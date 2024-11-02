台北無菜單料理,建一食堂,台北中山美食,捷運忠孝復興站美食,台北日式料理推薦

又到了老人家網友聚會的時候啦，都快五十歲了還在跟朋友每天現魔獸世界組團打王的我想也就剩下我們幾個了吧？（笑

這次我揪了米漿哥哥（當然是魔獸裡的ID！）出來小酌兩杯，他老人家開心到不行啊～因為我跟他說這次要帶他去台北中山區非常有名的日式無菜單料理喔～他跟我一樣不只是個大食怪還是個美食控，走走走～來去建一食堂邊吃邊喝邊聊吧。

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台北市中山區八德路二段300巷10號 請點我開始建一食堂導航

12:00–14:30、18:00–23:00，週日店休！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：旁邊大潤發有地下日月亭收費停車場可以參考一下，但如果有想小酌兩杯請務必找指定駕駛或搭乘大眾運輸系統喔！切記開車不喝酒喝酒不開車！

店家環境

溫馨感十足的日式大門，營業中的木板高掛著正歡迎我們的到來。

一陣子沒來建一，本想著看看包廂有沒有座位，可惜已經有熟客先預約了！沒事沒事誰叫我們太臨時呢？不過我個人非常喜歡建一的包廂喔！

包廂裡有兩張四人桌，非常適合家族聚餐或是公司同事三五好友小酌暢聊喔，我每次來都愛在包廂吃飯順便拍幾張很假仙的照片因為這裡的氛圍實在太好了ＸＤ

哈哈～竟然還被我翻到幾年前為了慶祝我老妹升職跑來建一吃飯，她幫我拍的照片……咦？我一點都沒變老耶！！！這就是所謂的天生麗質嗎？？？（謎之音：你好像從高中時就長得一副大叔臉了

還有盲劍客用的竹笠跟竹劍耶！（興奮

帶米漿看完包廂環境之後我們回到門口旁的位置準備點餐，這時坐在吧台邊的兩位小姐吃得正開心，而且也跟店長還有服務員們聊得很起勁，這也是我喜歡建一的另一點，人員服務的態度一直非常的好～說得誇張點就像到老朋友家吃飯一樣。

每回來我都愛盯著這隻招財貓的尾巴！因為牠就這樣一直搖一直搖超可愛的。

米漿，米漿你在拍我嗎？怎麼沒提醒我要縮小腹啊？（羞

建一食堂菜單

沒來過建一的朋友就參考一下菜單吧，這裡的價格都是個人套餐喔！有1380，1880，2480三種價位任君選擇。這回找米漿哥哥出來是因為之前給他照顧很多次了，來而不往非禮也，2480兩份謝謝！

