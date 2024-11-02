高雄必吃!營業到凌晨12點超強鹹酥雞-雞動組鹽酥雞熱河總店!從下午茶吃到消夜都可以!
高雄朋友大推這家鹹酥雞必吃-雞動組鹽酥雞熱河店
今天來高雄找朋友，問了高雄在地人-貪吃鬼熊熊
熊熊推薦Google搜尋超熱門!高雄鹹酥雞
雞動組鹽酥雞熱河總店
超人氣鹹酥雞、蔬菜選擇豐富又新鮮清甜
買來跟朋友一起邊聊邊吃吃~
挑了好幾種
大家都說超好吃!!!
重點是 鹹酥雞吃起來
竟然可以給人一種乾爽酥脆的感覺!
超好吃!
雞動組鹽酥雞熱河總店 除了招牌雞排必吃
還有 黑嚕嚕 墨魚黑輪片
好吃又超吸睛!
炸皮蛋、蛋餅皮，也是非常少見的鹹酥雞食材
個人推薦都能點來吃吃!
這就來開箱給大家看看~
開箱影片：
雞動組鹽酥雞熱河店｜店家環境乾淨明亮.木質風
這次來的是 雞動組鹽酥雞總店
位於熱河二街 / 近 哈爾濱街 交叉路口
雞動組鹽酥雞熱河總店 給我的第一個印象
不像傳統鹹酥雞店油膩觀感
而是呈現簡單清爽的木質風
店家名字也滿有創意的
雞動組鹽酥雞
所以可以看到店家LOGO 就是一隻雞 拿著手槍
很有特務感~ XD
雞動組鹽酥雞
感覺很重視衛生!
食材都有在密封的玻璃展示櫃、冰箱冷藏保存，
不用擔心新鮮度不足！
讓人感覺吃起來也比較安心！
雞動組鹽酥雞熱河店｜點餐方式
店家收銀櫃臺前方 就有菜單&簽字筆
直接畫單&結賬 即可
現點現做
也可以選擇線上點餐 或外送平台點餐
>>>
快來加入雞動組鹹酥雞LINE，立即點餐ing~
免排隊 又 減少等待時間喔！
到店立馬取餐享用熱騰騰的鹹酥雞：https://lin.ee/th9z8A9
>>>
外送平台：
Food panda：https://foodpanda.page.link/mtKFNWCNdd23HHCk6
Uber Eats：
雞動組鹽酥雞熱河店｜店家最新菜單
店家品項選擇不算少
雞排據說是加量不加價，超厚一大塊，只要$70元!
超可以~(畢竟台南有的超厚雞排 要價都破百元了 QQ)
雞動組鹽酥雞熱河店｜餐點開箱
雞動組鹽酥雞熱河總店 選購滿$300（不含雞排）
還有附盒子裝，吃起來非常方便！
香酥雞排/不切$70
看網路寫他們家招牌必吃的就是這個超大雞排，
熱燙拿到手，整個拿出來幾乎跟我的臉一樣大，
這個是比臉大雞排吧～(≧▽≦)。
店家為了要讓大家盡情享受大口啃咬雞排的過癮，
推薦不分切，這樣子最能把雞汁鎖住，吃起來更濕潤有汁。
而且～整塊啃就是爽！٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
更能盡情享受那熱燙雞排的香酥脆
大口咬下，裡面的雞肉非常的嫩甜又帶汁，
而且是貨真價實的厚雞排，
不是那種用打得打到扁扁、才大塊的那種雞排喔！
看看這厚度~
是不是超欠吃!!!
那個肉質超級啾西~ 感覺都要留汁了!
雞肉一絲一絲的，好嫩阿~
接下來
開箱其他必點好料
用盒子裝，不用再另外拿盤子倒出來，就是超!方便!!!
給的蒜頭&洋蔥絲 給超多!
一口炸物 一口洋蔥蒜、超對味!
(洋蔥吃得出新鮮、好脆好甜~ 我好愛!)
雞蛋豆腐，半份$40 /全份$60
外皮炸得非常酥脆，咬下去裡面是很嫩的雞蛋豆腐，重點是完全不含油，所以吃起來的感覺是很清爽的！(好愛! 必點!)
