提拉米蘇，除了視覺上相當吸睛，份量更是真材實料的沈甸甸

小盒適合1～4人享用。大盒適合2～8人享用

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

建議吃法

冰淇淋口感;冷凍取出置於冷藏半小時食用

傳統義大利口感;冷凍取出於冷藏24小時食用

可以看當天的心情

想吃什麼樣的口感,自己做決定 

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

馬斯卡邦乳酪內餡口感綿密滑順奶香吃一口就讓人愛上

浸潤過鮮榨綜合莓果果汁的手指餅乾變成軟綿綿如莓果蛋糕的口感

每一口都充滿幸福感和酸酸甜甜清新的莓果香氣滋味

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

酸甜清爽而不膩的滋味，麻吉們一定要試試

無論是在口中融化還是細細品味，都能夠感受到濃濃的奶香和酸甜的滋味

單獨享用還是與家人朋友分享，都能夠為您帶來一場絕妙的甜蜜饗宴

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

提拉米蘇-經典原味

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

Buonissimo的主廚將手指餅乾浸泡於現磨沖泡濃縮咖啡中

並使用24小時手工熟成馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品及比利時可可粉

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

冷凍吃，口感像冰淇淋一樣的好吃

冷藏24小時後那雙重乳酪口感，入口綿密即化

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

濃郁香醇的滋味，濃郁的咖啡氣息配上微苦的可可粉

多層次的口感每每都能讓人無限上癮

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

每一口都是完美的威尼斯風情

就讓柏尼西蒙提拉米蘇帶我們一秒到達義大利

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

【店家資訊】
店面地址: 南投縣埔里鎮信義路673號
營業時間:平日 09:30~11:30 & 13:30~17:30 (注意!中午會休息唷!) | 週末 11:30 ~ 20:00
官網:https://buonissimo.com.tw/
臉書:https://www.facebook.com/BuonissimoTW/

IG@ buonissimo_taiwan
LINE官方客服:https://line.me/R/ti/p/@buonissimo
Status:https://lihi2.cc/9U0nv

【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】提拉米

文章標籤
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