哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享一家在華山附近的串燒店🍢🍢
真的是一家很適合喝酒談心事的店XD
平價串燒居酒屋19元起 、串燒外帶首選、 宵夜首選
店面外觀是有點日式那樣子
但是賣的餐點也不全是日式串燒
也有很創新的日X台式料理🍜
認真說的話每樣都很好吃，隨便點不踩雷
以下來分享一下
不得不誇獎他們家的烤肉醬
還有師傅烤肉的技術
Btw我們兩個人點了這些～
颱風假前一天的暴食狀態😍
$49梅花豬肉串
烤得剛剛好，豬肉沒有腥味
$39秘醬燒花枝丸
很好吃的花枝丸
有先炸過再烤，很香
$19秘醬烧百頁豆腐
有誰不愛百頁豆腐我就說
吃起來軟軟的
必點！
$25秘醬燒豆干
很好吃，很棒的下酒菜
$30秘醬燒豆皮
一樣有先炸過再烤
吃起來是酥脆的口感
$35秘醬燒花椰菜
很少看到串燒店有烤花椰菜
這次是朋友點的
沒想到烤蔬菜可以這麼好吃
吃起來是很濃的花椰菜味🤤
$30秘醬燒甜不辣
甜不辣也是必點
可以感受到食材的用心
吃起來是Q彈的口感呦
$32秘醬燒米腸
我朋友還以為是米糕
不是啦🤣
吃這個真的很有飽足感
吃起來有很香的糯米味
$25秘醬燒豬血糕
外皮烤的酥酥的
裡面是軟糯的口感
$220日本生蠔（3顆
這個有烤過，所以吃起來不會有很生的腥味
我一口一個！上面還可以淋上一點檸檬汁
🥓$100烤香酥肥腸
有先滷過再去炸
炸完再烤，功夫很夠
🍗$130剝皮辣椒雞湯
沒想到也可以在串燒店喝到雞湯
而且份量還不少
可以兩個人一起喝
裡面的剝皮辣椒很好吃，有點辣辣的
🍜$69台日友好滷肉拉麵
吃起來是拉麵的口感
但是上面有淋上台灣滷肉
很讚的搭配～
$65炸冰淇淋（香草
外面炸得酥酥的
裡面是香草冰淇淋🍦
$170正宗台越月亮蝦餅
裡面吃得到蝦仁
口感很棒
真的就是正宗的月亮蝦餅
$120Kirin生啤（5%
麒麟生啤酒🍻
第一道麥汁的「一番搾製法」
喝得到鮮甜與甘醇
這款大家應該不陌生吧
吃串燒一定要點一杯！
$150 可倫堡1664白生啤 （5%
喝起來有小麥味
氣泡綿密，口感滑順
以丁香、柑橘釀造
$120水蜜桃沙瓦
完全就是鮮甜的水蜜桃味
很少喝到這麼好喝的沙瓦☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
沒有很重的酒味，通通喝光光！
接著來分享一下他們家的烤肉醬
台灣最用心的的烤肉醬
這十年來不斷迭代進化，沒有停止腳步過
為了就是讓醬好還要更好
連鎖串燒居酒屋品牌全省有10多家
擁有ISO22000跟Haccp兩大政府認證的工廠
有這兩大政府認證串燒居酒屋品牌全台僅有一兩家串燒居酒屋有✨✨
吃完以後真的最推薦的就是柒息地烤肉神醬啦
打算買一罐回家烤肉
好吃好吃！😍
以上分享到這邊
謝謝大家的收看～～
有服務費5%
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