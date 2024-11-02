高雄必吃!營業到凌晨12點超強鹹酥雞-雞動組鹽酥雞熱河總店!從下午茶吃到消夜都可以!

今天來高雄找朋友，問了高雄在地人-貪吃鬼熊熊

熊熊推薦Google搜尋超熱門!高雄鹹酥雞

雞動組鹽酥雞熱河總店

超人氣鹹酥雞、蔬菜選擇豐富又新鮮清甜

買來跟朋友一起邊聊邊吃吃~



挑了好幾種

大家都說超好吃!!!

重點是 鹹酥雞吃起來

竟然可以給人一種乾爽酥脆的感覺!

超好吃!



雞動組鹽酥雞熱河總店 除了招牌雞排必吃

還有 黑嚕嚕 墨魚黑輪片

好吃又超吸睛!

炸皮蛋、蛋餅皮，也是非常少見的鹹酥雞食材

個人推薦都能點來吃吃!



這就來開箱給大家看看~

開箱影片：

這次來的是 雞動組鹽酥雞總店

位於熱河二街 / 近 哈爾濱街 交叉路口

雞動組鹽酥雞熱河總店 給我的第一個印象

不像傳統鹹酥雞店油膩觀感

而是呈現簡單清爽的木質風

店家名字也滿有創意的

雞動組鹽酥雞

所以可以看到店家LOGO 就是一隻雞 拿著手槍

很有特務感~ XD

雞動組鹽酥雞

感覺很重視衛生!

食材都有在密封的玻璃展示櫃、冰箱冷藏保存，

不用擔心新鮮度不足！

讓人感覺吃起來也比較安心！

店家收銀櫃臺前方 就有菜單&簽字筆

直接畫單&結賬 即可

現點現做

也可以選擇線上點餐 或外送平台點餐

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快來加入雞動組鹹酥雞LINE，立即點餐ing~

免排隊 又 減少等待時間喔！

到店立馬取餐享用熱騰騰的鹹酥雞：https://lin.ee/th9z8A9

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外送平台：

Food panda：https://foodpanda.page.link/mtKFNWCNdd23HHCk6

Uber Eats：

店家品項選擇不算少

雞排據說是加量不加價，超厚一大塊，只要$70元!

超可以~(畢竟台南有的超厚雞排 要價都破百元了 QQ)

雞動組鹽酥雞熱河總店 選購滿$300（不含雞排）

還有附盒子裝，吃起來非常方便！

香酥雞排/不切$70

看網路寫他們家招牌必吃的就是這個超大雞排，

熱燙拿到手，整個拿出來幾乎跟我的臉一樣大，

這個是比臉大雞排吧～(≧▽≦)。

店家為了要讓大家盡情享受大口啃咬雞排的過癮，

推薦不分切，這樣子最能把雞汁鎖住，吃起來更濕潤有汁。

而且～整塊啃就是爽！٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

更能盡情享受那熱燙雞排的香酥脆

大口咬下，裡面的雞肉非常的嫩甜又帶汁，

而且是貨真價實的厚雞排，

不是那種用打得打到扁扁、才大塊的那種雞排喔！

看看這厚度~

是不是超欠吃!!!

那個肉質超級啾西~ 感覺都要留汁了!

雞肉一絲一絲的，好嫩阿~

接下來

開箱其他必點好料

用盒子裝，不用再另外拿盤子倒出來，就是超!方便!!!

給的蒜頭&洋蔥絲 給超多!

一口炸物 一口洋蔥蒜、超對味!

(洋蔥吃得出新鮮、好脆好甜~ 我好愛!)

雞蛋豆腐，半份$40 /全份$60

外皮炸得非常酥脆，咬下去裡面是很嫩的雞蛋豆腐，重點是完全不含油，所以吃起來的感覺是很清爽的！(好愛! 必點!)

