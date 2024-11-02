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台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

miffy9199 人氣：20
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miffy9199

發表篇數：19篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

柒息地串燒居酒屋
phone02-25671770
place台北市中山區長春路128-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享一家在華山附近的串燒店🍢🍢

真的是一家很適合喝酒談心事的店XD

平價串燒居酒屋19元起 、串燒外帶首選、 宵夜首選

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

店面外觀是有點日式那樣子

但是賣的餐點也不全是日式串燒

也有很創新的日X台式料理🍜

認真說的話每樣都很好吃，隨便點不踩雷

以下來分享一下

 

不得不誇獎他們家的烤肉醬

還有師傅烤肉的技術

Btw我們兩個人點了這些～

颱風假前一天的暴食狀態😍


 

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬$49梅花豬肉串

烤得剛剛好，豬肉沒有腥味

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$39秘醬燒花枝丸

很好吃的花枝丸

有先炸過再烤，很香

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$19秘醬烧百頁豆腐

有誰不愛百頁豆腐我就說

吃起來軟軟的

必點！

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$25秘醬燒豆干

很好吃，很棒的下酒菜

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 $30秘醬燒豆皮

一樣有先炸過再烤

吃起來是酥脆的口感

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$35秘醬燒花椰菜

很少看到串燒店有烤花椰菜

這次是朋友點的

沒想到烤蔬菜可以這麼好吃

吃起來是很濃的花椰菜味🤤

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$30秘醬燒甜不辣

甜不辣也是必點

可以感受到食材的用心

吃起來是Q彈的口感呦

 

$32秘醬燒米腸

我朋友還以為是米糕

不是啦🤣

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吃這個真的很有飽足感

吃起來有很香的糯米味

 

$25秘醬燒豬血糕

外皮烤的酥酥的

裡面是軟糯的口感

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$220日本生蠔（3顆

這個有烤過，所以吃起來不會有很生的腥味

我一口一個！上面還可以淋上一點檸檬汁

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

🥓$100烤香酥肥腸

有先滷過再去炸

炸完再烤，功夫很夠

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🍗$130剝皮辣椒雞湯

沒想到也可以在串燒店喝到雞湯

而且份量還不少

可以兩個人一起喝

裡面的剝皮辣椒很好吃，有點辣辣的

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

 

🍜$69台日友好滷肉拉麵

吃起來是拉麵的口感

但是上面有淋上台灣滷肉

很讚的搭配～

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$65炸冰淇淋（香草

外面炸得酥酥的

裡面是香草冰淇淋🍦

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$170正宗台越月亮蝦餅

裡面吃得到蝦仁

口感很棒

真的就是正宗的月亮蝦餅

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$120Kirin生啤（5%

 

麒麟生啤酒🍻

第一道麥汁的「一番搾製法」

喝得到鮮甜與甘醇

這款大家應該不陌生吧

吃串燒一定要點一杯！

 

$150 可倫堡1664白生啤 （5%

喝起來有小麥味

氣泡綿密，口感滑順

以丁香、柑橘釀造

 

$120水蜜桃沙瓦

完全就是鮮甜的水蜜桃味

很少喝到這麼好喝的沙瓦☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

沒有很重的酒味，通通喝光光！

 

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

接著來分享一下他們家的烤肉醬

台灣最用心的的烤肉醬

這十年來不斷迭代進化，沒有停止腳步過

為了就是讓醬好還要更好

 

連鎖串燒居酒屋品牌全省有10多家 

擁有ISO22000跟Haccp兩大政府認證的工廠 

有這兩大政府認證串燒居酒屋品牌全台僅有一兩家串燒居酒屋有✨✨

 

吃完以後真的最推薦的就是柒息地烤肉神醬啦

打算買一罐回家烤肉

好吃好吃！😍

 

台北市中山區#我來開箱 🍡🍢連鎖串燒居酒屋品牌柒息地，台灣最用心的烤肉醬

以上分享到這邊

謝謝大家的收看～～

 

有服務費5%

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