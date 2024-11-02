2024桃園萬聖城即將登場，今年的萬聖主題「搗蛋鬼學院」特別打造了6座親子必遊打卡熱點

不僅有精彩的萬聖節活動，還融入了各種驚喜場景，讓大朋友、小朋友們一起沉浸在奇幻冒險的氛圍中

如果你計劃在萬聖節期間帶孩子來桃園，不妨提前鎖定這6大打卡熱點，一起來體驗最狂歡的親子活動吧

桃園藝文廣場

地址：桃園市桃園區中正路1188號

日期：10/26(六)-11/03(日)

時間：假日12:00-22:00、平日17:00-22:00

活動提供桃園火車站、新永和市場到桃園藝文廣場免費接駁

大企鵝就位於桃園藝文廣場的草皮上，周圍綠意盎然，營造出輕鬆愉快的氛圍

企鵝擁有圓滾滾的身形、胖乎乎的翅膀以及可愛的微笑表情，瞬間萌化人心

這個場景特別適合喜愛戶外活動的親子家庭，讓孩子們可以在草地上跑跑跳跳，享受戶外時光

超萌南瓜造型可愛、表情逗趣，充滿童趣且極具萬聖節特色，特別適合小朋友拍照合影

而邪惡南瓜則帶有詭異的眼神與神秘微笑，營造出濃厚的驚悚氛圍

驚悚眼球

2024年桃園萬聖城即將在搗蛋鬼學院中迎來最驚奇的場景之一「搗蛋鬼校車」

這輛校車不只是普通的交通工具，而是整個活動中的萬聖節打卡亮點

擁有濃厚的鬼怪氣氛、詭異的裝飾，搭配音效與燈光效果，讓人瞬間沉浸在萬聖節的奇幻氛圍中

這隻深受小朋友喜愛的佩佩豬讓活動增添了滿滿的童趣，吸引許多家庭前來打卡合影

桃園萬聖城的市集同樣超吸睛！每個攤位都充滿特色

不論是萬聖節小物、精美手作商品，還是美食攤位，都讓人忍不住駐足拍照、逛個不停

甜點也是超吸睛的

惡魔補血站必喝的西瓜汁

飲料機也充滿濃濃的萬聖節氛圍！這些特別設計的飲料機不僅外觀吸引

還提供各式各樣的創意飲品，讓你在享用美味的同時，感受到萬聖節的奇幻氣息

黑白講學院也成為了一個不容錯過的特色景點

2024桃園萬聖城整體活動充滿了濃厚的萬聖節氛圍

市集中各式攤位的精美手作商品和美味小吃吸引著人們的目光，使整個活動成為親子同遊的理想去處

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