手工大黑輪，酥皮$25

他們家的黑輪選擇也特別多，店家特別推薦這個手工大黑輪！竟然是切成這種薄片的感覺，拿到馬上咬一口，竟然像餅乾一樣的香酥，重點完全不油膩，一瞬間我還以為我在吃香酥餅乾呢！

墨魚黑輪片， Q $20

第一次看到黑色的黑輪，也太酷了吧！一定要點來吃吃看，深黑色澤很吸睛，吃起來意外是QQ的口感，不得不說，還蠻好吃的！

四季豆$25 ：吃得到蔬菜天然的甜味和水分。

玉米筍$40 ：表皮有點酥，吃起來竟然多汁又甜！有點厲害！

大玉米$35 ：大塊玉米，也是網路推薦必吃！吃起來真的好意外不會油膩，而且非常的甜！又甜又有水分的那一種新鮮薄肉金黃玉米！



米血$10 ：他們家的明顯是屬於比較硬實的那一種

雞皮$45 ：炸得非常的香酥，吃起來卡茲，特別的香～(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 超喜歡！

三角骨$45 ：他們家的三角骨蠻大塊的，而且肉非常的多，喜歡啃骨邊肉的人，必點！

芋丸兩顆$25 ：也是人氣必點，香酥芋泥搭配鹹蛋黃的組合

銀絲捲$25 ：

口感非常香酥，竟然會像餅乾一樣的口感，

酥酥脆脆的，非常涮嘴！

炸魷魚$45 ：他們家的是真材實料的魷魚，沒有泡藥水膨脹的那種，

切成小塊小塊的，很好入口，雖然小塊，還是吃得到魷魚的彈性！

鹹酥雞$45 ：喜歡吃去骨雞肉的，可以來吃他們的鹹酥雞，

最喜歡這種沒有骨頭的雞肉，吃起來超方便！

柳葉魚兩尾$35 ：

表皮香酥，很意外店家搶酥的功力很好，

又酥又香、乾爽不含油！

花枝丸/一串$30 ：不大顆，但是花枝味道濃郁鮮甜～

手工魚板/兩片$35 ：魚板比往常吃到的還要厚些，微彈口感、鮮甜滋味！

微笑薯餅/兩個$15 ：微笑造型 很可愛！

手工甜不辣，脆 $15 ：拿到以後馬上吃，外皮非常的香酥，搖起來又帶有些微的空氣感，仔細咀嚼還能吃到類似蝦味先的鮮味！必點必吃！

皮蛋$20 ：

第一次在鹹酥雞店 吃到皮蛋，好新奇！

他們家的炸皮蛋，裹粉很薄，

吃起來還有維持皮蛋外皮的嫩度。

正中心蛋黃 金黃微熟.濃郁美味~

蛋餅皮$20 ：

在鹹酥雞店 竟然也吃得到早餐必吃的蛋餅！

薄片蛋餅皮，切片酥炸過，吃起來格外的香酥！

簡單紀錄 我第一次吃到的 高雄鹹酥雞名店-雞動組鹽酥雞

意外的乾爽、吃起來好沒有罪惡感~ 可以多吃幾口，超開心!!!

該有的香酥脆外皮、內部的嫩甜

都有極高水準!!!



食材品質&新鮮度，也很有競爭力

拜託 雞動組鹽酥雞

來台南中西區 開一家

真的會紅! 會很受歡迎~ (敲碗~!!!)

店家資訊｜雞動組鹽酥雞熱河店 雞動組鹽酥雞熱河店｜官網連結

地址：高雄市三民區熱河二街111號

聯絡電話：07 322 1990

營業時間：15:00-00:00 /下午3點-晚上12點

公休日：無 /臨時公休.請洽官網 提供線上預訂，預定平台：

>>Food panda 雞動組鹹酥雞：https://foodpanda.page.link/mtKFNWCNdd23HHCk6

>>Uber Eats 雞動組鹹酥雞：https://bit.ly/3vrPsPe

>>雞動組鹹酥雞 Line好友：https://lin.ee/th9z8A9

進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

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