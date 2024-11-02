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宴麥森林纖脆燕麥棒，低卡高纖的下午點心首選，內含大量燕麥、堅果，番茄羅勒起司風味根本像在吃披薩

靜香EAT 人氣：56
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靜香EAT

發表篇數：1174篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Granola House 宴麥森林
place台北市士林區忠誠路一段99號7樓
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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宴麥森林纖脆燕麥棒

跟靜香一樣總是嘴饞的朋友，這款低卡高纖的下午點心一定要收藏!  GRANOLA HOUSE宴麥森林 的 纖脆燕麥棒 是靜香解饞的新選擇，以大量澳洲燕麥為基底，搭配各式堅果製成酥脆燕麥棒，清爽不油膩又好攜帶，開袋即食隨時都能止餓。鹹食控看到先別滑走，這次靜香分享的番茄羅勒起司燕麥棒，是 宴麥森林 首款鹹食風味，結合了番茄羅勒和義式香料，迸發出披薩的香氣好令人驚喜。

宴麥森林纖脆燕麥棒，低卡高纖的下午點心首選，內含大量燕麥、堅

很多人對燕麥的印象就是健康養生的燕麥粥，沒想到做成點心棒口味完全不遜色。宴麥森林GRANOLA HOUSE 將西方燕麥融入亞洲在地風味，推出一系列以燕麥為主要成份的點心零食，包含纖脆燕麥棒、脆萃纖燕麥穀片、多穀小纖餅等等。低卡輕盈無負擔，大大減少貪吃的罪惡感。

GRANOLA HOUSE宴麥森林

宴麥森林 是不少人挑選燕麥棒時的首選，在全家、家樂福、COSTCO好市多都買得到，甚至已經在好市多累積超過百萬支的銷量，人氣可見一斑。其中纖脆燕麥棒共有8種口味，不管是喜歡茶香還是水果風味通通有。

宴麥森林GRANOLA HOUSE

番茄羅勒起司燕麥棒 是 宴麥森林推出的新口味，也是首款鹹食風味燕麥棒。獨特口味的高纖燕麥棒，讓不嗜甜及愛嘗鮮的朋友都讚不絕口。

宴麥森林燕麥棒

產品全品項皆無添加香料、色素和防腐劑，且由通過國際認證的台灣在地工廠生產，就連原料也很講究，特別選用澳洲全榖燕麥，還額外添加杏仁片、南瓜子及亞麻籽等堅果，每根燕麥棒都有滿滿膳食纖維，不只好吃還營養

低卡高纖下午點心

除了燕麥及堅果之外，更結合番茄、羅勒、美國熟成切達起司和義式香料，營造出有如披薩一般的經典風味。

宴麥森林番茄羅勒起司燕麥棒

燕麥棒每根獨立包裝，可以隨時帶著走再也不怕饞蟲來襲。而且開袋即食超便利，不管是睡過頭來不及吃早餐，還是下午用腦過度需要補充點熱量，都是很不錯的選擇。

宴麥森林纖脆燕麥棒

不要看它小小一支，因為以帶穀燕麥為主原料，因此膳食纖維超豐富，但熱量卻低於150大卡，是輕盈無負擔的零食首選。雖然不能完全取代蔬菜，但卻是很多肉食控補充膳食纖維的小幫手。

宴麥森林燕麥棒

高纖燕麥棒的燕麥、堅果都大塊完整，口感特別爽脆又不至於太硬，隨著咀嚼能品嘗到豐富義式披薩的香氣，讓不少覺得燕麥索然無味的長輩，有了新選擇。

costco燕麥棒推薦

如果家裡小朋友吃零食的速度跟靜香一樣是暴風式攝入，也能把燕麥棒推薦給他。大塊又完全的燕麥讓人忍不住咀嚼久一點，不只能大大增加飽足感，也可以延長下一口的時間，不知不覺會減少很多熱量的攝取。

燕麥堅果棒

完整燕麥棒看不見全部的原料，碾碎之後小顆粒的亞麻仁籽也一覽無遺。裡面的堅果含量豐富，雖然燕麥棒輕盈不油膩，但好的油脂不能錯過。

燕麥點心

除了整根拿著享用，吃法多元的 燕麥棒食譜 分享給大家。靜香特別喜歡把小塊的燕麥餅灑在優格上頭，無糖優格讓燕麥的濕潤度大大提升，燕麥則讓優格更多了口感上的層次，好加分。

燕麥優格

有時間再切一點水果配著吃，燕麥優格誰能不愛。而且熱量低又大份量，絕對特別有飽足感。

燕麥零食宴麥森林燕麥點心

把燕麥棒當湯匙直接挖著優格吃，披薩的香氣更加鮮明，一開始想說鹹味的燕麥棒跟無糖優格會不會不搭，沒想到意外迸出新滋味。

健身燕麥棒能量棒推薦

鹹甜組合不是你的菜嗎？ 那拿來搭配溫沙拉你一定會喜歡。把低溫慢煮的雞柳條拆成雞肉絲，燙個玉米筍、杏鮑菇再灑一把毛豆，份量就不少。想多一點蛋白質不妨來顆水煮蛋，這個份量當成主餐一點也不嫌少。

燕麥沙拉

把燕麥棒軋碎，均勻灑到溫沙拉上頭，讓樸實無華的溫沙拉瞬間多了層次感。

燕麥料理推薦

偷偷分享我的淋醬，把黑芝麻混一些橄欖油再加一點點牛奶，這個醬汁成份簡單但是真的很好吃，每次吃溫沙拉都會這樣搭配。這次混入番茄羅勒起司燕麥棒絲毫不違和，強力推薦。

宴麥森林纖脆燕麥棒，低卡高纖的下午點心首選，內含大量燕麥、堅

宴麥森林纖脆燕麥棒 是能大大降低罪惡感的點心，不管是直接吃還是再製成各種料理都適合，推薦給跟靜香一樣總是嘴饞的你們。

商品資訊

Granola House宴麥森林 官網 : https://reurl.cc/Nl8Kqm

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