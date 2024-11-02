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【台北美式餐廳】林斯漢堡Lins Burger 信義店｜捷運六張犁站｜美式漢堡｜義大利麵｜排餐｜聚餐、聚會都適合

范范 人氣：40
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窩客好文

范范

發表篇數：821篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

林斯漢堡美式餐廳 Lins Burger 台北信義店
phone02-27320688
place台北市信義區和平東路三段173號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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美式餐廳總是有讓人感到自在放鬆的感覺，

這家林斯漢堡Lins Burger是網路上許多人推薦的美式餐廳，

地理位置便利，

還有美式漢堡、義大利麵、排餐、炸物、甜點等多樣化的美食可以選，

是約聚餐、聚會的好地方

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林斯漢堡Lins Burger 信義店位於捷運六張犁站出口斜對面，

約聚餐、聚會非常便利

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林斯漢堡Lins Burger 信義店約可容納20位左右的客人, 

很適合小團體、公司行號一起來包場同樂

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林斯漢堡Lins Burger餐點種類選擇蠻多的，

滿足每個人不同的喜好

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可可奶昔、草苺奶昔

喜歡喝奶昔的朋友推薦可可奶昔，

喝起來滑順又不會很膩口，

草莓口味我覺得太甜了，但女兒卻很愛，

喜歡喝甜的可以選草莓口味的

香檸橙汁（去冰）

酸酸甜甜的搭配餐點很適合

葡萄氣泡飲（去冰）

酸甜冰涼，但氣泡感沒有很重，

比較像葡萄果汁，但味道也是蠻不錯的啦~

茉利綠茶溫

這杯是無糖，更適合搭配美式餐點，

去油又解膩

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生啤海尼根

入口清爽，

带有淡淡的麦香和微苦的啤酒花味，

口感顺滑，

搭配德國豬腳、豬肋排、炸物都適合
(開車不喝酒，喝酒不開車)

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紐澳良雞翅

表皮非常酥香，

肉質細緻嫩口又多汁，

帶點微辣的口感與獨特的香氣

嚐起來又香又有層次感，

讓人一根接一根吮指回味

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煙燻鮭魚沙拉

煙燻鮭魚鹹香嫩口，

生菜新鮮爽脆，

整體搭配起來很協調，

加點沙拉醬，提味又增香，

也可以不沾醬，搭配炸物、肉類，非常解膩喔

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豪華雙層牛肉堡

喜歡吃漢堡的朋友一定要來這裡，

漢堡超厚、超大一份的，

讓人看起來就覺得很滿足，

麵包體鬆軟，

牛肉外層焦香，

一口咬下相當的多汁，

起司增添牛肉的滑順感，

生菜讓整體嚐起來更清爽，

一旁還有附薯條，也可加價換成別的炸物，

或是搭配套餐，

吃起來更滿足

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無敵海陸牛肉堡

這份看起來更是過癮，

除了有我最愛的牛肉，

還有一塊炸雞耶~

超級厚的，讓人無法一口掌控，

林斯漢堡還有好多特色口味的漢堡，

讓愛漢堡的我真想吃一輪，

漢堡控們一定要來
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明太子雞腿義大利麵（白醬）

義大利麵煮的軟硬適中，

白醬非常的香濃，讓麵條嚐起來更滑順，

明太子鹹香的波滋感，

雞腿排非常的厚實，外焦內嫩也非常的多汁，

海陸交織的美味，讓兒子很喜歡

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美式BBQ肋排

很大一塊且很厚實，

肉質紮實又有嚼感，

一整份吃起來很有飽足感，

很適合和三五好友點一份來分食

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德國豬腳

表面烤得非常酥香，

脂肪的地方嚐起來不會很肥膩，

反面增添了整體的滑潤感，

吃完嘴巴周邊還有點膠質的感覺，

肉質外酥內嫩，

讓人愈嚼愈香回味無窮

一旁還有搭配生菜少拉，

嚐起來更均衡

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薯條炸得金黃酥香，

嚐的到馬鈴薯的綿密感，

沾上蕃茄醬，

讓人一根一根停不下來

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經典輕乳酪

底層的餅乾非常酥香，

蛋糕體滑順綿密且入口即化，

乳酪香濃還有迷人的奶香氣，

爽口又好吃

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提拉米蘇

底下的餅乾酥香，

奶香交織著咖啡香與可可香，

滑順又濃郁，

是讓人一試就愛上的美味

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香草泡芙
泡芙皮非常的酥，

內餡飽滿入口即化，

奶香氣十足，

感覺冰冷庫後變成冰淇淋泡芙也很讚

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大理石蛋糕

表面的紋路非常漂亮，

上層是入口即化的慕斯，

底下是巧克力蛋糕，

嚐起來非常的香又有層次

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巧克力布朗尼

巧克力布朗尼是我最愛的甜點，

布朗尼溼潤綿密不乾口，

帶有濃濃的巧克力香，

不時咬到堅果嚐起來更有層次感，

冰淇淋增加整體的滑順感，

一起吃濃郁又滿足，

讓人感覺很幸福

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檸檬玫瑰塔

檸檬酸香濃郁，

入口帶有迷人的檸檬香，

酸V 酸V的口感，搭配酥脆的塔皮，讓人愛不釋口

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林斯漢堡Lins Burger 餐點多樣化又豐富，

漢堡更是讓人驚豔且印象深刻，

甜點也表現的非常棒，

無論是來這吃正餐、點心、下午茶都很不錯，

也是聚餐、聚會的好地方

店家資訊:
林斯漢堡Lins Burger 信義店 
電話:02-27320688
地址:台北市信義區和平東路三段173號

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林斯漢堡Lins Burger IG:@linsburger02

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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