身為甜點控，絕不能錯過這家深受我們這群提拉米蘇饕客們喜愛的
【南投必買伴手禮推薦】【Buonissimo柏尼西蒙】
嚴選頂級食材，用心製作每一份提拉米蘇，讓我們每一口都能嚐到其最道地最獨有的風味
不論是買來當作伴手禮或是自己享用都非常合適！
柏尼西蒙位於南投埔里鎮信義路上
是來自義大利Veneto大區的Alessio Bordin和埔里的Kate為愛創立的手工提拉米蘇專賣店
想和台灣分享柏丁家族傳承三代的北義家鄉味家傳提拉米蘇
店內主要以道地的義式提拉米蘇為主要特色
店內附近好停車，到南投埔里玩，一定要帶份不一樣的伴手禮
超級推薦還沒品嚐過的麻吉們親自來看看
精美的包裝，每一盒提拉米蘇都包裝得像藝術品一樣
還有同系列有質感可重覆利用的提袋與切刀,叉子,紙盤
與貼心食用小卡,介紹著提拉米蘇的來源、保存方式及建議吃法
讓您送禮自用兩相宜，保證能獲得超高評價與眾人的喜愛唷～
森林派對提拉米蘇
Buonissimo的主廚將切塊的手指餅乾淋上鮮榨綜合莓果果汁
並使用24小時手工馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品
最上層佐以天然無調味森林莓果(內含黑莓、草莓、藍莓、黑醋栗及野草莓)
水果部分不使用吉利丁.鏡面果膠.果膠.糖類包覆以維持水果美觀
解凍後水果出水狀況為自然現象
保存方式
冷凍一個月。冷藏3天
比起一般提拉米蘇，除了視覺上相當吸睛，份量更是真材實料的沈甸甸
小盒適合1～4人享用。大盒適合2～8人享用
建議吃法
冰淇淋口感;冷凍取出置於冷藏半小時食用
傳統義大利口感;冷凍取出於冷藏24小時食用
可以看當天的心情
想吃什麼樣的口感,自己做決定
馬斯卡邦乳酪內餡口感綿密滑順奶香吃一口就讓人愛上
浸潤過鮮榨綜合莓果果汁的手指餅乾變成軟綿綿如莓果蛋糕的口感
每一口都充滿幸福感和酸酸甜甜清新的莓果香氣滋味
酸甜清爽而不膩的滋味，麻吉們一定要試試
無論是在口中融化還是細細品味，都能夠感受到濃濃的奶香和酸甜的滋味
單獨享用還是與家人朋友分享，都能夠為您帶來一場絕妙的甜蜜饗宴
提拉米蘇-經典原味
Buonissimo的主廚將手指餅乾浸泡於現磨沖泡濃縮咖啡中
並使用24小時手工熟成馬斯卡邦乳酪混和無菌蛋品及比利時可可粉
冷凍吃，口感像冰淇淋一樣的好吃
冷藏24小時後那雙重乳酪口感，入口綿密即化
濃郁香醇的滋味，濃郁的咖啡氣息配上微苦的可可粉
多層次的口感每每都能讓人無限上癮
每一口都是完美的威尼斯風情
就讓柏尼西蒙提拉米蘇帶我們一秒到達義大利
【店家資訊】
店面地址: 南投縣埔里鎮信義路673號
營業時間:平日 09:30~11:30 & 13:30~17:30 (注意!中午會休息唷!) | 週末 11:30 ~ 20:00
官網:https://buonissimo.com.tw/
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