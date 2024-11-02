看了別人介紹非常想來半夏生一探這間非常日系文青的老宅咖啡

特別任性跟朋友約了這個離我們彼此都有一段距離的地方見面

位在寧靜公寓住宅區的半夏生隔壁是知名的十年麵包

從文湖線的東湖或葫洲站都要步行大約10分鐘才能抵達

店裡跟門面風格很一致很有日式文青的輕柔感

櫃台採用深色木材家具更添穩重復古氛圍

窗邊的座位搭配景色更有情調

很像是某個創作歌手的MV場景一般

靠近門口的外側區域除了靠窗座位之外

還有大約兩到三桌桌椅

保留了最大空間的舒適寬敞打造更放鬆的環境

牆冊的書架有許多中日文書籍可以閱覽

從咖啡甜點相關書籍到文學著作文藝氣息滿滿

從門口看不出來室內其實還有一個大房間

更隱密也相對燈光偏昏暗很有幽微氣氛

部分座位旁有插座可以使用也常看到帶電腦來工作或讀書的人

餐具與開水皆由客人自取

打理整潔乾淨令人心生好感

彷彿室內的時間流逝被按下了慢放鍵

在半夏生的靜謐感中能好好沉澱繁雜的心神

有時也會遇到帶著心愛寵物造訪的客人帶來一陣驚喜的波瀾

菜單第一頁寫明店內用餐規則保持互相尊重

現在用餐時間已經縮短到90分鐘

不過沒有客滿的話主理人也不會特別要求離開蠻友善的

適合夏季的氣泡飲結合醋飲

除了水果之外還有很特別的桂花口味

茶葉選用法國瑪黑茶

口味比大部分遇到的咖啡廳都多上不少

台灣茶從紅玉到包種茶選項豐富

飲品價格在台北咖啡館中算是中上偏高的定位

半夏生精選了許多從國外遠渡重洋而來的特色飲品

每一款都有標明成分與喝起來的滋味

咖啡選項有義式也有單品手沖

特別是冰咖啡調飲幾乎每款我都想嘗試

會知道半夏生就是因為宛如藝術品精緻的甜點

每日提供的品項不盡相同

大部分都需要冷藏因此在櫃台以相片示意

考慮了很久才沒有衝動把甜點全部點一輪

我很愛的珈琲時間雜誌馬上讓氣氛質感更升級

麝香葡萄達克瓦茲 150元

外觀極致華麗的達克瓦茲從頂部到內餡都是一顆顆圓潤飽滿的碧綠寶石

麝香葡萄多汁之外甜度極高可以連皮吃下

不同於一般常橢圓狀以花形呈現更加夢幻可人

達克瓦茲本身有著杏仁粉帶來濃郁獨特堅果調香氣

餅皮本身蓬鬆不會乾澀

搭配鮮奶油品嘗也不會膩

經典費南雪 90元

我最愛的法式小點正是南雪跟達克瓦茲

在半夏生剛好可以全部吃到非常幸福

一份費南雪有兩顆也很適合朋友一起點分享

暱稱金磚的費南雪用大量杏仁粉製作口感更軟綿細緻

頂部加上杏仁片一起烘烤完全是杏仁控大喜之舉

檸檬磅蛋糕 80元

不走切片的路線而是真的用檸檬造型模具製作

這種精巧的小細節讓人忍不住嘴角微笑

一上桌立刻就聞到檸檬清新的香氣透著酸爽

檸檬蛋糕上添加了新鮮檸檬片除了點綴也可以利用檸檬汁增加酸感

蛋糕本身比大部分的磅蛋糕都濕潤很多

少了糖霜更可以在嘴中感受到檸檬的份量

伯爵茶巴斯克乳酪 130元

雖然不是巴斯克粉絲但看到茶口味還是不爭氣

巴斯克蛋糕的起司吃起來很柔滑綿密入口即化

濕潤度有點近似於半熟乳酪蛋糕的口感

蛋糕本身不會太甜有著恰好的微苦參雜

加上毫不吝嗇大量撒下的焙茶粉讓茶味更濃厚

通寧珈琲 160元

上桌的時候直接是一杯咖啡加上一瓶氣泡水

第一次看到的品牌名叫摩納哥但是來自德國

帶點柑橘調的檸檬微酸跟咖啡一起結合感覺有西西里類的異曲同工之妙

氣泡感很細膩入口不刺激

很喜歡這樣給一瓶半DIY的作法讓客人可以隨喜好調整氣泡水與咖啡的比例享用

在半夏生吃甜點真的會令人欲罷不能

雖然沒吃到慕名而來的和香糖布丁有點可惜

不過也是為下次再訪埋下動力

是一間在台北卻能讓人感受到京都文青情懷的質感咖啡廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2021/05/17

花費: TWD610(咖啡x1+甜點x4)

半夏生

FB粉絲團/IG

10:30-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 114台北市內湖區康寧路三段99巷17弄24號1樓

電話: 02-2633-9833



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