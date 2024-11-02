為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > [台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大推紅豆牛奶冰

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大推紅豆牛奶冰

星晴小步 人氣：24
share
窩客好文

星晴小步

發表篇數：493篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 仁德區

close

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

小時候曾經短暫住在二空這邊

後來搬家之後就比較少過來這裡了

前陣子去逛逛

發現這裡變了許多

還多了這個二空新村

第一眼就被這個防空碉堡所吸引

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

這次去感覺人潮不多

但我覺得規劃的還滿好的

雖然園區不大

但覺得來這看看眷村生活也挺不錯的

點我看短片介紹

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

園區除了戶外也有室內的

有一些我們小時候的電視以及阿嬤家的浴缸&廚房都有展示出來

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

園區不大

大概拍拍照30-40分鐘可以逛完

附近還有有名的二空涼麵以及蔥油餅

大家也可以順便去吃看看

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

[台南景點推薦]二空新村/充滿回憶的眷村生活/台糖老福利社大

生產路上的台糖糖廠也是我小時候的回憶點之一

要回家之前就跑來這裡吃紅豆牛奶冰囉~~

紅豆給得挺多的~~也很綿密好吃!!!XD

這裡也變很多

有台糖車站背景可以拍~~

 

【二空新村 Erkong Military Dependents’Village】
 
開放時間：每週三～週日09:00-12:00、13:00-17:00
 
地址：臺南市仁德區仁愛里保仁路20號
 
交通資訊
 
汽車：周邊路邊停車格，或「保華路停車場」付費停車場（仁德二空郵局對面）
 
機車：內設免費機車停車場，或「保仁路上」機車停車格
 
Ubike：Ubike 2.0站點「二空新村站」
 
公車：台南市區公車5路於「二空東」站下車（有經過臺南火車站）
文章標籤
二空新村 台糖老福利社 台南景點 眷村生活
創作者介紹
創作者 星晴小步 的頭像
星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

[台南甜品推薦]ic&ciTasteofRomance愛恩喜夢幻
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up