2024最新 台中美食推薦Ｉ超滿足！超高CP值的「霸氣海鮮粥」新體驗！

說到台中美食推薦，理智派今天要來開箱一家超特別的海鮮料理店。當海鮮愛好者碰上「霸氣松葉蟹海鮮粥」，真的會整個心跳直線飆升！這家店份量實在霸氣到不行，建議大家兩人一碗剛剛好，不用擔心會吃不飽，味道也真的是沒話說。兩個人點一碗的好處，店家還提供加料搭配，讓你的霸氣海鮮粥更上層樓的霸氣XD。

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理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

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【台中霸氣螃蟹海鮮粥】餐點開箱

理智派是第一次來，完全不知道老闆說的霸氣是什麼意思，就整一個很大膽的兩個人都點了一晚粥來吃XD。再次溫馨提醒，胃口小的人可以兩個人吃一碗就好。

霸氣松葉蟹海鮮粥

這碗「霸氣松葉蟹海鮮粥」一端上桌，視覺效果滿分！粥裡頭滿滿的干貝、蝦、魷魚等誠意滿滿的配料。口味帶點淡淡的鹹味，有股家鄉的溫馨感～粥米不會煮得過於軟爛，保留了米粒感，讓人吃得出真材實料！松葉蟹的鮮甜濃郁，海味十足！

爆蛋雙蟳粥

再來是「爆蛋雙蟳粥」，這碗的味道比較濃郁，有微微的薑味提升粥的香氣！原以為這家粥類只是不同配料，但其實每款粥的湯底都不同，真的是用心製作！特別提醒的是，粥裡有些小蟹殼，吃的時候可能要稍微注意一下。

樹子蒸鱈魚

樹子蒸鱈魚稍微一般，雖然鹹味控制得剛好，不會過重，但鱈魚的口感有點沙沙的，魚刺也比較多。吃起來稍微需要一點耐心，如果是愛吃魚的朋友可以試試，但不是主推。

川燙魚皮

川燙魚皮剛上桌還是熱的，吃起來有點脆脆的，帶著天然的魚甜味，不會有魚腥味！等冷卻後口感變得稍微Q一些，整個就像進入了另一個階段，吃起來層次感滿滿！

鮑片沙拉

這裡的鮑片沙拉就像辦桌常見的鮑魚片，竟然6片只要40元，實在是划算到家！下面還藏著玉米粒，整體口感香甜爽口。

鹽蒸海蝦

說到海鮮的鮮度，這裡的「鹽蒸海蝦」可真沒話說，作為海鮮控，真的吃得出來新鮮度爆表！蝦子Q彈到好像在嘴裡跳舞似的，鹽蒸的方式讓蝦的甜味完美保留，簡單好吃。

【台中霸氣螃蟹海鮮粥】價位Ｉ價目表Ｉ菜單一覽

台中霸氣螃蟹海鮮粥的價位和他們的產品照片看起來，一點都不貴。菜單大大的霸氣海鮮粥類別、粥品與小菜等。

。霸氣海鮮粥：價位落在179-799中間，最令人驚訝的有波士頓龍蝦和神仙打架海鮮粥吧XD。

。粥品：價位落在109-289中間，如果不喜歡剝殼的朋友，可以選擇免剝殼胖謝肉蛤蠣海鮮粥。

。小菜：價位落在35-130中間，從清爽的涼拌小黃瓜到蒸鱈魚都有。

*喔對了，如果不想吃粥的朋友，可以換成意麵和烏龍麵是沒問題的。

*如果想加料的朋友，可以透過加料區特別加料，價位大概落在10-90元中間。

【台中霸氣螃蟹海鮮粥】店家資訊Ｉ分店一覽

名稱：霸氣螃蟹海鮮粥 台中大里店

時間：11:00-01:30

電話：04-24835834

地點：412台灣台中市大里區益民路二段4號

名稱：霸氣螃蟹海鮮粥 台中黎明店

時間：11:00-01:30

電話：04-23166337

地點：407台灣台中市西屯區黎明路三段357號

【台中霸氣螃蟹海鮮粥 大里店】地理位置Ｉ怎麼去

欲前往台中霸氣螃蟹海鮮粥的朋友，理智派這邊推薦你開車前往的方式。如果想搭乘大眾交通工具的朋友也完全沒問題，畢竟理智派去的大里店就位於台中中興附中附近，非常方便。

。自行開車：其實國三或國一都算方便，簡單的方式可以直接使用國道3號前往，於211-霧峰交流道下交流道，前往快速道路74號於30號出口交流道下，約莫3-5分鐘即可抵達。

【台中霸氣螃蟹海鮮粥 大里店】停車位置

台中霸氣螃蟹海鮮粥大里店的位置真的很棒，附近超多停車場可以停，開車來的朋友完全不用擔心停車位置。

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