濃農本家｜茶味控會愛的超夯伴手禮，烏龍茶、包種茶、鐵觀音、紅綠茶通通變成甜點啦!

身為茶味控!只要看到跟茶有關的甜點就沒有抵抗力，這家以茶為主打特色的【濃農本家】，結合台灣在地烏龍茶、包種茶、鐵觀音、紅茶、綠茶等，打造出茶酥、茶牛軋糖、茶鳳梨酥、茶糖等，多樣化又令人喜愛的美味小點，讓我吃一口就激動到連連讚賞，無論是送禮或自己享用都很適合!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

濃農本家 品牌介紹

▼【濃農本家】主理人的創立理念為天然與美味，抱著追求營養原味零食的心，為了避免吃到高鹽高糖的零食，就乾脆自己來做！食材嚴選優質在地小農，從威斯康辛州的農田到坪林茶園，將天然農產品直送，每一口都是支持台灣的優質農產品與食品安全。

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濃農本家 開箱介紹

【點心伴手禮精美五入組】綠茶/紅茶鳳梨酥、四季烏龍茶、烏龍茶酥、茶牛軋糖

▼【濃農本家】這款點心伴手禮精美五入組，結合台灣茶元素，吃得到台灣茶的特色滋味，包含紅茶土鳳梨酥、綠茶土鳳梨酥、台灣四季烏龍茶、烏龍茶酥、夏威夷豆茶葉牛軋糖。

▼綠色系禮盒展現出茶葉的特色，裏頭的點心每款都是獨立包裝，使用環保的牛皮紙盒材質，懷舊中帶著一點典雅質感，很適合當成年節或是出國旅遊送禮!

綠茶土鳳梨酥 紅茶土鳳梨酥

▼結合台茶元素的減糖改良土鳳梨酥，共有綠茶和紅茶口味，外酥內綿密的綠茶土鳳梨餡，吃起來帶有淡淡的綠茶香，配合鬆軟的土鳳梨餡剛剛好；另一款將酸甜土鳳梨餡結合迷人紅茶，入口茶香明顯又濃郁，層次風味十足~

夏威夷豆茶葉牛軋糖 蔓越莓杏仁牛軋糖

▼它們家的牛軋糖軟硬適中，不會過於難以咀嚼，夏威夷豆茶葉牛軋糖加入大顆粒的夏威夷豆，口感超豐富 搭配坪林文山包種茶，茶香清新甜而不膩，蔓越莓杏仁牛軋糖結合粒粒分明的杏仁果，還能咬到酸甜的蔓越莓果乾~

烏龍茶酥 黑芝麻香酥

▼第一次吃到這種酥心糖~口感香酥鮮明好涮嘴，烏龍茶酥選用烏龍茶研磨茶粉研磨，散發烏龍茶及濃郁花生香，黑芝麻香酥咬下去口裡溢滿芝麻香及花生香，是特別嚴選黑芝麻研磨製作，味道超級濃!

台灣烏龍茶包

▼無糖無香料的台灣烏龍茶包，使用烏龍茶原葉非茶粉，以完整茶葉的三角立體茶包袋裝，約可回沖3-4次，久浸不苦澀，茶香入喉尾韻會回甘，配上甜點零嘴非常對味!

鐵觀音茶糖

▼創意十足的鐵觀音茶糖!將鐵觀音茶葉研磨茶粉製作成硬糖果，不含甜味劑，入口香味濃厚香醇回甘，吃起來更是完全不黏牙~

綜合乾果仁

▼嚴選優質綜合乾果仁，裏頭有黃豆、黑豆、青豆、南瓜子仁、葡萄乾、枸杞，都是非油炸以低溫烘焙而成，並且無添加防腐劑、無人工色素，每一口都飽含著滿滿營養，而且是純天然純素可食用!

濃農本家 食用心得

以往最怕茶相關的甜點沒有做出味道，這次收到的【濃農本家】完全沒有這個問題，每一款的茶香都獨特又濃郁，可以明顯感受到每款茶點的特色，另外最重要的是減糖天然成分，無論是長輩或小朋友都能放心享用!

濃農本家 店家資訊

粉絲團 : 濃農本家FB

Line官方帳號：@nke4013f

北部 – 濃農本家（現場無展示及販售服務）

地址：新北市中和區建三路59號 1樓

電話：02-27039187

時間：上午10點到下午4點(週一到週五)

濃農本家（現場無展示及販售服務）

地址：新北市中和區建三路59號 1樓

電話：02-27039187

時間：上午10點到下午4點(週一到週五)

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