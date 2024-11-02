美式餐廳總是有讓人感到自在放鬆的感覺，

這家林斯漢堡Lins Burger是網路上許多人推薦的美式餐廳，

地理位置便利，

還有美式漢堡、義大利麵、排餐、炸物、甜點等多樣化的美食可以選，

是約聚餐、聚會的好地方

林斯漢堡Lins Burger 信義店位於捷運六張犁站出口斜對面，

約聚餐、聚會非常便利

林斯漢堡Lins Burger 信義店約可容納20位左右的客人,

很適合小團體、公司行號一起來包場同樂

林斯漢堡Lins Burger餐點種類選擇蠻多的，

滿足每個人不同的喜好

可可奶昔、草苺奶昔

喜歡喝奶昔的朋友推薦可可奶昔，

喝起來滑順又不會很膩口，

草莓口味我覺得太甜了，但女兒卻很愛，

喜歡喝甜的可以選草莓口味的

香檸橙汁（去冰）

酸酸甜甜的搭配餐點很適合

葡萄氣泡飲（去冰）

酸甜冰涼，但氣泡感沒有很重，

比較像葡萄果汁，但味道也是蠻不錯的啦~

茉利綠茶溫

這杯是無糖，更適合搭配美式餐點，

去油又解膩

生啤海尼根

入口清爽，

带有淡淡的麦香和微苦的啤酒花味，

口感顺滑，

搭配德國豬腳、豬肋排、炸物都適合

(開車不喝酒，喝酒不開車)

紐澳良雞翅

表皮非常酥香，

肉質細緻嫩口又多汁，

帶點微辣的口感與獨特的香氣

嚐起來又香又有層次感，

讓人一根接一根吮指回味

煙燻鮭魚沙拉

煙燻鮭魚鹹香嫩口，

生菜新鮮爽脆，

整體搭配起來很協調，

加點沙拉醬，提味又增香，

也可以不沾醬，搭配炸物、肉類，非常解膩喔

豪華雙層牛肉堡

喜歡吃漢堡的朋友一定要來這裡，

漢堡超厚、超大一份的，

讓人看起來就覺得很滿足，

麵包體鬆軟，

牛肉外層焦香，

一口咬下相當的多汁，

起司增添牛肉的滑順感，

生菜讓整體嚐起來更清爽，

一旁還有附薯條，也可加價換成別的炸物，

或是搭配套餐，

吃起來更滿足

無敵海陸牛肉堡

這份看起來更是過癮，

除了有我最愛的牛肉，

還有一塊炸雞耶~

超級厚的，讓人無法一口掌控，

林斯漢堡還有好多特色口味的漢堡，

讓愛漢堡的我真想吃一輪，

漢堡控們一定要來



明太子雞腿義大利麵（白醬）

義大利麵煮的軟硬適中，

白醬非常的香濃，讓麵條嚐起來更滑順，

明太子鹹香的波滋感，

雞腿排非常的厚實，外焦內嫩也非常的多汁，

海陸交織的美味，讓兒子很喜歡

美式BBQ肋排

很大一塊且很厚實，

肉質紮實又有嚼感，

一整份吃起來很有飽足感，

很適合和三五好友點一份來分食

德國豬腳

表面烤得非常酥香，

脂肪的地方嚐起來不會很肥膩，

反面增添了整體的滑潤感，

吃完嘴巴周邊還有點膠質的感覺，

肉質外酥內嫩，

讓人愈嚼愈香回味無窮

一旁還有搭配生菜少拉，

嚐起來更均衡

薯條炸得金黃酥香，

嚐的到馬鈴薯的綿密感，

沾上蕃茄醬，

讓人一根一根停不下來

經典輕乳酪

底層的餅乾非常酥香，

蛋糕體滑順綿密且入口即化，

乳酪香濃還有迷人的奶香氣，

爽口又好吃

提拉米蘇

底下的餅乾酥香，

奶香交織著咖啡香與可可香，

滑順又濃郁，

是讓人一試就愛上的美味

香草泡芙

泡芙皮非常的酥，

內餡飽滿入口即化，

奶香氣十足，

感覺冰冷庫後變成冰淇淋泡芙也很讚

大理石蛋糕

表面的紋路非常漂亮，

上層是入口即化的慕斯，

底下是巧克力蛋糕，

嚐起來非常的香又有層次

巧克力布朗尼

巧克力布朗尼是我最愛的甜點，

布朗尼溼潤綿密不乾口，

帶有濃濃的巧克力香，

不時咬到堅果嚐起來更有層次感，

冰淇淋增加整體的滑順感，

一起吃濃郁又滿足，

讓人感覺很幸福

檸檬玫瑰塔

檸檬酸香濃郁，

入口帶有迷人的檸檬香，

酸V 酸V的口感，搭配酥脆的塔皮，讓人愛不釋口

林斯漢堡Lins Burger 餐點多樣化又豐富，

漢堡更是讓人驚豔且印象深刻，

甜點也表現的非常棒，

無論是來這吃正餐、點心、下午茶都很不錯，

也是聚餐、聚會的好地方

店家資訊:

林斯漢堡Lins Burger 信義店

電話:02-27320688

地址:台北市信義區和平東路三段173號



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林斯漢堡Lins Burger 信義店 粉絲團



林斯漢堡Lins Burger IG: @linsburger02

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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