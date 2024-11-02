是寧夏夜市美食的排隊美食，一大隻的泰式椒麻雞腿才130元，比泰式餐廳還便宜，雞腿現炸夠酥香，皮脆肉多汁，下酒又下飯

撰文。拍攝／呂萱萱

如果你是附近居民或常來寧夏夜市的朋友，應該對這家有印像，約莫十年前，生意好到不行，因某些原因暫時沒有營業，直到今年又重新復出，生意還是如同往年一樣超級好

泰．泰樂椒麻雞

營業時間：17:30-00:00

營業地址：寧夏夜市113號攤位（全家便利商店的對面）

《泰．泰樂椒麻雞》是一整隻的大雞腿直接下去炸

因為雞腿都是現炸，需等待六分鐘多，所以建議可以先點餐，再去旁邊買個花生捲冰淇淋，或逛一下再回來拿，這樣也比較方便囉

光是在旁邊就可以聞到香噴噴的味道，讓人口水直流阿~尤其這個金黃色表皮，光看這個色澤就覺得很厲害

光看店家切下去的那瞬間，就知道真的炸的很酥香！

本來以為只是炸雞腿再淋上醬汁，沒想到配料還滿豐盛的

會先在盒子裡面鋪上滿滿的高麗菜絲，可以搭配炸雞腿一起吃，營養均衡又解膩

再鋪上香菜，真的色香味具全阿~

醬汁是泰式椒麻雞的靈魂，店家獨門醬汁是自己做的，外面買不到，口感吃起來酸酸甜甜，辣度是微微小辣，味道十分香醇非常下飯

外帶的話，會另外把醬汁包起來

酥脆的大雞腿，底下鋪著爽脆高麗菜絲，再搭配上層的香菜及店家特製醬汁，真的很開胃，完全不會有油膩的感覺，不論是夏天或冬天吃都很適合

大雞腿外皮很酥脆，雞肉多汁軟嫩不會柴，真的會讓人一口接一口完全停不下來～

一般餐廳賣的泰式椒麻雞，少說快二百元，《泰．泰樂椒麻雞》真的很有份量，一份才130元，ＣＰ值非常高～有來寧夏夜市逛逛的朋友，務必要來《泰．泰樂椒麻雞》品嚐看看唷