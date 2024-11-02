小時候曾經短暫住在二空這邊

後來搬家之後就比較少過來這裡了

前陣子去逛逛

發現這裡變了許多

還多了這個二空新村

第一眼就被這個防空碉堡所吸引

這次去感覺人潮不多

但我覺得規劃的還滿好的

雖然園區不大

但覺得來這看看眷村生活也挺不錯的

點我看短片介紹

園區除了戶外也有室內的

有一些我們小時候的電視以及阿嬤家的浴缸&廚房都有展示出來

園區不大

大概拍拍照30-40分鐘可以逛完

附近還有有名的二空涼麵以及蔥油餅

大家也可以順便去吃看看

生產路上的台糖糖廠也是我小時候的回憶點之一

要回家之前就跑來這裡吃紅豆牛奶冰囉~~

紅豆給得挺多的~~也很綿密好吃!!!XD

這裡也變很多

有台糖車站背景可以拍~~

【二空新村 Erkong Military Dependents’Village】

開放時間：每週三～週日09:00-12:00、13:00-17:00

地址：臺南市仁德區仁愛里保仁路20號

交通資訊

汽車：周邊路邊停車格，或「保華路停車場」付費停車場（仁德二空郵局對面）

機車：內設免費機車停車場，或「保仁路上」機車停車格

Ubike：Ubike 2.0站點「二空新村站」