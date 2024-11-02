小山之丘 ｜CP值超高的日系文青麵包店，麵包任選三個只要100元，還有外皮超過60層的『千層蛋塔』！ 

各位麵包控要收藏這家，CP值超高的日系文青麵包店【小山之丘】，麵包任選三個居然只要100元，還能吃到外皮超過60層的『千層蛋塔』，無論是儀式感滿分的甜點，或是早餐必備的飽食Q彈麵包，在這裡通通都可以找到！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

小山之丘 環境分享

▼【小山之丘】在全台共有多家分店，這次來到離我家很近的台中豐原店，就在熱鬧的中正路上，從火車站走就在對面即可抵達!

▼一走進【小山之丘】就聞到麵包香氣，每一品項皆選用頂級天然食材，以手工烘焙用心製作，呈現出極致美味!

▼【小山之丘】的麵包品項豐富齊全，每一款幾乎都是經典必吃的麵包，多到讓人忍不住選擇障礙，而且$38元以下商品，任三樣只要$100超佛心~

▼【小山之丘】也有提供活力的飲品品項，買來搭配麵包當早餐或下午茶都很適合!

小山之丘 餐點介紹

小山千層蛋塔💰四顆220元

▼外皮超過60層的小山千層蛋塔，以起酥蛋糕的做法帶入葡式蛋撻，咬下去卡滋卡滋超酥脆，裏頭的內餡更是綿密，整個濃郁奶香蔓延在口中，而且每顆不到60元CP值超高!

扁可頌蔥蔥蔥

▼擄獲我們全家的扁可頌蔥蔥蔥，將口感甜脆的扁可頌，頂頭灑上滿滿滿的青蔥，鹹香入味，吃下去嘴巴滿滿蔥味，只能用一個爽字形容!!

小山QQ磚

▼新登場的小山QQ磚，將布丁與麵包完美組合，波蘿皮外殼香甜好咬，而且至少三分之一都是布丁，吃起來讓人大滿足!

藍莓貝果

▼同樣新上市的超夯藍莓貝果，將配方改良保留30%嚼勁，再抹上厚厚的鮮奶油與藍莓果醬，口感濕潤飽滿，每一口都能吃到滿滿餡料!

小山之丘 用餐心得

隨著物價不停上漲讓人煩悶，【小山之丘】可以說是小資族的福音，讓大家用親民的銅板價，就可以吃到各式各樣的麵包，還有很多現正流行的超夯口味，不用跑大老遠排隊，簡單就能享受幸福滋味!

小山之丘 店家資訊

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小山之丘 豐原站前店

地址：台中市豐原區中正路14號

電話 : 04-2515-8366

營業時間：10:00-20:00

其他分店點這裡

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