地址：1-3-16 Matsuyama, Naha, Okinawa 900-0032

電話號碼：

入住時間：下午3點

退房時間：早上11點

服務態度：4🌟

客房舒適度：4🌟

CP值：4🌟

房型、價位：大床客房，大約一人台幣2300一晚，不含早餐

訂房資訊：星野集團官方網站 星野集團官方網站 | Hotels ＆ Resorts

http://hoshinoresorts.com

公主使用的大眾交通方式/運輸：

那霸機場站搭乘單軌電車到「縣廳前站」再步行約 6 分至飯店





這一次在沖繩那霸的最主要行程是要前往沖繩的星野紅夕諾亞住宿三天兩夜，由於飛機抵達的時間比較晚，就在那霸市過夜一個晚上，選擇了第二天中午才搭乘巴士前往星野紅夕諾亞，所以選擇了也是星野集團的另一系列的飯店OMO系列的OMO5住宿一個晚上

OMO5客房數量190間以及兩間餐廳

飯店設施有自助洗衣房，更衣室 (免費) ，微波爐，熨鬥，飲水機，制冰機，自動售貨機，共享周期(收費/先到先得)，室內服裝每件200日圓以及還有提供置物櫃，方便晚班搭乘飛機的房客可以在去機場之前在那霸市四處走走逛逛，之後再回來提取行李前往機場



那霸機場站搭乘單軌電車到縣廳前站，出站後，往OMO5方向走去的話，一定要在這路口過去對面的馬路，因為分隔線中間沒有行人道可以過到OMO5，就會繞一大圈才能抵達飯店

飯店白天和夜晚的外觀

白天的大廳氛圍很舒服舒適

跟其他OMO系列的飯店一樣，大廳都會有一面牆上有一幅地圖，這一副是國際通的地圖，不怕會走錯方向迷路，也知道一些國際通路上會有的商店

白天的時候可以坐在這裡休息喝一杯咖啡茶度過一個小小休息的放空時間

飯店夜晚的大廳

晚上大廳會使用琉球玻璃的蠟燭點燈，讓整個大廳的氛圍非常舒服浪漫，可以在這裡度過一個非凡特別的夜晚

這裡每晚都會舉辦品嚐考究沖繩美酒的活動，準備了由當地名店原店主監製的泡盛和杜松子酒，供房客品嚐比較

每週二、四、六的夜晚9點至9點半在OMO Base二樓還會舉辦傳統音樂演唱會。讓房客同時可以享受音樂和美酒的沖繩風情

琉球玻璃燈火之夜：免費

現場音樂：免費

島之酒BAR：1份套餐1,500日圓、單品600日圓～（含稅）

（注：非住宿訪客也可以參與這些活動）

有1樓走上2樓是2樓的OMO BASE，這裡也可以用做吃早餐和喝咖啡茶的空間

盥洗用品以及室內衣服都可以在這裡拿取和購買

一些飯店內的資訊都可以在這一張資訊紙上找到

這一個晚上被安排在第16樓的客房，入房是使用電子密碼，如果不想被打擾的話，也能把這個惡打擾的鐵放在門外面那就不會被打擾

進入客房

左邊是衣架，毛巾，吹風頭以及一些其他用具

右邊是煮水水杯小毛巾，還有一瓶水瓶讓房客可以去飲水機自取飲用水

往裡面走就是一張雙人床，睡床枕頭軟硬度偏軟

客房也有一張非常舒適的座位區，座位區也可以當著是一張臥床或者休息的使用可以躺在上面瞇一下眼睛休息

電視機就在床的前方

洗手間是乾澀分離，沐浴露洗髮露潤髮乳都有供應。這次預定的客房是沒有浴缸，洗澡的水力剛剛好

飯店設施有自動販賣機，自助洗衣機，自助置物櫃以及微波爐

公主預定的客房是沒有含早餐的，所以早餐是在餐廳購買的。

餐廳食物：早餐有五種選擇，套餐1250日圓一份，單點700日圓，飲料自取無限續，簡單一份早餐開啟在那霸的第一天

公主後記：

公主個人是覺得OMO5背後小巷，比較多風月場所、酒吧之類的夜店，不論男女都好，尤其單一女生，入夜後就不要往後巷走去，雖然這裡拉客的人很多，都會一直追著男的問要不要進去看看，可是你不理會，他們自然就會走開的，但不習慣的，心理自然的聚會感覺到緊張害怕，因爲複雜的區域衝突爭吵這類突發狀況都很容易發生

再來，公主是一晚上都沒有聽到甚麼走廊或隔壁房間的聲音，隔音效果算是不錯

這一次在OMO5只是住一晚，而且晚上9點才抵達飯店，第二天一早離開往星野虹夕沖繩出發了，所以很多東西都沒時間體驗，比如OMO Ranger，也有很多飯店設施沒拍到照片，只好用寫的方式表達，請大家見諒，也希望大家喜歡公主這篇小小分享





謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