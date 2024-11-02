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小時候曾經短暫住在二空這邊
後來搬家之後就比較少過來這裡了
前陣子去逛逛
發現這裡變了許多
還多了這個二空新村
第一眼就被這個防空碉堡所吸引
這次去感覺人潮不多
但我覺得規劃的還滿好的
雖然園區不大
但覺得來這看看眷村生活也挺不錯的
園區除了戶外也有室內的
有一些我們小時候的電視以及阿嬤家的浴缸&廚房都有展示出來
園區不大
大概拍拍照30-40分鐘可以逛完
附近還有有名的二空涼麵以及蔥油餅
大家也可以順便去吃看看
生產路上的台糖糖廠也是我小時候的回憶點之一
要回家之前就跑來這裡吃紅豆牛奶冰囉~~
紅豆給得挺多的~~也很綿密好吃!!!XD
這裡也變很多
有台糖車站背景可以拍~~
【二空新村 Erkong Military Dependents’Village】
開放時間：每週三～週日09:00-12:00、13:00-17:00
地址：臺南市仁德區仁愛里保仁路20號
交通資訊
汽車：周邊路邊停車格，或「保華路停車場」付費停車場（仁德二空郵局對面）
機車：內設免費機車停車場，或「保仁路上」機車停車格
Ubike：Ubike 2.0站點「二空新村站」
公車：台南市區公車5路於「二空東」站下車（有經過臺南火車站）
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