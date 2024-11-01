今天我們全家終於有空來歐寶名床挑選床墊了！

歐寶名床是一家老字號床墊製造工廠，品質有保障，所以我家一家三代都在這裡買床墊，之前買的床墊也睡了很久，可能快十年有了！

▼一進門，門市小姐就親切地迎上來，店裡擺放著各種不同款式的床墊，有軟硬適中的、有支撐力強的、還有透氣性好的。

▼門市小姐說床墊全部是由歐寶床墊直營工廠製造，100%台灣製造，下訂單才會生產。表示運到家的都是新床墊！

歐寶工廠直擊：

▼每款床墊旁邊都有價目表，價格透明，可以輕鬆篩選預算。

▼現在還有優惠活動，買雙人床墊送三寶：床組三件套！

✅兩顆枕頭＋天絲涼被＋雙人保潔墊

試躺床墊>>>

帝斯朵床墊

▼首先是帝斯朵床墊。我媽說她很喜歡這張床墊，後來她和老爸也是選這張！

▼躺上去的第一感覺是包覆性很好，躺感上軟Q下支撐，非常貼合身型，讓頭肩背腰臀腿，尤其是腰部和臀部得到了充分的徹底放鬆感！

▼帝斯朵床墊特色：

✅亞力山大6.5圈獨立筒

✅超透氣舒柔天絲棉表布

✅無數透氣孔天然乳膠

✅穩定度很高，吸震減少回彈，翻來翻去也不會影響身旁人

△透氣表布。

△透氣天然乳膠。

沁好眠床墊

▼再來試躺的是沁好眠床墊。

我們夫妻腰特別容易酸，因為工作關係需要久站跑來跑去，所以門市小姐特別推薦這款讓我們體驗看看。

▼躺起來支撐度真的很有感，支撐係數我覺得比上一款帝斯朵床墊還高！不愧是有2000顆獨立筒！我老婆說原本腰還有點不舒服，躺下去後一陣酸麻，壓力釋放後一整個舒爽~~有點不想起來了！

▼沁好眠床墊特色：

✅德國advansa專利微導管束

✅仿生調溫纖維表布，冬天溫暖且透氣舒適

✅2000顆獨立筒超高密度

✅獨立筒直徑3.5mm線徑1.3mm，經2次高溫回火製程，抗壓性更高

✅舒適層(2.5公分釋壓棉)+2.5公分乳膠(泰國乳膠)

△很厚的舒適層(2.5公分釋壓棉)+2.5公分乳膠(泰國乳膠)。

△超高密度2000顆獨立筒。

△仿生調溫纖維表布，冬暖夏涼。

伯康床墊

▼最後是這款伯康床墊，幫小孩挑的小資系列床墊。

△床墊上面都墊了防塵布，掀開就能看到床墊原樣。

▼躺起來很舒服！厚實躺感很有安全感！

▼伯康床墊特色：

✅硬式獨立筒，強力支撐

✅銀奈米抗菌防蟎表布

✅高密度科技棉增加厚實舒適度

△銀奈米抗菌防蟎表布，也很透氣。

△採用硬式獨立筒，支撐度高適合成長中的小朋友。

大家選好了命中床墊，一次下單三張！

除了贈品，門市小姐還給了一些優惠，真不錯~~

✅帝斯朵標準雙人打8.5折＜39800*0.85=33830＞（送三件套）

✅沁好眠標準雙人打9折<39800*0.9=35820>（送三件套）

✅伯康標準雙人打8.5折<18800*0.85=15980>（已經是特價款，但還加碼送了雙人保潔墊！）

▼贈品獲得這些！！！東西好多都快抱不住了！

三件套*2組：4顆枕頭＋2件天絲涼被＋2件雙人保潔墊！再加1件雙人保潔墊！

下訂後等待工廠生產，很快一家三代的新床墊送到家！我們迅速將新床墊擺好整理好，準備今晚就來體驗新床！

▼這是我們夫妻的沁好眠床墊，這款床墊的強力支撐度真的很適合腰部！調溫布、釋壓棉和乳膠的舒適度也很滿意，明天起床應該會生龍活虎XD

▼這是我爸媽的帝斯朵床墊，已經套上保潔墊。相信今晚應該很好睡，對方半夜起床廁所應該也不會知道~~

▼這是小孩的伯康床墊！他說躺起來很讚！

這次是我親自參與挑床墊、買床墊，不然之前都是爸媽買好我負責睡，所以這次買到非常適合自己的床墊非常開心！幾乎有量身訂製的感覺😆也對歐寶床墊的品質印象深刻和滿意！如果大家想買新床，推薦可以優先到歐寶床墊逛逛。

歐寶名床-台南直營門市

本公司床墊皆收單後生產，保證全新品出貨

地址 : 台南市東區中華東路二段72號

電話 : 06-208-8846

營業時間為10:00~20:00

禮拜日公休



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