這張是飲品單，當然有啤酒有日本酒有水果酒等等，也有果汁茶類等等給不喝酒的同學們做選擇啦，但還是要強調一下飲酒過量有害健康喔。

餐點品項

靜岡哈蜜瓜汽水：120元

因為米漿忘了今天跟我約吃飯，臨時被我提醒只好下班騎車來，好吧騎車就不讓你喝酒了乖乖喝汽水吧你！這瓶來自日本靜岡的哈蜜瓜汽水就整瓶給你喝啦！ＸＤ

芭樂柳橙沙瓦：120元

因為沒對手嘛！所以就先來一杯沙瓦，加了芭樂跟柳橙汁的沙瓦喝起來香香甜甜，跟米漿的哈蜜瓜汽水比起來我覺得這杯比較好喝！（謎之音：因為有酒精嗎？）

我今天超乖喔知道要喝酒所以我可是搭公車來的呢！因為喝酒不開車開車不喝酒！

前菜小品

有香噴噴的炒野菇，炸得酥脆可口的花枝蝦堡，還有口感軟Q的鱈堡唷！

料真的多啊，沾上黃芥末醬跟蛋黃醬一起吃超棒。

軟綿中帶著Q彈口感的鱈堡也很有趣，裡面還夾著起司呢。

刺身盛合-極上豪華十種

每次來建一，最期待的就是刺身盛合上桌的這個時候啦！今天還是極上豪華的十種生魚片啊～

肥美的日本厚岸生蠔肉，日本金目鯛，大干貝，難得的日本真鯛，青魽也是從日本飄洋過海來的！還有鮮美的海膽跟鮪魚！

這生魚片厚成這樣也太大氣，而且還劃上井字刀痕把細小的筋給劃開！

嗯嗯嗯……太好了，米漿不吃生魚片真的太好了！這盤都是我的啦～～～（興奮

海膽真的超甜超綿密，目前為止我吃過最棒的海膽無誤！（蓋章認定

一般來說我都會建議同學們從白身魚開始品嚐，滋味從淡雅到濃郁～再加上細膩的排盤，這道刺身盛合就是一趟非常棒的舌尖美食之旅喔。

這道炙燒後的紅喉生魚片更是讓我驚豔，越吃越香。

這道特別的是日本松葉蟹的肉膏加了蟹味噌，一點腥味都沒有啊超甜的！

熟食盛合（1人份）

我家米漿什麼都吃，就是不吃生魚片！還好建一食堂非常貼心～特別為不敢吃生魚片的同學們準備了這個熟食的海鮮盛合，大干貝鮑魚烤蝦子跟碩大的烤魚！

嘖，本來想A走這塊看起來超美味的烤魚，沒想米漿已經用手指宣告主權了！！！

看著非常厚實，但吃起來非常滑嫩！味道跟油脂都很棒啊～米漿再分我吃一小口好嗎？（哀求

日本喜知次魚

與河豚，鮟鱇並列日本三大名魚的喜知次魚！也有日本朋友說這是海中的紅寶石呢！

這種肉質細緻的魚類太多華麗的烹調技巧反而會掩蓋了魚本身的美味，用烤的最棒了！

看看這肉質多美啊～同學們要記得連腮幫子那塊肉也要吃喔！我個人覺得魚最好吃的部份就在那裡啦！

麵包蟹（2人份）

超肥美的麵包蟹啊，而且非常貼心地已經幫客人做好食用的準備了！

有請本日特選手模幫忙掀開麵包蟹！哇～滿滿的蟹膏～

麒麟生啤酒：150元

不行！這麵包蟹看起來就是要配酒才對！米漿那瓶茶是你的～

務必沾上一點建一特製的薑醋，完全激發出麵包蟹本身的甜味，讓人覺得回甘呢。建一的海鮮鮮度真的沒話說，像我號稱人體海鮮檢測儀，每次來建一吃飯都是放心地大快朵頤呢。

奶油蒜片菲力牛

表面略帶焦香但裡面卻是非常軟嫩！爆炒出爐的菲力牛裹著濃郁的醬汁又帶著洋蔥的清甜，太滿足了。

這道菲力牛是我點的！我就問啊米漿你的筷子是不是伸太遠了？（笑

澳洲和牛

不過這道和牛也是我來建一必點的肉類啦，而且老闆很用心的準備了四種沾料任君挑選！蔥鹽椒鹽還有白胡椒粉，最推的是特調的奶油蒜味燒肉醬喔！（姆指

香甜滑嫩，和牛的香氣與油脂一下就融化在嘴裡了。

不過米漿偏愛的是加了七味粉的辣椒鹽！他說入口會讓人有為一之亮的感覺～好啊那我也來試試，就算是賠我剛剛那塊菲力吧！嗚！真的耶超好吃的。

炒水蓮

非常適合轉換口感，蒜片爆香後的肉片加上清脆的水蓮，絕配！

明太子起司炒烏龍麵

看著就讓人賞心悅目的一道主食料理，吃到這裡我的胃已經快滿了啊～但是看這個香甜濃郁的搭配，不吃不行！

山藥排骨湯

沒有什麼比在這微涼的夜裡來上一碗香醇淡雅的山藥排骨湯更讓人覺得幸福了，加了點柴魚風味的湯頭可謂是集山珍海味於一碗裡呢。

大滿足！連號稱很會吃兩人組的我們都覺得已經滿到喉嚨了，結果服務生又送上了甜點！好吧反正甜點跟主餐是放在不同的胃裡面嘛，吃吃吃～

這個鐵觀音冰淇淋很少見到，但吃起來茶香濃厚又解膩，哈蜜瓜也好甜呢～

店家/景點資訊

店家名稱：建一食堂

所在地址：臺灣台北市中山區八德路二段300巷10號

營業時間：一 二 三 四 五 六 12:00~14:30-18:00~23:00

店家電話：0287722178

評價：★★★★★





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