手工大黑輪，酥皮$25
他們家的黑輪選擇也特別多，店家特別推薦這個手工大黑輪！竟然是切成這種薄片的感覺，拿到馬上咬一口，竟然像餅乾一樣的香酥，重點完全不油膩，一瞬間我還以為我在吃香酥餅乾呢！
墨魚黑輪片， Q $20
第一次看到黑色的黑輪，也太酷了吧！一定要點來吃吃看，深黑色澤很吸睛，吃起來意外是QQ的口感，不得不說，還蠻好吃的！
四季豆$25：吃得到蔬菜天然的甜味和水分。
玉米筍$40：表皮有點酥，吃起來竟然多汁又甜！有點厲害！
大玉米$35：大塊玉米，也是網路推薦必吃！吃起來真的好意外不會油膩，而且非常的甜！又甜又有水分的那一種新鮮薄肉金黃玉米！
米血$10：他們家的明顯是屬於比較硬實的那一種
雞皮$45：炸得非常的香酥，吃起來卡茲，特別的香～(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 超喜歡！
三角骨$45：他們家的三角骨蠻大塊的，而且肉非常的多，喜歡啃骨邊肉的人，必點！
芋丸兩顆$25：也是人氣必點，香酥芋泥搭配鹹蛋黃的組合
銀絲捲$25：
口感非常香酥，竟然會像餅乾一樣的口感，
酥酥脆脆的，非常涮嘴！
炸魷魚$45：他們家的是真材實料的魷魚，沒有泡藥水膨脹的那種，
切成小塊小塊的，很好入口，雖然小塊，還是吃得到魷魚的彈性！
鹹酥雞$45：喜歡吃去骨雞肉的，可以來吃他們的鹹酥雞，
最喜歡這種沒有骨頭的雞肉，吃起來超方便！
柳葉魚兩尾$35：
表皮香酥，很意外店家搶酥的功力很好，
又酥又香、乾爽不含油！
花枝丸/一串$30：不大顆，但是花枝味道濃郁鮮甜～
手工魚板/兩片$35：魚板比往常吃到的還要厚些，微彈口感、鮮甜滋味！
微笑薯餅/兩個$15：微笑造型 很可愛！
手工甜不辣，脆 $15：拿到以後馬上吃，外皮非常的香酥，搖起來又帶有些微的空氣感，仔細咀嚼還能吃到類似蝦味先的鮮味！必點必吃！
皮蛋$20：
第一次在鹹酥雞店 吃到皮蛋，好新奇！
他們家的炸皮蛋，裹粉很薄，
吃起來還有維持皮蛋外皮的嫩度。
正中心蛋黃 金黃微熟.濃郁美味~
蛋餅皮$20：
在鹹酥雞店 竟然也吃得到早餐必吃的蛋餅！
薄片蛋餅皮，切片酥炸過，吃起來格外的香酥！
簡單紀錄 我第一次吃到的 高雄鹹酥雞名店-雞動組鹽酥雞
意外的乾爽、吃起來好沒有罪惡感~ 可以多吃幾口，超開心!!!
該有的香酥脆外皮、內部的嫩甜
都有極高水準!!!
食材品質&新鮮度，也很有競爭力
拜託 雞動組鹽酥雞
來台南中西區 開一家
真的會紅! 會很受歡迎~ (敲碗~!!!)
店家資訊｜雞動組鹽酥雞熱河店
雞動組鹽酥雞熱河店｜官網連結
地址：高雄市三民區熱河二街111號
聯絡電話：07 322 1990
營業時間：15:00-00:00 /下午3點-晚上12點
公休日：無 /臨時公休.請洽官網
提供線上預訂，預定平台：
>>Food panda 雞動組鹹酥雞：https://foodpanda.page.link/mtKFNWCNdd23HHCk6
>>Uber Eats 雞動組鹹酥雞：https://bit.ly/3vrPsPe
>>雞動組鹹酥雞 Line好友：https://lin.ee/th9z8A9
進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地
台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客
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